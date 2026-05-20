“너 같은 X” 전재수 ‘보좌관 갑질’ 의혹에… 국힘 “사과해야”, 전 “그런 모진 말 안해”
前 보좌관, 폭언 의혹 폭로하자
국힘 집중 공략… 전 “일방 주장”
박형준 국민의힘 부산시장 후보 측이 전재수 더불어민주당 부산시장 후보의 ‘보좌진 갑질 의혹’을 정조준하면서 양측 간 충돌이 격화되는 양상이다.
국민의힘 부산지역 의원들은 20일 오후 기자회견을 열고 전 후보를 향해 사과와 책임 있는 조치를 촉구했다. 서지영 국민의힘 의원은 “전 후보는 ‘사람 좋은 이미지’로 당선돼 여기까지 왔다”며 “그런데 보좌진에 대한 갑질 장면이 드러나고 있다. 보좌진은 자신을 사노비 같았다고 표현하고, 감사는커녕 폭언과 하대를 일삼았다고 한다”고 주장했다.
전 후보의 전직 보좌진 정모씨는 지난 19일 자신의 페이스북에 “주말과 명절, 새벽을 가리지 않고 조기(弔旗) 설치 지시를 받았다”며 “출상 시간 전 조기를 미리 치우지 못했다는 이유로 ‘너 같은 놈 어디 써먹겠느냐’ ‘이런 것 하나 제대로 처리 못하냐, 인간아’ 등의 폭언도 들었다”고 주장했다. 20일에도 “전 후보는 의원 당선 후 강철구 대표에게 고가의 양복과 셔츠 여러 벌을 선물 받았다. 지역구 사립 유치원 원장에게 명품 선물도 받았다”며 “대가성 여부는 알지 못하지만 받았다는 사실만큼은 팩트”라고 추가 폭로했다. 그러면서 “본인 선거에 돈을 대고 캠프에서 일하는 사람에게 ‘돈 갚기 힘드니 형이 빨리 죽었으면 좋겠다’고 해 당사자가 소동 피운 건 잊었는가”라고 덧붙였다.
이에 대해 전 후보는 이날 한 라디오에서 “태어나서 그렇게 상대방에게 모진 말을 해본 적이 없고 (의원실은) 대단히 분위기가 좋고 자유로운 방으로 소문이 다 나 있다. 일방적인 주장이고 황당하다는 말씀 드린다”며 정면 대응을 예고했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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