“못 지킬 공약 우려먹는 정치 안 한다”
[지금 우리후보는?]
이광재 민주당 하남갑 후보
19일 이광재 더불어민주당 경기 하남갑 보궐선거 후보와 한국예술총연합회 간 간담회가 열린 경기도 하남의 한 사무실. 이 후보 지원을 위해 자리한 임오경 민주당 의원이 마이크를 잡았다. 임 의원은 “이 후보는 대선에 나가도 손색이 없는 정치인”이라고 치켜세우더니 “하남시민들이 부럽다”고 분위기를 띄웠다. 이어 국회의 전폭적인 지원을 약속하며 “이 후보가 당선되면 함께 많은 것을 이뤄내겠다”고 목소리를 높이자 좌중에서 박수가 터졌다.
이 후보는 이날 하루에만 재선 임 의원을 비롯해 권칠승(3선)·윤건영(재선)·김성회·안태준(이상 초선) 등 현역 의원 5명의 릴레이 지원을 받았다. 그는 노무현정부 청와대 국정상황실장과 3선 국회의원, 강원지사, 국회 사무총장을 지낸 경륜과 네트워크를 강점으로 내세우고 있다. 이 후보는 “저는 일하러 하남에 왔다”며 “하남 문제 해결을 위해 현역의원 46명이 참여한 협력의원단을 꾸렸다”고 설명했다.
하남갑은 보수세가 강해 민주당의 험지로 분류돼 왔다. 지난 총선에서는 추미애 전 의원이 1199표 차로 이용 국민의힘 후보에게 신승했다. 최근에는 이 후보가 이용 후보에게 오차범위 밖 우세를 보인다는 여론조사가 잇따르면서 한시름 놓은 상황이다. 행사장을 나선 임 의원이 엘리베이터에 올라 “몇 %로 이길 것 같냐”고 묻자 이 후보는 “51%”라고 답했다. “너무 낮게 잡은 거 아니냐”는 너스레를 이 후보는 웃어넘겼다.
이 후보는 공약(空約)은 없을 것이라고 공약(公約)했다. 그는 “하남 민심은 ‘지난 10년 동안 정치인이 공약해도 해결되는 건 없다’는 것”이라며 “못 지킬 공약을 뼈다귀 우려먹듯 반복해 왔다더라”고 꼬집었다. 이어 “당선되면 4선 의원의 남다른 노하우를 보여주겠다”며 “이미 46명의 민주당 의원과 지하철·그린벨트·교산 신도시 문제 해결을 위해 현장 간담회를 열고 있다”고 강조했다.
최근 이 후보를 향해 총공세를 펴고 있는 이용 후보에 대해서는 “비난할 생각이 없다. 희망과 비전으로 시민들을 만나겠다”고 말했다. 최우선 과제로는 교통 문제를 꼽았다. 이번 임기(2년) 내 반드시 해결할 공약을 묻자 “5차 국가철도망 계획에 GTX-D 신설과 위례신사선 감일 연장을 반영하겠다”며 “24시간 어린이병원·약국 확보는 당선과 동시에 추진하겠다”고 답했다.
가는 곳마다 민원이 빗발쳤다. 예산을 더 따오라는 노골적인 요구도 나왔다. 이 후보는 피하는 대신 대안을 내놨다. ‘되겠다’ 싶은 사업은 먼저 치고 나갔다. 고령의 파크골프 회원과의 간담회에서 파크골프장 확충 건의가 나오자 이 후보는 벌떡 일어서며 “앞으로 파크골프장 하면 이광재라고 하게 될 것”이라고 장담했다. 이어 “당선되면 여러분 요구보다 더 짓겠다”고 큰소리치자 회원들은 “2개면 돼”라며 되레 만류했다. 이 후보는 “제 별명이 ‘예산폭격기’”라며 “관료들이 예산을 주지 않을 수 없도록 만들겠다”고 말했다.
하남=글·사진 오주환 기자
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