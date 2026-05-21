“이란 또 한 번 크게 칠 수 있다”지만… 안 통하는 트럼프 ‘말 폭탄’

이란 혁수대 “다시 침략한다면

전쟁은 중동을 넘어 확대될 것”

‘오락가락’에 행정부 내부 혼란도

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관에서 열린 ‘의회 피크닉’ 행사에 참석해 발언하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 보류를 다음 주 초까지 한시적이라고 예고하며 “또 한 번 크게 타격할 수 있다”고 위협했다. 하지만 이란과의 협상 교착이 계속되면서 트럼프 대통령의 ‘말폭탄’식 압박이 한계에 봉착했다는 지적이 나온다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 이란 공격 보류 시한과 관련해 “그(걸프국 정상)들은 2~3일 정도만 줄 수 있느냐고 물었다”며 “내가 말하는 것은 이틀이나 사흘 정도다. 아니면 다음 주 초까지일 수 있다. 제한된 기간이라는 것”이라고 답했다. 당초 이날 대(對)이란 공격을 재개하려던 미군의 계획을 사우디아라비아 등 걸프국 정상들의 요청으로 보류했지만 조만간 재개할 수 있다는 것이다.



트럼프 대통령은 “(이란이) 합의를 간청하고 있다. 우리는 그렇게 하지 않기를 바라지만 아마도 또 한 번 큰 타격을 해야 할지도 모른다”고 강조했다. 그러면서 “그들(이란)은 핵무기를 절대 갖지 못할 것”이라며 “군사적 수단이든 합의든 그들은 곧 문을 열기 시작할 것”이라고 덧붙였다.



하지만 이란은 결사 항전 의지를 굽히지 않았다. 이란 이슬람혁명수비대는 20일 성명에서 “침략 행위가 거듭된다면 전쟁은 중동을 넘어 확대될 것”이라며 “예상하지 못한 곳에 가해질 우리의 파괴적인 타격이 적들을 완전한 파멸로 이끌 것”이라고 경고했다. 그러면서 트루스소셜을 활용한 트럼프 대통령의 압박을 비판하려는 듯 “우리의 위력을 소셜미디어 화면이 아닌 실제 전장에서 보게 될 것”이라고 강조했다.



AP통신은 “호르무즈 해협이 이란에 장악되면서 트럼프 대통령의 강경 발언 외교정책은 벽에 부딪혔다”며 위협과 군사행동으로 이란의 태도를 바꾸지 못했다고 지적했다. 트럼프 대통령은 개전 이후 이란을 향해 ‘문명 말살’을 언급하며 으름장을 놓는가 하면 지난달 휴전에 돌입한 뒤에도 공격 재개의 ‘데드라인’을 제시하며 압박 수위를 높여왔다. 하지만 이란은 협상 기조를 바꾸지 않았고, 호르무즈 해협 봉쇄를 통해 세계 에너지 시장의 목줄까지 쥐고 있다.







월스트리트저널은 “이란의 태도가 이전과 크게 달라지지 않았다”며 “분쟁 해결의 출구가 마련될 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다”고 짚었다. 이란은 핵무기 개발 포기를 포함한 트럼프 행정부의 협상안에 응하지 않으면서 호르무즈 해협 통행 감독 권한과 전쟁 피해 보상 등을 요구하고 있다.



트럼프 대통령의 일관되지 않은 메시지는 행정부 내부의 혼란도 가중시키고 있다. 악시오스는 “많은 미국 관료들이 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 발표에 놀랐으며 그가 어느 방향으로 향하고 있는지 혼란스럽다는 점을 인정하고 있다”며 “일부는 외교적 돌파구가 마련되지 않더라도 트럼프 대통령이 결정을 또다시 미룰 수 있다고 생각한다”고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 보류를 다음 주 초까지 한시적이라고 예고하며 “또 한 번 크게 타격할 수 있다”고 위협했다. 하지만 이란과의 협상 교착이 계속되면서 트럼프 대통령의 ‘말폭탄’식 압박이 한계에 봉착했다는 지적이 나온다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진을 만나 이란 공격 보류 시한과 관련해 “그(걸프국 정상)들은 2~3일 정도만 줄 수 있느냐고 물었다”며 “내가 말하는 것은 이틀이나 사흘 정도다. 아니면 다음 주 초까지일 수 있다. 제한된 기간이라는 것”이라고 답했다. 당초 이날 대(對)이란 공격을 재개하려던 미군의 계획을 사우디아라비아 등 걸프국 정상들의 요청으로 보류했지만 조만간 재개할 수 있다는 것이다.트럼프 대통령은 “(이란이) 합의를 간청하고 있다. 우리는 그렇게 하지 않기를 바라지만 아마도 또 한 번 큰 타격을 해야 할지도 모른다”고 강조했다. 그러면서 “그들(이란)은 핵무기를 절대 갖지 못할 것”이라며 “군사적 수단이든 합의든 그들은 곧 문을 열기 시작할 것”이라고 덧붙였다.하지만 이란은 결사 항전 의지를 굽히지 않았다. 이란 이슬람혁명수비대는 20일 성명에서 “침략 행위가 거듭된다면 전쟁은 중동을 넘어 확대될 것”이라며 “예상하지 못한 곳에 가해질 우리의 파괴적인 타격이 적들을 완전한 파멸로 이끌 것”이라고 경고했다. 그러면서 트루스소셜을 활용한 트럼프 대통령의 압박을 비판하려는 듯 “우리의 위력을 소셜미디어 화면이 아닌 실제 전장에서 보게 될 것”이라고 강조했다.AP통신은 “호르무즈 해협이 이란에 장악되면서 트럼프 대통령의 강경 발언 외교정책은 벽에 부딪혔다”며 위협과 군사행동으로 이란의 태도를 바꾸지 못했다고 지적했다. 트럼프 대통령은 개전 이후 이란을 향해 ‘문명 말살’을 언급하며 으름장을 놓는가 하면 지난달 휴전에 돌입한 뒤에도 공격 재개의 ‘데드라인’을 제시하며 압박 수위를 높여왔다. 하지만 이란은 협상 기조를 바꾸지 않았고, 호르무즈 해협 봉쇄를 통해 세계 에너지 시장의 목줄까지 쥐고 있다.트럼프 대통령은 지난 1월 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 베네수엘라와 이란 다음 공격 대상으로 지목한 쿠바에 대해서는 군사·경제적 압박으로 효과를 얻었지만 이란에선 전쟁 장기화의 늪에 빠진 상태다. 이에 트럼프 대통령은 스스로 정한 공격 재개 시한을 연장하거나 호르무즈 해협에서 선박을 구출하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 시행한 지 이틀 만에 중단하는 등 오락가락 행보를 이어왔다.월스트리트저널은 “이란의 태도가 이전과 크게 달라지지 않았다”며 “분쟁 해결의 출구가 마련될 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다”고 짚었다. 이란은 핵무기 개발 포기를 포함한 트럼프 행정부의 협상안에 응하지 않으면서 호르무즈 해협 통행 감독 권한과 전쟁 피해 보상 등을 요구하고 있다.트럼프 대통령의 일관되지 않은 메시지는 행정부 내부의 혼란도 가중시키고 있다. 악시오스는 “많은 미국 관료들이 트럼프 대통령의 이란 공격 보류 발표에 놀랐으며 그가 어느 방향으로 향하고 있는지 혼란스럽다는 점을 인정하고 있다”며 “일부는 외교적 돌파구가 마련되지 않더라도 트럼프 대통령이 결정을 또다시 미룰 수 있다고 생각한다”고 전했다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지