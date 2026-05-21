“가장 소외된 곳에 최고의 혁신을”… 故이종욱 박사 보건 헌신 기린다
WHO 본부서 20주기 추모식
한국인 최초 국제기구 수장
보건 형평성 등 유산 재조명
한국인 최초의 국제기구 수장이자 2003년 제6대 세계보건기구(WHO) 사무총장에 올랐던 이종욱 박사의 서거 20주기를 맞아 20일(현지시간) 스위스 제네바의 WHO 본부에서 추모식이 개최됐다.
‘이종욱 박사의 유산을 기리며: 20년간의 글로벌 보건 형평성 증진’이라는 주제로 열린 이번 추모식은 고인이 평생 헌신한 세계 보건 형평성의 가치를 21세기 보건외교의 핵심 의제로 재조명한다는 의미를 갖는다.
보건복지부와 한국국제보건의료재단(KOFIH)이 주관하고 한국·중국·에티오피아·라오스·스리랑카·탄자니아 6개국 보건부가 공동 주최한 추모식은 ‘이종욱 전략상황실’의 재개 발표와 고인의 WHO 재직 시절을 담은 사진전 관람 등의 순으로 진행됐다.
김민석 국무총리는 영상 추모사를 통해 한국의 새로운 공적개발원조 비전을 소개하며 “가장 소외된 곳에 가장 혁신적인 기술이 닿도록 하는 것이 이종욱 박사님이 강조한 보건 형평성을 인공지능(AI) 시대에 실현할 수 있는 방법”이라고 강조했다.
이밖에 테드로스 게브레예수스 WHO 사무총장과 장종태·한지아 의원, 공동주최국 보건부 장관, 감염병혁신연합(CEPI) 및 세계백신면역연합(Gavi) 등 글로벌 보건기구 대표, 고인의 부인인 레이코 여사 등이 참석해 고인의 발자취를 되새겼다.
이재명 대통령도 이날 소셜미디어에 “(이 박사는) 전 세계 소아마비 발생률을 획기적으로 낮추는 성과를 이뤘다”며 “대한민국은 박사님의 숭고한 뜻을 이어받아 국제사회와 연대를 더욱 강화하고, 세계 보건 증진에 책임 있게 기여하겠다”고 적었다.
이 박사는 2006년 5월 서거하기까지 23년간 WHO에 재직하며 결핵 퇴치와 소아마비 발생 억제를 위해 노력했다. 보건 분야 최초 세계 협약인 담배규제기본협약 채택을 주도하고, 팬데믹 대응의 제도적 초석이 된 국제보건규칙 개정 등 많은 업적을 남겼다.
고인의 유산을 이어가기 위해 복지부는 KOFIH와 함께 2007년 이종욱 펠로우십 프로그램을 출범, 36개국에서 1800명 이상의 보건 전문가를 양성했다. 2009년에는 WHO 이종욱 기념 공공보건상을 신설해 올해 제18회 수상자를 배출했다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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