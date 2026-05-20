광주서 거세진 ‘탈벅’ 목소리… 5·18단체, 정용진 회장 고발

“민주화운동 교묘하게 희화화해”

특별법 위반·모욕 혐의 등 주장

신세계백화점 앞 항의 집회도

연합뉴스

5·18민주화운동 희화화 논란에 휩싸인 스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션을 놓고 광주에서 스타벅스코리아와 신세계그룹을 규탄하는 목소리가 커지고 있다.



박하성씨 등 5·18민주화운동 유공자 5명은 20일 오후 정용진 신세계 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표, 마케팅 관계자 등 4명을 5·18민주화운동 특별법 위반 및 모욕 혐의로 경찰에 고발했다.



박씨 등은 광주 남부경찰서에 고발장을 접수했다. 이들은 “스타벅스코리아가 쓴 ‘탱크’와 ‘책상에 탁’ 표현은 5·18 당시 계엄군의 무력 진압, 공권력의 은폐 행위 등 국가폭력을 상징하는 문구”라며 “스타벅스코리아는 단어들을 결합해 5·18과 민주화운동을 교묘하게 희화화했다”고 밝혔다. 이어 “철저한 수사를 통해 이벤트 기획자와 결재 책임자, 최고경영진에 이르기까지 법적 책임을 물어야 한다”고 강조했다.



광주 지역 시민단체도 광주 신세계백화점 앞에서 피켓 시위를 열고 ‘탱크데이’ 프로모션을 규탄했다. 이들은 광주 서구 광천동 신세계백화점 앞에서 ‘광주에서 돈 벌고 5·18 조롱한 정용진 사퇴·스타벅스 거부’ 등이 적힌 피켓을 들고 책임자 사퇴를 촉구했다. 신세계그룹 계열사인 이마트 광주점 앞에서 21일부터 스타벅스코리아 규탄 집회를 열겠다는 단체도 있다.



전남교육청도 “5·18의 역사적 의미와 국민 정서를 외면한 매우 부적절한 홍보”라고 비판했다. 광주시교육청은 전날 스타벅스코리아에 항의 서한을 보내 5·18 왜곡 재발 방지 대책과 구체적인 실행 계획을 마련해 달라고 요구했다.







경찰은 5·18기념재단 홈페이지를 대상으로 발생한 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격 정황에 대해 내사에 착수했다. 전날 오전 5·18기념재단 홈페이지는 다수의 출처 불명 IP가 반복 접속을 시도하는 등 서버 마비를 유도한 것으로 의심되는 디도스 공격 정황이 포착됐다.



재단 측은 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란을 비판하는 보도자료가 게시된 페이지에 공격이 집중된 것으로 파악했다. 광주경찰청 사이버범죄수사대는 재단으로부터 로그 기록과 자체 분석 자료 등을 제출받아 실제 디도스 공격이 있었는지 등을 확인할 방침이다. 경찰 관계자는 “디도스 공격 여부를 면밀히 조사할 것”이라고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18민주화운동 희화화 논란에 휩싸인 스타벅스 ‘탱크데이’ 프로모션을 놓고 광주에서 스타벅스코리아와 신세계그룹을 규탄하는 목소리가 커지고 있다.박하성씨 등 5·18민주화운동 유공자 5명은 20일 오후 정용진 신세계 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표, 마케팅 관계자 등 4명을 5·18민주화운동 특별법 위반 및 모욕 혐의로 경찰에 고발했다.박씨 등은 광주 남부경찰서에 고발장을 접수했다. 이들은 “스타벅스코리아가 쓴 ‘탱크’와 ‘책상에 탁’ 표현은 5·18 당시 계엄군의 무력 진압, 공권력의 은폐 행위 등 국가폭력을 상징하는 문구”라며 “스타벅스코리아는 단어들을 결합해 5·18과 민주화운동을 교묘하게 희화화했다”고 밝혔다. 이어 “철저한 수사를 통해 이벤트 기획자와 결재 책임자, 최고경영진에 이르기까지 법적 책임을 물어야 한다”고 강조했다.광주 지역 시민단체도 광주 신세계백화점 앞에서 피켓 시위를 열고 ‘탱크데이’ 프로모션을 규탄했다. 이들은 광주 서구 광천동 신세계백화점 앞에서 ‘광주에서 돈 벌고 5·18 조롱한 정용진 사퇴·스타벅스 거부’ 등이 적힌 피켓을 들고 책임자 사퇴를 촉구했다. 신세계그룹 계열사인 이마트 광주점 앞에서 21일부터 스타벅스코리아 규탄 집회를 열겠다는 단체도 있다.전남교육청도 “5·18의 역사적 의미와 국민 정서를 외면한 매우 부적절한 홍보”라고 비판했다. 광주시교육청은 전날 스타벅스코리아에 항의 서한을 보내 5·18 왜곡 재발 방지 대책과 구체적인 실행 계획을 마련해 달라고 요구했다.광주 지역 스타벅스 매장 곳곳은 손님 발길이 끊긴 한산한 모습이었다. 스타벅스 매장에는 전날 사과문이 붙었다. 사과문에는 5·18민주화운동과 관련한 부적절한 표현 사용에 대해 광주시민과 박종철 열사 유가족 등에게 사죄한다는 내용이 포함됐다.경찰은 5·18기념재단 홈페이지를 대상으로 발생한 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격 정황에 대해 내사에 착수했다. 전날 오전 5·18기념재단 홈페이지는 다수의 출처 불명 IP가 반복 접속을 시도하는 등 서버 마비를 유도한 것으로 의심되는 디도스 공격 정황이 포착됐다.재단 측은 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란을 비판하는 보도자료가 게시된 페이지에 공격이 집중된 것으로 파악했다. 광주경찰청 사이버범죄수사대는 재단으로부터 로그 기록과 자체 분석 자료 등을 제출받아 실제 디도스 공격이 있었는지 등을 확인할 방침이다. 경찰 관계자는 “디도스 공격 여부를 면밀히 조사할 것”이라고 말했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지