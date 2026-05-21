‘센서’ LG이노텍·‘데이터’ 카카오모빌리티, 자율주행 맞손
자율주행 솔루션 개발 MOU
“모빌리티 센싱, 매출 2조 목표”
LG이노텍이 국내 대표 모빌리티 플랫폼 기업인 카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 개발에 나선다. 인공지능(AI) 센싱 시장 공략에 속도를 내는 동시에 자율주행 데이터 생태계 확장에도 나선다는 구상이다.
LG이노텍은 20일 카카오모빌리티와 자율주행 솔루션 개발 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협력은 LG이노텍의 센싱 기술과 카카오모빌리티의 자율주행 데이터 수집 인프라 및 소프트웨어 역량을 결합해 자율주행 솔루션을 공동 개발하는 것이 핵심이다.
양사가 개발할 자율주행 솔루션에는 LG이노텍의 고성능 카메라 레이더(Radar) 라이다(LiDAR) 등 센싱 모듈과 카카오모빌리티의 소프트웨어가 적용된다. 자율주행 기술 고도화의 핵심인 실주행 데이터를 확보하기 위한 연구개발도 추진한다. LG이노텍은 카카오모빌리티로부터 제공받은 실주행 데이터를 바탕으로 센싱 모듈의 성능을 고도화한다는 방침이다.
LG이노텍은 스마트폰 분야에서 축적한 광학 기술력을 자율주행·로봇 등 피지컬 AI 영역으로 확장하는 중이다. 최근 미국 자율주행 소프트웨어 전문기업 어플라이드인튜이션과 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 맺은 데 이어, 보스턴다이내믹스와 휴머노이드용 비전 센싱 시스템 개발에도 나섰다. 2030년까지 모빌리티 센싱 솔루션 사업 매출을 2조원 규모로 키운다는 목표다.
류긍선 카카오모빌리티 대표는 “협업을 통해 고품질 주행 데이터를 확보하고 ‘E2E(End-to-End)’ 자율주행 핵심 기술 확보 및 내재화에 속도를 내겠다”며 “앞으로도 소프트웨어와 하드웨어를 결합한 전략적 파트너십을 통해 국내 자율주행 생태계의 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.
문혁수 LG이노텍 사장은 “자율주행의 완성도는 결국 데이터에 의해 결정되는 만큼, 카카오모빌리티와의 협력은 LG이노텍의 센싱 기술력을 고도화할 수 있는 좋은 기회”라며 “자율주행뿐 아니라 로봇 드론 등 새로운 분야에서 고객 맞춤형 센싱 솔루션을 제공하며 피지컬 AI 센싱 분야 톱티어가 될 것”이라고 강조했다.
차민주 기자
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