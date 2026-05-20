‘미스터리 쇼퍼’ 서울 광장시장 뜬다
시·종로구 내달까지 노점 등 점검
바가지 판매·위생 상태 모니터링
고객으로 가장한 ‘미스터리 쇼퍼’가 서울 종로구 광장시장에 투입된다.
서울시는 20일 종로구와 합동으로 ‘광장시장 집중 종합점검’에 착수했다고 밝혔다. 시가 전통시장을 대상으로 자치구와 종합점검에 나선 것은 처음이다. 121년 역사의 대표적 관광지인 광장시장이 바가지 판매와 비위생·불친절 논란에 잇달아 휩싸이자 관리를 강화한다는 것이다. 종합점검은 다음 달까지 진행된다.
시는 미스터리 쇼퍼 20여명이 먹거리 노점 109곳의 바가지 판매·강매 여부, 위생 상태, 친절도 등을 모니터링하도록 했다. 상품 가격을 표기토록 한 ‘가격표시제’ 이행 여부도 점검 대상이다. 시는 관련 법상 가격을 의무적으로 표시해야 하는 51개 업종에 속하는 소매점을 확인할 예정이다. 적발된 곳에 대해선 시정 조치를 하도록 하고 과태료도 부과할 예정이다.
또 식품접객업소 159곳과 노점이 소비기한을 넘긴 식음료를 판매하지 않았는지 점검할 방침이다. 식재료 보관·진열 상태도 살펴본다. 위반 사항 적발 시 최대 영업 정지 처분을 내릴 계획이다. 종로구는 다음 달 광장시장 노점의 위반 행위에 벌점을 부과하는 ‘노점 실명제’를 시행한다. 벌점을 1년간 120점 넘게 받거나 4회 이상 적발된 곳은 광장시장에서 퇴출될 예정이다.
광장시장을 둘러싼 위생 문제 등은 끊이지 않았다. 최근 시장의 한 음식점은 쓰레기통에 버려진 음료 컵 속 얼음을 생선을 재우는 데 사용하다 적발됐다. 지난해 11월에는 상인이 8000원짜리 순대를 1만원에 판매하며 손님에게 되레 화를 내는 영상이 온라인에 퍼져 논란이 됐다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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