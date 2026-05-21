LG, 토종 꿀벌 보전 사업 ‘개체수 4배’ 성과

1년 만에 400만 마리로 증식 성공



LG가 토종 꿀벌 보전 사업을 시작한 지 1년 만에 개체 수를 4배로 늘리는 성과를 거뒀다고 20일 밝혔다.



LG는 지난해 LG상록재단이 운영하는 경기도 광주 곤지암 생태수목원 화담숲 인근 정광산에 ‘한라 토종벌’ 서식지를 조성하고 보호 사업을 본격화했다. 당시 100만 마리 수준이던 꿀벌 개체 수는 올해 400만 마리로 증가했다.



한국 토종 꿀벌은 자생 식물 수분을 돕는 등 자연 생태계를 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 그러나 2010년대 꿀벌 전염병이 확산하면서 개체 수가 약 98% 급감했다. 이에 더해 기후 위기까지 심화하며 멸종 위기 상황까지 놓였다. LG는 이런 위기의식을 바탕으로 대한민국 토종벌 명인 1호 김대립(사진) 명인과 손잡고 토종 꿀벌 보호 사업에 나섰다. LG 관계자는 “토종 꿀벌 보호 사업은 특정 종 한 개체를 지키는 데 그치지 않고, 우리나라 자연 생태계 전반을 살리는 데 기여하기 위한 것”이라고 말했다.



LG와 김 명인은 내년까지 매년 토종 꿀벌 개체 수를 두 배씩 증식한다는 목표를 세웠다. 서식지 조성을 비롯해 사육 관리, 질병 대응 등 전반에 걸쳐 협업 중이다. LG는 증식한 토종 꿀벌을 양봉 사회적 기업 ‘비컴프렌즈’와 함께 양봉 피해 농가에 지원할 방침이다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ LG가 토종 꿀벌 보전 사업을 시작한 지 1년 만에 개체 수를 4배로 늘리는 성과를 거뒀다고 20일 밝혔다.LG는 지난해 LG상록재단이 운영하는 경기도 광주 곤지암 생태수목원 화담숲 인근 정광산에 ‘한라 토종벌’ 서식지를 조성하고 보호 사업을 본격화했다. 당시 100만 마리 수준이던 꿀벌 개체 수는 올해 400만 마리로 증가했다.한국 토종 꿀벌은 자생 식물 수분을 돕는 등 자연 생태계를 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다. 그러나 2010년대 꿀벌 전염병이 확산하면서 개체 수가 약 98% 급감했다. 이에 더해 기후 위기까지 심화하며 멸종 위기 상황까지 놓였다. LG는 이런 위기의식을 바탕으로 대한민국 토종벌 명인 1호 김대립(사진) 명인과 손잡고 토종 꿀벌 보호 사업에 나섰다. LG 관계자는 “토종 꿀벌 보호 사업은 특정 종 한 개체를 지키는 데 그치지 않고, 우리나라 자연 생태계 전반을 살리는 데 기여하기 위한 것”이라고 말했다.LG와 김 명인은 내년까지 매년 토종 꿀벌 개체 수를 두 배씩 증식한다는 목표를 세웠다. 서식지 조성을 비롯해 사육 관리, 질병 대응 등 전반에 걸쳐 협업 중이다. LG는 증식한 토종 꿀벌을 양봉 사회적 기업 ‘비컴프렌즈’와 함께 양봉 피해 농가에 지원할 방침이다.손재호 기자 sayho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지