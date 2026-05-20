전북 출생아 2년 연속 증가… 7000명대 회복

“주거·난임 지원 대책 등 효과”

1~2월에도 1388명 태어나

연합뉴스

전북 지역 출생아 수가 2년 연속 증가했다. 저출생 위기 속에서 주거 지원 등 전북형 인구 정책이 효과를 내고 있다는 분석이다.



전북특별자치도와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 전북 지역 출생아 수는 7041명으로 전년보다 261명(3.85%) 증가했다. 2023년 6622명에서 2024년 6780명으로 늘었다. 올해 1~2월 도내 출생아 수는 1388명으로 증가세를 이어갔다.



전북도는 출생아 수 증가 배경으로 주거와 돌봄, 임신·출산 지원을 묶은 저출생 대응 정책을 꼽았다. 도는 2024년 ‘전북청년 희망 High, 아이 Hi 프로젝트’를 발표하고 취업·결혼, 출생, 양육, 가족친화문화 확산 등 4대 분야 지원을 추진해 왔다.



대표 사업은 ‘전북형 반할 주택’이다. 청년·신혼부부에게 임대보증금을 최대 5000만원까지 최장 10년간 무이자로 지원하고, 월 임대료는 주변 시세의 절반 수준으로 낮추는 방식이다. 입주 후 자녀를 한 명만 출산해도 월 임대료가 전액 감면된다. 도는 최대 10년간 안정적으로 거주한 뒤 시세보다 저렴한 가격으로 내 집을 마련할 기회도 제공한다.



보육·돌봄 지원도 강화된다. 전북도는 어린이집 필요경비 전액 지원과 24시간 돌봄체계 구축, 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등을 통해 임신부터 양육까지 이어지는 부담을 낮추겠다는 방침이다. 임철언 도 기획조정실장은 20일 “주거와 일자리, 돌봄, 교육을 아우르는 저출생 대응 정책을 흔들림 없이 추진해 아이 낳고 키우기 좋은 전북을 만들겠다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 전북 지역 출생아 수가 2년 연속 증가했다. 저출생 위기 속에서 주거 지원 등 전북형 인구 정책이 효과를 내고 있다는 분석이다.전북특별자치도와 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 전북 지역 출생아 수는 7041명으로 전년보다 261명(3.85%) 증가했다. 2023년 6622명에서 2024년 6780명으로 늘었다. 올해 1~2월 도내 출생아 수는 1388명으로 증가세를 이어갔다.전북도는 출생아 수 증가 배경으로 주거와 돌봄, 임신·출산 지원을 묶은 저출생 대응 정책을 꼽았다. 도는 2024년 ‘전북청년 희망 High, 아이 Hi 프로젝트’를 발표하고 취업·결혼, 출생, 양육, 가족친화문화 확산 등 4대 분야 지원을 추진해 왔다.대표 사업은 ‘전북형 반할 주택’이다. 청년·신혼부부에게 임대보증금을 최대 5000만원까지 최장 10년간 무이자로 지원하고, 월 임대료는 주변 시세의 절반 수준으로 낮추는 방식이다. 입주 후 자녀를 한 명만 출산해도 월 임대료가 전액 감면된다. 도는 최대 10년간 안정적으로 거주한 뒤 시세보다 저렴한 가격으로 내 집을 마련할 기회도 제공한다.보육·돌봄 지원도 강화된다. 전북도는 어린이집 필요경비 전액 지원과 24시간 돌봄체계 구축, 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등을 통해 임신부터 양육까지 이어지는 부담을 낮추겠다는 방침이다. 임철언 도 기획조정실장은 20일 “주거와 일자리, 돌봄, 교육을 아우르는 저출생 대응 정책을 흔들림 없이 추진해 아이 낳고 키우기 좋은 전북을 만들겠다”고 말했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지