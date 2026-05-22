‘책방 문 열려면 전화부터…’ 여기선 느려도 괜찮아

[거기, 그 길] 충남 공주시 제민천길

충남 공주시 제민천길에 있는 문구점인 '학생백화점'에 그려진 벽화. 이 지역의 옛 모습을 담은 벽화 왼편에는 '이야기를 품은 골목' '시간을 담은 벽'이라는 글이 쓰여 있다. 제민천길은 충남 공주 원도심 남북을 가로질러 금강으로 흘러 들어가는 제민천을 따라 형성됐다. 공주=최현규 기자

제민천길의 첫 독립서점인 ‘가가책방’ 내부를 지난 14일 방문객들이 살펴보는 모습. 공주=최현규 기자

반죽교 옆에서 직접 볶은 원두로 다양한 커피를 만드는 카페 '아저씨커피'. 공주=최현규 기자

제민천을 따라 조성된 산책로. 공주=최현규 기자

“옛 호서극장·120년 된 가옥… 문화유산이 지역 주요 콘텐츠로”

권오상 퍼즐랩 대표

“제민천만의 관광자산 유지 중요”

