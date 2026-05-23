남극이 녹는다… 전례없는 해양 열 예측, 초강력 엘니뇨 비상

뜨거운 바닷물의 경고



1877년 전세계 휩쓴 대재앙 때보다 따뜻

빙봉 아래 해류가 아래로부터 깎아 내려서

남극 빙하 연쇄 붕괴 심각한 재난 유발

게티이미지합성

누적된 해수 온도 상승으로 인한 신음이 지구 곳곳에서 터져 나오고 있다. 남극에서 빙하의 붕괴를 막는 ‘최후의 보루’로 알려진 스웨이츠 빙하의 해빙 속도가 빨라지고, 태평양에서는 사상 최대 규모의 ‘슈퍼 엘니뇨’ 발생 우려도 커졌다. 이 경우 식량·물 부족을 넘어 내전 같은 사회·정치적 위기로 번질 수 있다.



뉴욕타임스(NYT)는 지난 11일(현지시간) 남극 서부 스웨이츠 빙하 탐사 현장을 조명하며 “따뜻한 해류가 빙하를 아래에서부터 깎아내리고 있다”고 보도했다. 스웨이츠 빙하는 영국 면적 규모의 거대한 빙하로, 현재 지구에서 가장 불안정한 빙하 가운데 하나로 꼽힌다.



탐사에 나선 한국과 영국 연구진은 올 초 남극 현장에서 두께 약 1㎞의 얼음을 뚫고 빙하 아래 바닷물의 온도와 흐름을 직접 측정했다. NYT에 따르면 이들은 빙하 아래에서 예상보다 비정상적으로 강하고 따뜻한 해류를 확인했으며, 이는 바닷물이 빙하 하부를 빠르게 침식하고 있다는 의미라고 설명했다.



게티이미지뱅크

NYT에 따르면 스웨이츠 빙하가 완전히 붕괴할 경우 향후 수십년 동안 전 세계 해수면이 약 60㎝ 상승할 수 있다. 문제는 빙하 하나로 그치지 않는다는 점이다. 스웨이츠 빙하는 서남극 빙상이 바다로 쏟아져 나가는 것을 막는 일종의 마개 역할을 해왔다. 스웨이츠가 무너질 경우 주변 빙하들도 연쇄적으로 붕괴할 가능성이 크며, 수세기에 걸쳐 전 세계 해수면이 최대 4.5ｍ 이상 상승할 수 있다는 전망도 나온다.



연구에 참여했던 이원상 극지연구소 박사는 NYT 인터뷰에서 “다른 남극 빙하들은 변화가 천천히 진행돼 체감하기 어렵지만 스웨이츠는 다르다”며 “이 빙하는 우리 생애나 다음 세대 안에 사라질 수도 있다”고 경고했다. 리처드 앨리 펜실베이니아주립대 지구과학 교수는 NYT에 “(스웨이츠 빙하의 붕괴는) 서남극 전체를 무너뜨릴 수 있다”고 말했다.







실제로 알래스카에서는 빙하가 빠르게 후퇴한 직후 산사태가 발생했고, 이 과정에서 지반을 지탱하던 얼음층이 사라지면서 암석 붕괴로 이어진 사례도 보고됐다. NYT는 “이 같은 현상은 알래스카를 비롯해 전 세계 피오르 지형에서 점점 더 빈번해지고 있다”고 덧붙였다.



태평양에서도 누적된 해수 온도 상승의 피해가 현실화되고 있다. 워싱턴포스트(WP)는 최근 “역대 가장 강력한 수준의 슈퍼 엘니뇨가 다시 나타날 가능성이 커지고 있다”고 보도했다. WP는 이번 현상이 “1870년대 이후 140여년 만에 가장 강력한 엘니뇨가 될 가능성이 매우 크다”며 “과거 슈퍼 엘니뇨 시기보다 더 많은 해양 열이 예측된다. 이 같은 열 축적은 엘니뇨 양상 자체를 바꿀 수 있다”고 전했다. 바다가 품고 있는 열이 많아지면서 기후 시스템의 변동성이 커질 수 있다는 의미다.



게티이미지뱅크

엘니뇨는 동태평양 적도 해역 수온이 비정상적으로 상승하는 현상으로, 폭염과 가뭄·홍수·산불 등을 유발하는 대표적 기후 현상이다. 올해는 일부 해역 수온이 평년보다 최대 섭씨 3도 높아질 가능성도 있다. 미 해양대기청(NOAA) 산하 기후예측센터(CPC)는 지난 14일 “엘니뇨가 올해 5~7월 사이 형성될 가능성이 82%에 달한다”고 밝혔다. CPC는 엘니뇨 현상이 오는 12월부터 2027년 2월까지 지속될 가능성도 96%로 전망했다.



문제는 슈퍼 엘니뇨의 파급력이다. WP에 따르면 1877~1878년 발생한 슈퍼 엘니뇨 당시 인도와 중국, 브라질 등을 중심으로 전 세계적인 가뭄과 기근이 발생했고 5000만명 이상이 사망한 것으로 추정됐다. 당시 세계 인구의 3~4%에 해당하는 수준이다. WP는 당시 슈퍼 엘니뇨를 두고 “인류 역사상 최악의 환경 재난 가운데 하나”라고 평가하면서 올해에도 재현될 경우 2027년 세계 기온이 사상 최고 수준으로 치솟고 농업에도 큰 충격을 줄 수 있다고 전망했다. 기후 과학자 캐서린 헤이호는 “엘니뇨는 식량·물 부족은 물론 일부 지역에선 사회 불안과 전쟁으로까지 이어질 수 있다”며 “짧은 기간 지속되는 자연 현상이라 해도 인간 사회에 심각한 영향을 줄 수 있다”고 우려했다.



기온 상승뿐만 아니라 더 강한 폭우와 더 긴 폭염, 더 빈번한 산불과 가뭄 같은 극단적 기후 현상이 나타나는 빈도도 높아지고 있다. 디프티 싱 워싱턴주립대 교수는 WP에 “현재의 대기와 바다는 1870년대보다 훨씬 더 따뜻하다”며 “극단적 현상 역시 더욱 극단적으로 나타날 가능성이 있다”고 말했다.



로이터통신은 세계기상특성(WWA) 연구를 인용해 “기후 변화로 인해 한국에서는 덥고 건조하며 강풍이 부는 산불 위험 기상 조건이 발생할 가능성이 두 배 높아졌고 강도도 15% 더 강해졌다”며 “온난화가 지속될 경우 이 같은 재난은 더욱 빈번해질 수 있다”고 전망했다.



특히 한반도가 해수면 상승과 연안 침수 위험에 더 많이 노출돼 있다는 경고도 나온다. 국제학술지 국제응용지구관측 및 지리정보저널은 지난해 “한국은 서해의 얕은 해역과 남해·동해의 급경사 해안, 복잡한 조석 구조가 동시에 존재해 해수면 상승 영향에 특히 취약한 지형적 특성을 갖고 있다”며 “해안 저지대의 상당수가 지반 침하까지 동시에 진행되고 있다는 점에서 특히 취약하다”고 경고했다.



조승현 기자 chosh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 조승현 기자 chosh@kmib.co.kr 524 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 누적된 해수 온도 상승으로 인한 신음이 지구 곳곳에서 터져 나오고 있다. 남극에서 빙하의 붕괴를 막는 ‘최후의 보루’로 알려진 스웨이츠 빙하의 해빙 속도가 빨라지고, 태평양에서는 사상 최대 규모의 ‘슈퍼 엘니뇨’ 발생 우려도 커졌다. 이 경우 식량·물 부족을 넘어 내전 같은 사회·정치적 위기로 번질 수 있다.뉴욕타임스(NYT)는 지난 11일(현지시간) 남극 서부 스웨이츠 빙하 탐사 현장을 조명하며 “따뜻한 해류가 빙하를 아래에서부터 깎아내리고 있다”고 보도했다. 스웨이츠 빙하는 영국 면적 규모의 거대한 빙하로, 현재 지구에서 가장 불안정한 빙하 가운데 하나로 꼽힌다.탐사에 나선 한국과 영국 연구진은 올 초 남극 현장에서 두께 약 1㎞의 얼음을 뚫고 빙하 아래 바닷물의 온도와 흐름을 직접 측정했다. NYT에 따르면 이들은 빙하 아래에서 예상보다 비정상적으로 강하고 따뜻한 해류를 확인했으며, 이는 바닷물이 빙하 하부를 빠르게 침식하고 있다는 의미라고 설명했다.NYT에 따르면 스웨이츠 빙하가 완전히 붕괴할 경우 향후 수십년 동안 전 세계 해수면이 약 60㎝ 상승할 수 있다. 문제는 빙하 하나로 그치지 않는다는 점이다. 스웨이츠 빙하는 서남극 빙상이 바다로 쏟아져 나가는 것을 막는 일종의 마개 역할을 해왔다. 스웨이츠가 무너질 경우 주변 빙하들도 연쇄적으로 붕괴할 가능성이 크며, 수세기에 걸쳐 전 세계 해수면이 최대 4.5ｍ 이상 상승할 수 있다는 전망도 나온다.연구에 참여했던 이원상 극지연구소 박사는 NYT 인터뷰에서 “다른 남극 빙하들은 변화가 천천히 진행돼 체감하기 어렵지만 스웨이츠는 다르다”며 “이 빙하는 우리 생애나 다음 세대 안에 사라질 수도 있다”고 경고했다. 리처드 앨리 펜실베이니아주립대 지구과학 교수는 NYT에 “(스웨이츠 빙하의 붕괴는) 서남극 전체를 무너뜨릴 수 있다”고 말했다.빙하 후퇴가 새로운 형태의 재난을 유발할 수 있다는 경고도 나온다. NYT는 “빙하가 녹고 영구동토층이 약해지면서 산사태와 쓰나미 위험도 커지고 있다”고 전했다.실제로 알래스카에서는 빙하가 빠르게 후퇴한 직후 산사태가 발생했고, 이 과정에서 지반을 지탱하던 얼음층이 사라지면서 암석 붕괴로 이어진 사례도 보고됐다. NYT는 “이 같은 현상은 알래스카를 비롯해 전 세계 피오르 지형에서 점점 더 빈번해지고 있다”고 덧붙였다.태평양에서도 누적된 해수 온도 상승의 피해가 현실화되고 있다. 워싱턴포스트(WP)는 최근 “역대 가장 강력한 수준의 슈퍼 엘니뇨가 다시 나타날 가능성이 커지고 있다”고 보도했다. WP는 이번 현상이 “1870년대 이후 140여년 만에 가장 강력한 엘니뇨가 될 가능성이 매우 크다”며 “과거 슈퍼 엘니뇨 시기보다 더 많은 해양 열이 예측된다. 이 같은 열 축적은 엘니뇨 양상 자체를 바꿀 수 있다”고 전했다. 바다가 품고 있는 열이 많아지면서 기후 시스템의 변동성이 커질 수 있다는 의미다.엘니뇨는 동태평양 적도 해역 수온이 비정상적으로 상승하는 현상으로, 폭염과 가뭄·홍수·산불 등을 유발하는 대표적 기후 현상이다. 올해는 일부 해역 수온이 평년보다 최대 섭씨 3도 높아질 가능성도 있다. 미 해양대기청(NOAA) 산하 기후예측센터(CPC)는 지난 14일 “엘니뇨가 올해 5~7월 사이 형성될 가능성이 82%에 달한다”고 밝혔다. CPC는 엘니뇨 현상이 오는 12월부터 2027년 2월까지 지속될 가능성도 96%로 전망했다.문제는 슈퍼 엘니뇨의 파급력이다. WP에 따르면 1877~1878년 발생한 슈퍼 엘니뇨 당시 인도와 중국, 브라질 등을 중심으로 전 세계적인 가뭄과 기근이 발생했고 5000만명 이상이 사망한 것으로 추정됐다. 당시 세계 인구의 3~4%에 해당하는 수준이다. WP는 당시 슈퍼 엘니뇨를 두고 “인류 역사상 최악의 환경 재난 가운데 하나”라고 평가하면서 올해에도 재현될 경우 2027년 세계 기온이 사상 최고 수준으로 치솟고 농업에도 큰 충격을 줄 수 있다고 전망했다. 기후 과학자 캐서린 헤이호는 “엘니뇨는 식량·물 부족은 물론 일부 지역에선 사회 불안과 전쟁으로까지 이어질 수 있다”며 “짧은 기간 지속되는 자연 현상이라 해도 인간 사회에 심각한 영향을 줄 수 있다”고 우려했다.기온 상승뿐만 아니라 더 강한 폭우와 더 긴 폭염, 더 빈번한 산불과 가뭄 같은 극단적 기후 현상이 나타나는 빈도도 높아지고 있다. 디프티 싱 워싱턴주립대 교수는 WP에 “현재의 대기와 바다는 1870년대보다 훨씬 더 따뜻하다”며 “극단적 현상 역시 더욱 극단적으로 나타날 가능성이 있다”고 말했다.로이터통신은 세계기상특성(WWA) 연구를 인용해 “기후 변화로 인해 한국에서는 덥고 건조하며 강풍이 부는 산불 위험 기상 조건이 발생할 가능성이 두 배 높아졌고 강도도 15% 더 강해졌다”며 “온난화가 지속될 경우 이 같은 재난은 더욱 빈번해질 수 있다”고 전망했다.특히 한반도가 해수면 상승과 연안 침수 위험에 더 많이 노출돼 있다는 경고도 나온다. 국제학술지 국제응용지구관측 및 지리정보저널은 지난해 “한국은 서해의 얕은 해역과 남해·동해의 급경사 해안, 복잡한 조석 구조가 동시에 존재해 해수면 상승 영향에 특히 취약한 지형적 특성을 갖고 있다”며 “해안 저지대의 상당수가 지반 침하까지 동시에 진행되고 있다는 점에서 특히 취약하다”고 경고했다.조승현 기자 chosh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지