눈부신 5월 ‘꽃의 여왕’이 부른다

720품종 300만 송이 만발, 에버랜드
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 22일부터 6월 21일까지 자체 개발한 장미 품종인 ‘에버로즈’를 비롯해 세계 각국에서 온 720품종 300만 송이 장미가 만발하는 장미축제를 개최한다. 올해 장미축제는 지난해 첫선을 보인 ‘로로티’(Rose Garden Royal High Tea) 테마를 한층 업그레이드해 유럽의 클래식한 호텔 정원에서 여유로운 휴가를 보내는 듯한 ‘호텔 로로티’ 콘셉트로 새롭게 변신했다. 장미를 특별하게 경험할 수 있는 먹거리, 20여종의 굿즈, 공연 등도 다채롭게 마련됐다.
축제 콘셉트인 호텔 로로티에 맞춰 입구부터 장미성까지 호텔에 체크인하는 듯한 하나의 여정처럼 꾸며진다. 로즈가든 입구에는 고급스러운 현판과 덩굴장미 등이 어우러진 호텔 게이트가 마련된다.
로즈가든 중앙에는 보랏빛 장미가 가득 펼쳐진 퍼플 로즈존과 함께 로맨틱한 가든 파티를 연상시키는 포토존이 새롭게 조성됐다. 특히 약 3m 크기의 대형 샹들리에가 설치돼 마치 유럽의 호텔 연회장에 들어선 듯 화려하고 우아한 분위기를 연출한다. 야간에는 샹들리에 조명과 은은한 가든 라이팅이 장미 정원을 따뜻하게 물들이며 더욱 깊은 로맨틱 무드를 선사한다.
로즈가든 끝자락에 위치한 장미성은 다리아송 작가의 감성적인 드로잉 파사드와 클래식 호텔 무드의 러기지 카트, 빈티지 캐리어 오브제 등이 어우러져 유럽 부티크 호텔 분위기를 완성한다.
장미성 앞 야외 가든에서는 4인조 재즈 밴드의 낭만적인 공연이 매일 펼쳐진다. 6월 3일에는 감성 가득 라이브 밴드부터 파워풀한 댄스, 감미로운 알앤비(R&B) 등 다양한 장르의 아티스트가 출연하는 ‘청춘마이크’ 공연이 로즈가든에서 진행된다.
기차마을에 1004종 장미, 곡성
22일 전남 곡성 섬진강기차마을에서 제16회 곡성세계장미축제가 열린다. 오는 31일까지 열리는 이번 축제에서는 수만 송이의 장미가 만개해 장관을 이룬다. 섬진강기차마을에는 약 7만5000㎡ 규모의 장미정원이 조성돼 있어 1004종의 유럽산 희귀 장미와 화초류를 감상할 수 있다.
장미정원은 ‘사랑’ ‘소망’ ‘미로’ 등 5개 테마로 나뉘어 있다. 연인들을 위한 ‘소망의 종’이나 유럽식 정자를 배치해 단순한 관람을 넘어 정서적 교감을 유도하도록 설계됐다.
올해 ‘야간 장미정원’ 콘텐츠를 강화했다. 화려한 조명과 함께 꾸며진 포토존, 야외 영화 상영, 클래식 버스킹 공연 등이 밤까지 이어지며 낮과는 또 다른 낭만을 제공한다. 축제 기간 기차마을은 밤 10시까지 연장 운영된다. 장미공원 브라스 카니발, 버스킹 챌린지, 로즈 시네마, 스탬프 투어, 황금장미 찾기 이벤트 등 관람객 참여형 프로그램도 풍성하게 마련된다.
향기가 가장 짙은 오전 9시부터 11시 사이에 방문하면 장미의 매력을 더욱 깊게 느낄 수 있다. 유료로 운영되지만 곡성군민과 국가유공자, 장애인은 무료다.
장미나라의 탄생, 삼척
‘2026 삼척장미축제’가 오는 25일까지 장미공원 일원에서 ‘삼척 장미나라의 탄생’을 주제로 장미와 판타지 세계관을 결합한 스토리형 콘텐츠를 중심으로 열리고 있다. 축제장 곳곳에 장미 요정과 장미나라 탄생 이야기를 담은 공간 연출을 더해 방문객들은 단순히 장미를 감상하는 것을 넘어 이야기 속을 걷는 듯한 몰입형 축제를 경험할 수 있도록 했다.
특히 올해 장미공원 전역을 하나의 ‘장미나라’로 구성해 공연, 체험, 미식, 포토존, 퍼레이드가 유기적으로 이어지는 체류형 축제로 진행 중이다. 축제장에는 특설 무대를 비롯해 장미 직업 체험, 장미나라 책 만들기 체험, 장미 테마 체험, 먹거리존, 굿즈·로컬 콘텐츠 부스, 장미정원 포토존 등이 마련됐다. 장미정원 포토존에는 큐브형 LED 등 디지털 미디어 장치가 설치돼 있다.
24일에는 지역 특산 식재료와 주류를 활용한 프리미엄 미식 프로그램 ‘장미식탁’이 운영된다. 축제의 대표 프로그램인 ‘장미나라 퍼레이드’는 매일 펼쳐진다. 23일에는 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼가 예정돼 삼척의 하늘을 화려하게 수놓을 전망이다.
300만 송이 ‘활짝’, 울산대공원
올해로 18회째 열리는 울산대공원 장미축제가 오는 25일까지 울산대공원 장미원에서 열리고 있다. 총 5만6174㎡ 규모 장미원에서 265종 300만 송이 장미를 즐길 수 있다.
21일부터 24일까지 국내 정상급 가수들이 참여하는 ‘로즈밸리 콘서트’와 지역 문화예술인들의 ‘러브뮤직 콘서트’, 마술쇼, 거리 공연 등 다양한 무대 공연이 축제 분위기를 끌어올린다. 더위를 피할 수 있는 대형 쉼터 ‘로즈 스퀘어돔’과 각종 전시·체험 공간, 푸드트럭, 생태여행관 등 부대 시설도 풍성하다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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