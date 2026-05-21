자연과 전통의 고장 전북 정읍… 용의 숨결 지나 만나는 보랏빛 세상

전북 정읍은 자연의 수려함과 유구한 전통이 살아 숨 쉰다. 정읍의 자연을 대표하는 곳 가운데 하나가 단풍으로 유명한 내장산이다. 사계절 모두 아름답지만 특히 봄에서 여름으로 이어지는 초록의 계절에는 트레킹 명소로 주목받는다. 마치 초록빛 바닷속을 산책하는 듯한 느낌을 준다. 대표적인 곳이 신정동 용산저수지다.
내장산 망해봉이 보이는 용산저수지는 맑고 깨끗한 물을 자랑하는 대규모 저수지다. 용산호의 수면 위를 가로지르는 길이 642m, 폭 2m 규모의 ‘미르샘 다리’가 조성돼 있다. 다리 중심부에는 정읍만의 색을 입힌 3식의 조형물과 약 18m 높이의 조형 낙하 분수가 설치돼 있다. 3식의 조형물은 단풍과 구절초, 라벤더가 어우러진 구(毬)와 정읍을 상징하는 샘(井), 용산호를 의미하는 용(龍)으로 구성됐다. 바닥이 유리로 돼 있어 마치 물 위를 걷는 듯한 느낌을 준다. 밤에는 조명 분수가 점등돼 운치 있는 야경을 연출한다. 미르샘 수변길을 따라 걸으며 여유와 사색을 즐기기에 좋다. 주변 유휴 수변 공간 5700㎡ 규모에 낭만 모래사장과 생명의 나무 전망대, 감성 포토존, 물빛 무대, 뿌리 데크 등 친환경 생태 웰빙 공간이 조성돼 있다.
요즘 정읍에서 빼놓을 수 없는 곳 가운데 한 곳이 ‘허브원’이다. 보랏빛 라벤더로 유명한 이곳은 지금 보라 유채꽃이 한창이다. 보라 유채는 학명 브라시카 나폴리스(Brassica napus) 계열의 품종으로 소래풀이라는 본명을 갖고 있다. 제갈량이 군사용 식량으로 길렀다고 해서 제갈채라고 하고, 제비냉이라고도 불린다. 가을에 씨를 뿌리면 월동하고 봄에 꽃이 핀다. 서리를 맞지 않게 돌봐야 봄에 이쁜 꽃을 많이 피운다. 노란 유채꽃에 비해 개화 시기가 조금 늦고 특유의 자줏빛 색감 덕분에 자연 속에서도 더욱 도드라져 보인다.
정읍은 2003년 첫 방영한 드라마 ‘대장금’의 고장이다. 산내면 황토마을 뒷산 ‘장금산’ 일대는 오래전부터 ‘장금리’로 불렸다. ‘장금초등학교’도 있었다. 장금초등학교는 섬진강댐(1965년 완공) 건설로 단절된 마을 학생들의 불편을 덜기 위해 세운 학교였지만 농촌 인구 감소로 문을 닫고 현재 ‘대장금테마파크’로 변신했다. 옥정호와 건너편 마을이 평화롭게 내려다보이는 언덕에 자리하고 있다.
대장금테마파크는 음식과 치유, 힐링이 어우러진 체험형 복합문화공간이다. 약선요리·발효음식 등 치유 음식 체험과 정읍 특산 약재를 활용한 쌍화차 만들기 프로그램은 남녀노소 누구나 즐길 수 있다. 특히 아름다운 산내면의 자연 경관 속에서 치유의 시간을 가질 수 있다는 점이 큰 매력이다. 장금이파크는 매주 월요일과 1월 1일, 추석·설날 당일을 제외하고 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.
대장금테마파크 가까운 곳에 ‘김명관 고택’이 있다. 조선 중기 상류층의 대표적인 주택인 이 고택은 김동수의 6대조인 김명관이 1784년(정조 8년)에 건립했다. 창하산을 배경으로 동진강 상류가 흐르는 배산임수 터에 자리 잡은 ‘아흔아홉 칸 집’의 고즈넉한 집이다. 바깥 행랑채의 솟을대문 안으로는 사랑채가 있고, 안쪽 대문을 들어서면 대청을 중심으로 좌우대칭을 이룬 안채가 자리해 전통 건축의 미학을 보여준다. 후대에 보수되거나 개조되지 않고 원형이 잘 보존돼 있어 건축 연구에 중요한 자료로 평가받는다. 현재 국가민속문화재 제26호로 지정돼 관리되고 있다.
장금이 이름을 가진 또 다른 곳은 감곡면 동곡마을 ‘조선 장금이’다. 고령화 일자리, 청년 일자리를 개발해 활기찬 농촌을 만드는 전북특별자치도 약용식물특화단지로 지정받은 마을기업이다. 이곳은 작약꽃밭으로 유명하다. 농업회사법인 자연가는 음식이 곧 보약이라는 대장금의 마음을 쫓아가는 ‘조선 장금이’라는 브랜드로 좋은 먹거리를 만들고 있다.
작약꽃밭 입구에 알록달록 의자가 놓여 있다. 주변 길을 따라 오르면 탐스러운 꽃송이가 반긴다. ‘함박꽃’이라고도 불리는 작약꽃은 품종과 환경에 따라 개화 시기가 다르다. 포토 스폿은 열녀문이 있는 곳이다.
여행메모
용산저수지 인근 한국가요촌 ‘달하’
20여 가지 약재로 끓인 정읍식 쌍화차
용산저수지 인근 한국가요촌 ‘달하’
20여 가지 약재로 끓인 정읍식 쌍화차
전북 정읍 용산호(용산저수지)는 호남고속도로 내장산나들목에서 가깝다. 인근 신정동에 ‘한국가요촌 달하’가 조성돼 있다.
허브원은 정읍나들목에서 빠지면 편하다. 6월 라벤더 축제가 열리기 전까지 무료 입장할 수 있다. 무료 주차장도 넓게 조성돼 있다. 국내 최대 규모의 라벤더 축제가 열리는 허브원에는 30만주의 라벤더와 4만주의 라반딘이 식재돼 있어 개화하면 보랏빛 향연이 펼쳐진다.
정읍은 쌍화차로 이름났다. 정읍식 쌍화탕은 숙지황 생강 등 20여 가지 약재를 달인 뒤 밤 은행 잣 등의 고명을 넣는다. 가래떡 구이와 조청, 고소한 견과류와 누룽지 등 주전부리와 함께 먹으면 좋다. 도심 쌍화차거리는 대표 관광지다. 정읍세무서 후문에서 정읍경찰서까지 약 450m 구간이다. 현재 20여곳의 쌍화찻집이 도로 양옆에 자리하고 있다. 대형 찻잔 조형물이 포토존이다.
도심 죽림폭포 인근 정읍천 샘골다리와 정주교 사이 인도교에 은하수길이 조성돼 있다. 연장 70m, 폭 4m의 다리는 띠 모양으로 하늘을 가로질러 빛나는 밤하늘의 은하수를 형상화했다. 바닥 280㎡은 축광석으로 도포해 어두운 밤에도 은은하게 빛을 낸다.
정읍=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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