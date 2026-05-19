시사 전체기사 [포토] 레고와 즐기는 월드컵 입력:2026-05-19 21:19 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 용산구 공식 레고스토어 용산점에서 19일 모델들이 레고 에디션 신제품을 소개하고 있다. 레고코리아는 2026 북중미월드컵을 앞두고 축구를 테마로 이번 신제품을 출시했다.이한형 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 李 대통령, 다카이치 日 총리 영접 “시골 소도시 오느라 고생” 2 류호정, 목수 콘셉트 보디프로필 공개…“노동 모욕” 지적도 3 “대역전 드라마 쓴다” 기세 오른 국힘… 무기는 부동산·조작 특검·파업대란 4 이 대통령 “한일, 국제정세 어려움 함께 헤쳐나가… 우정 굳건” 5 공천 파동에 회초리 든 호남… 與 지지율 일주일 새 14.3%p ↓ 해당분야별 기사 더보기 1 “이젠 안 간다, 잘 가라”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍 2 ‘이자 어떡해’ 영끌족 비명… 주담대 금리 7% 재돌파 3 [단독] 집 안 사고 월세 산다… 서울 초고가 월세 급증 4 정용진, 스벅 ‘탱크데이’ 사과문…“머리 숙여 사죄” 5 ‘다주택’ 한은 총재, 30억 강남 아파트 대신 종로 오피스텔 팔았다 해당분야별 기사 더보기 1 “비반도체 못해먹겠다” 삼성전자 노조위원장 실언 논란 2 7세 여아 아파트단지서 SUV에 참변… 女운전자 못 본듯 3 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 4 10년 뒤 내 일자리 어떻게 되나…간호사 늘고 통역가 감소 5 조진웅 은퇴 불렀던 그 보도…기자들은 ‘혐의없음’ 불송치 해당분야별 기사 더보기 1 조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…결국엔 사살 2 [속보] 트럼프 “내일로 예정된 이란 공격 하지 말라 지시” 3 돌파구 없는 트럼프 “19일 예정된 이란 공격 보류”…지지율은 2기 최저치 4 에볼라 변종 공포… 민주콩고·우간다 100명 넘게 사망 5 가출 신고 2시간 만에 총기 난사…美 샌디에이고 이슬람 사원 참사 해당분야별 기사 더보기 1 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…감독 “무지했다, 내 잘못” 눈물 2 “구류면류관·천세 부적절” 지적에 ‘21세기 대군부인’ 측 사과 3 나홍진 ‘호프’ 베일 벗자 “뛰어난 SF” 호평 속 “CG는 별로” 4 “환영합니다” 외쳤지만…눈길 한번 없이 떠난 北축구단 5 박재현 5안타 맹폭…KIA, 삼성 16대 7 완파 해당분야별 기사 더보기 1 아이유, ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에 사과…“부끄러워” 2 “수입 10분의 1은 무조건 저축하라” 부자의 조언 3 ‘대군부인’ 역사왜곡 논란에…최태성 “매번 터지면서 그 자리” 4 은행잎 추출물, 알츠하이머 예방 치료 가능성 PET로 첫 입증 5 뇌혈관 손상 후 멍하고 느려졌다면 ‘혈관성 치매’ 의심 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 부위원장은 “분사”, 위원장은 “노조 분리”… 내홍 키우는 집행부 “영남·서울 어렵다”… 위기론 꺼낸 민주, 막판 굳히기 총력 “천박한 상업주의”…스타벅스 5·18 희화화에 광주 반발 확산 항공사 기장 ‘살해’ 김동환, 국민참여재판 요청… 반성문 제출은 없어 “갤럭시 팔아 메모리 키웠더니…” 삼성전자 내부 갈등 격화 ‘다주택자’ 한은 총재, 30억 강남 아파트 대신 종로 오피스텔 팔았다 “이젠 안 간다, 잘 가라”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍 10년 뒤 내 일자리 어떻게 되나…간호사 늘고 통역가 감소 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요