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[포토] 레고와 즐기는 월드컵

입력:2026-05-19 21:19
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서울 용산구 공식 레고스토어 용산점에서 19일 모델들이 레고 에디션 신제품을 소개하고 있다. 레고코리아는 2026 북중미월드컵을 앞두고 축구를 테마로 이번 신제품을 출시했다.

이한형 기자

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