예약 플랫폼 넘어 놀이터로… 놀유니버스 10만 페스티벌 연다
10월 17~18일 킨텍스 ‘놀 페스티벌’
브랜드 경험 확대 통해 몰입도 높여
지난 19일 오전 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에 들어서자 걸그룹 아이브의 대표곡 ‘러브다이브’에 EDM 사운드가 더해진 음악이 흘러나왔다. DJ가 위치한 무대 위 대형 화면엔 화려한 그래픽이 펼쳐졌고 강한 비트에 맞춰 조명이 빠르게 교차했다. 놀 유니버스가 오는 10월 선보일 ‘놀 페스티벌’을 압축해 보여주는 듯한 무대였다.
놀유니버스는 국내 최대 규모 실내 음악 페스티벌 ‘놀 페스티벌’을 개최한다. 행사는 오는 10월 17~18일 경기도 고양시 킨텍스에서 양일간 약 10만명 규모로 열린다. 이수진 야놀자 총괄대표는 “야놀자 그룹과 놀유니버스는 여행을 넘어 여가와 문화활동을 더 쉽고 편하게 즐길 수 있는 세상을 만들기 위해 진화하고 있다”며 “대한민국을 행복한 놀이터로 만들고자 이번 페스티벌을 준비했다”고 말했다.
행사는 취향에 맞는 무대를 골라 즐길 수 있도록 세 개 콘셉트의 스테이지로 구성된다. 세대와 장르를 아우르는 ‘슈퍼라이브 스테이지’, 글로벌 팬덤 중심의 ‘K팝 스테이지’, 강렬한 사운드를 앞세운 ‘EDM 스테이지’다.
이날 공개된 1차 라인업에는 지오디(god)와 넬(NELL), 이무진, 우즈(WOODZ), 하성운, 엔믹스(NMIXX), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 알렌 워커(Alan Walker), 김하온&나우아임영 등이 이름을 올렸다.
최근 플랫폼 업계는 예약 기능을 넘어 브랜드 경험 확대에 나서고 있다. 여행과 여가에 대한 소비자 기대치가 높아지면서 가격 경쟁만으로는 이용자를 붙잡기 어려워졌다는 분석이다. 놀유니버스도 이번 행사를 기획하면서 고객과 브랜드가 직접 만나고 연결되는 경험에 초점을 맞췄다고 설명했다. 공연 알림부터 티켓 예매, 교통·숙소 예약까지 플랫폼 안에서 한 번에 연결되는 ‘심리스(끊김없는)’ 경험을 제공하고, 현장 곳곳에는 체험형 요소를 배치해 관객 몰입도를 높인다는 계획이다.
외국인 관광객 유치 효과도 기대하고 있다. 놀유니버스는 전체 관람객 중 최소 10% 이상이 해외 관람객일 것으로 보고 있다. 관람객 부담을 낮추기 위해 기본적으로 NOL 이용자 대상 무료 초청 방식으로 운영하되 일부 스테이지는 유료 티켓 형태로 선보일 예정이다.
이철웅 놀유니버스 대표는 “NOL이 온라인에서 여행·공연·레저·항공 등 다양한 즐거움을 연결해온 데 이어 이제는 고객과 직접 만나고 함께 경험하는 축제를 마련해 그 가치를 확장하고자 한다“며 “고객과 가장 생생하게 연결되는 브랜드로 거듭나겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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