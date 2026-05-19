삼전 총파업 코앞서 ‘성과급 배분 방식’ 마지막 줄다리기
“의견 좁혀져… 두 가지 쟁점서 이견”
중노위, 합의 가능성 내비치기도
삼전, 반도체 생산라인 비상 운영
‘총파업 초읽기’에 들어간 삼성전자 노사가 극적 타결을 위한 마지막 줄다리기를 이어갔다. 19일 진행된 중앙노동위원회 2차 사후조정 회의에서 양측은 막판 쟁점으로 떠오른 성과급 제도화 적용 기간과 재원 배분 기준을 두고 치열한 공방을 벌였다. “노사 간 의견이 좁혀지고 있다”며 합의 가능성을 내비친 중앙노동위는 섣불리 중재안을 내지 않고 노사의 직접 협상을 유도하는 데 주력했다.
삼성전자 노사는 이날 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 이틀차 회의를 진행했다. 전날 재개된 협상에서도 합의점을 찾지 못한 노사는 예정 시각보다 1시간 이상 일찍 회의장에 도착하며 긴장감을 드러냈다. 사측 대표교섭위원인 여명구 반도체 부문(DS) 피플팀장(부사장)은 “끝까지 최선을 다하겠다”고 말했고, 노조 측 대표인 최승호 초기업노조 위원장은 별다른 말 없이 협상장에 입장했다.
교섭을 단독 중재하는 박수근 중노위원장은 점심 휴게시간에 “노사 의견이 일부 좁혀지고 있다” “(합의) 가능성도 일부 있다”고 긍정적 기류를 전했다. 이에 오후 중 노사 협의안이 도출될 수 있다는 관측도 제기됐으나, 박 위원장은 오후 늦게 ‘중요한 두 가지 쟁점’에서 노사가 이견을 보이고 있다며 “회사가 생각하는 것과 노동자가 생각하는 구조가 다른 것 같다”고 말했다.
박 위원장이 언급한 쟁점은 성과급 재원으로 활용할 영업이익 비율 및 배분 방식, 성과급 제도화 기간을 의미하는 것으로 풀이된다. 노조는 영업이익의 15%(12~13%+주식)를 성과급 재원으로 활용하되, 이 중 70%는 DS부문 전체에 공통 배분하고 나머지 30%는 메모리사업부 중심으로 지급하는 안을 요구하는 것으로 알려졌다. 반면 사측은 적자인 2개 사업부(시스템LSI·파운드리)가 흑자인 메모리사업부와 유사한 수준의 성과급을 받게 될 경우 내부 형평성과 성과주의 체계가 흔들릴 수 있다고 맞섰다. 노조는 또 영업이익 비율 등을 고정해 최소 5년간 제도를 지속하자고 주장했지만, 사측은 이번 합의를 3년간 유지한 뒤 재논의하자는 입장을 보였다.
총파업이 임박하면서 전날 법원 가처분 결정에 따른 필수 인력 운영 문제도 새로운 변수로 떠올랐다. 삼성전자는 이날 초기업노조 등에 공문을 보내 쟁의 기간에도 하루 7087명의 인력이 안전업무와 보안작업에 투입돼야 한다고 통보했다. 이에 노조 측은 “기본권 제한 인원이 최소화될 수 있도록 비조합원을 우선 배치해야 한다”고 답했다.
삼성전자는 이와 함께 일부 라인에서 신규 웨이퍼 투입량을 평시 대비 약 30% 축소하고 공정 속도를 조절하는 등 반도체 생산라인 비상 운영에 들어갔다. 이번 조치는 파업에 대비한 이른바 ‘웜다운’(Warm-down·공정 안정화 사전 조치)으로 해석된다. 반도체 생산라인이 멈추면 웨이퍼 손상이나 장비에 이상이 생길 수 있는 만큼 사전에 공정 부담을 낮추는 방식이다. 생산 차질이 점차 현실화되고 있는 것이다.
박상은 기자, 세종=황민혁 기자 pse0212@kmib.co.kr
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