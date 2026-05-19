한·일 원유 스와프 추진… 공급망 협력 강화
李 고향 안동서 세 번째 정상회담
에너지 안보 강화 구체적 행동 검토
역내 안정 위한 협력 중요성 재확인
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 세 번째 정상회담을 갖고 중동 혼조세 속에서 원유 스와프를 비롯한 에너지 분야 협력 강화에 뜻을 모았다. 지난해 10월 다카이치 총리 취임 후 두 사람의 만남은 이번이 네 번째다. 이 대통령의 지난 1월 나라현 방문과 이번 다카이치 총리의 경북 안동 방문으로 ‘고향 셔틀외교’가 성사됐다.
이 대통령과 다카이치 총리는 19일 오후 경북 안동의 한 호텔에서 정상회담을 가진 후 공동언론발표를 통해 양국 정상 간 합의 내용을 발표했다. 이 대통령은 “최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다”면서 “이러한 공감대를 바탕으로 양국은 지난 3월 체결된 ‘한·일 공급망 파트너십’의 성과를 평가하고, 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”고 밝혔다.
다카이치 총리는 “핵심 광물을 포함한 한·일 간 공급망 협력이 중요하다”면서 “지난달 발표된 파워아시아(일본 주도의 동남아 원유 및 석유제품 지원책)하에 인도·태평양 지역의 에너지 공급 강화와 원유·석유제품·액화천연가스(LNG)의 상호유통, 스와프 거래를 포함한 양국의 에너지 안보 강화를 위한 한·일 협력을 시작하고, 구체적인 행동을 공동으로 검토해 나가기로 뜻을 같이한 것을 환영한다”고 말했다.
양국은 지난 3월 한국가스공사와 일본 에너지기업인 JERA 간 체결된 ‘LNG 수급협력 협약서’에 따라 LNG 스와프 등을 통해 수급 위기 상황에 공동 대응키로 했다. 나아가 이번 정상회담을 통해 ‘원유 스와프’ 논의도 시작하겠다는 것이다. 이 대통령은 다른 아시아 국가와의 자원 공급망 협력을 강화하자는 다카이치 총리의 제안에도 “적극 동참하겠다”고 답했다.
안보 분야에서도 양국 간 협력 강화를 다짐했다. 이 대통령은 “국제정세가 급변하는 가운데 역내 평화와 안정을 위한 한·일, 한·미·일 협력의 중요성도 재확인했다”면서 “동북아 지역이 경제·안보 등 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계된 만큼 저는 역내의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한·중·일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다”고 말했다. 다카이치 총리는 “안보와 경제 안보를 포함한 3개국 간 구체적인 협력을 지속 및 강화하기 위해 더 긴밀히 정보를 공유하고 협력해 나간다는 뜻을 확인했다”고 답했다.
양측은 한반도 정세에 대한 의견도 교환했다. 이 대통령은 “저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘싸울 필요가 없는 평화의 한반도’를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다”고 말했다. 다카이치 총리는 “핵미사일 문제를 포함한 북한 대응에 대해 논의했다. 한·일, 한·미·일이 긴밀히 연계해서 대응해 나갈 것을 다시 한번 확인했다”고 설명했다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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