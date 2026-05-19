첫 ‘고향 셔틀외교’… 호혜적 협력 ‘AI 기본사회’ 닻 올린다

에너지·첨단기술 분야 논의



우주 탐사·바이오도 심도있게 거론

동남아 스캠 사기엔 공동 대응키로

이재명 대통령이 19일 경북 안동 시내의 한 호텔에서 열린 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 모두발언을 하고 있다. 다카이치 총리는 이 대통령을 바라보며 “(한국과 일본은) 다행히 시차가 없다. 그래서 어려운 일이 생기면 자주 통화하자는 약속을 이번에 했다”고 말했다. 연합뉴스

이재명 대통령은 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 첫 ‘고향 셔틀외교’ 정상회담에서 에너지 분야는 물론 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야에서도 심도 있는 논의가 이뤄졌다고 밝혔다.



이 대통령은 경북 안동의 한 호텔에서 열린 정상회담 후 공동언론발표에서 “지난 1월 제가 총리님의 고향인 ‘나라’를 방문한 지 4개월 만에 이번에는 총리님께서 저의 고향인 ‘안동’을 찾아주셨다”면서 “한·일 양국 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고, 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 일”이라고 강조했다. 두 정상은 이번 정상회담에서 중동 정세를 감안한 에너지 수급 불안 해소 문제에 대해 집중 논의했다. 원유 수급 및 비축 관련 정보 공유 강화뿐 아니라 향후 원유 수급 위기 상황 발생 시 원유와 석유제품을 상호 대여하는 이른바 ‘원유 스와프’ 논의가 본격적으로 이뤄질 예정이다. 청와대는 “한국 산업통상부와 일본 경제산업성은 원유 및 석유제품의 스와프 및 상호 공급 관련 민관 대화를 장려하기로 했다”고 설명했다.





한·일 양국은 첨단 과학 분야 협력 강화 의지도 재확인했다. 이 대통령은 “양국은 지난 1월 정상회담에서 논의된 다양한 분야의 실질 협력 방안들이 각급에서의 활발한 소통을 통해 진전되고 있는 점을 평가하고 미래지향적 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”고 밝히며 “저는 양국이 AI 분야에서 가진 각자의 강점을 바탕으로 호혜적이고 전략적인 협력 기반을 강화한다면 양국의 기업과 국민이 ‘글로벌 AI 기본사회’를 선도하는 주역이 될 것이라는 점을 말씀드렸다”고 소개했다. 우주탐사와 바이오 등 양국 간 첨단기술 분야 협력도 심도 있게 논의했다는 것이 이 대통령의 설명이다. 다카이치 총리는 “새로운 과제이자 기회이기도 한 AI와 중요성이 높아지고 있는 경제, 안보 전반에 대해 한·일 양국이 함께 강해지고 풍요로워지기 위해 호혜적인 협력을 추진해 나갈 것을 목표로 관계 당국 간 논의를 이어나갈 것을 확인했다”고 밝혔다.



양국은 또 최근 동남아시아 지역에서 한국인과 일본인을 대상으로 집중 발생한 스캠(사기) 범죄에도 공동 대응키로 힘을 모았다. 이 대통령은 “양국 경찰청 간에 체결된 ‘초국가 스캠범죄 공동 대응을 위한 협력 각서’는 수사의 신속성과 효율성을 획기적으로 높여 양국 국민을 범죄의 위협으로부터 안전하게 지켜내는 든든한 토대가 될 것”이라고 말했다. 다카이치 총리는 “국경을 초월한 조직적 사기는 한·일 공통의 과제”라며 “이번에 조직적 사기 대응에 관한 한·일 협력 각서가 서명된 것을 환영한다”고 말했다.



두 정상은 역내외 현안을 두고 수시로 소통하겠다고 밝혔다. 다카이치 총리는 “다행스럽게도 양국 간 시차도 없다. 어려운 일이 생기면, 그리고 각국 및 외국과의 관계에서 고민이 되는 부분이 있으면 자주 전화 통화를 하자는 약속을 이번에 했다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령은 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 첫 ‘고향 셔틀외교’ 정상회담에서 에너지 분야는 물론 인공지능(AI) 등 첨단기술 분야에서도 심도 있는 논의가 이뤄졌다고 밝혔다.이 대통령은 경북 안동의 한 호텔에서 열린 정상회담 후 공동언론발표에서 “지난 1월 제가 총리님의 고향인 ‘나라’를 방문한 지 4개월 만에 이번에는 총리님께서 저의 고향인 ‘안동’을 찾아주셨다”면서 “한·일 양국 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고, 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 일”이라고 강조했다. 두 정상은 이번 정상회담에서 중동 정세를 감안한 에너지 수급 불안 해소 문제에 대해 집중 논의했다. 원유 수급 및 비축 관련 정보 공유 강화뿐 아니라 향후 원유 수급 위기 상황 발생 시 원유와 석유제품을 상호 대여하는 이른바 ‘원유 스와프’ 논의가 본격적으로 이뤄질 예정이다. 청와대는 “한국 산업통상부와 일본 경제산업성은 원유 및 석유제품의 스와프 및 상호 공급 관련 민관 대화를 장려하기로 했다”고 설명했다.한·일 양국은 첨단 과학 분야 협력 강화 의지도 재확인했다. 이 대통령은 “양국은 지난 1월 정상회담에서 논의된 다양한 분야의 실질 협력 방안들이 각급에서의 활발한 소통을 통해 진전되고 있는 점을 평가하고 미래지향적 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다”고 밝히며 “저는 양국이 AI 분야에서 가진 각자의 강점을 바탕으로 호혜적이고 전략적인 협력 기반을 강화한다면 양국의 기업과 국민이 ‘글로벌 AI 기본사회’를 선도하는 주역이 될 것이라는 점을 말씀드렸다”고 소개했다. 우주탐사와 바이오 등 양국 간 첨단기술 분야 협력도 심도 있게 논의했다는 것이 이 대통령의 설명이다. 다카이치 총리는 “새로운 과제이자 기회이기도 한 AI와 중요성이 높아지고 있는 경제, 안보 전반에 대해 한·일 양국이 함께 강해지고 풍요로워지기 위해 호혜적인 협력을 추진해 나갈 것을 목표로 관계 당국 간 논의를 이어나갈 것을 확인했다”고 밝혔다.양국은 또 최근 동남아시아 지역에서 한국인과 일본인을 대상으로 집중 발생한 스캠(사기) 범죄에도 공동 대응키로 힘을 모았다. 이 대통령은 “양국 경찰청 간에 체결된 ‘초국가 스캠범죄 공동 대응을 위한 협력 각서’는 수사의 신속성과 효율성을 획기적으로 높여 양국 국민을 범죄의 위협으로부터 안전하게 지켜내는 든든한 토대가 될 것”이라고 말했다. 다카이치 총리는 “국경을 초월한 조직적 사기는 한·일 공통의 과제”라며 “이번에 조직적 사기 대응에 관한 한·일 협력 각서가 서명된 것을 환영한다”고 말했다.두 정상은 역내외 현안을 두고 수시로 소통하겠다고 밝혔다. 다카이치 총리는 “다행스럽게도 양국 간 시차도 없다. 어려운 일이 생기면, 그리고 각국 및 외국과의 관계에서 고민이 되는 부분이 있으면 자주 전화 통화를 하자는 약속을 이번에 했다”고 말했다.최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지