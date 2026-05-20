[단독] 신규 물량 완판인데 기존 투자자는 손절… 개인투자용 국채 시장 ‘아이러니’
주식시장 활황에 무더기 자금 이탈
정부, 흥행 위해 가산금리로 유인
고금리 상품 등 유출 확대 가능성
정부가 발행하는 개인투자용 국채 시장이 아이러니하게 펼쳐지고 있다. 신규 발행 물량은 ‘완판’ 행진을 이어가고 있지만, 정작 기존 가입자들은 손해를 감수하고 무더기로 중도 이탈하면서다. 완판과 손절이 동시에 진행되는 것은 왜일까. 주식시장 활황에 따른 자금 이탈이 먼저 떠오르지만, 정부가 올해부터 ‘보너스 금리’를 대폭 얹어준 점이 ‘갈아타기 역설’을 만들었다는 분석이다.
19일 재정경제부에 따르면 정부는 지난 1·2월 1400억원, 3월 1800억원에 이어 지난달에는 발행 규모를 2100억원까지 늘렸는데, 전 종목이 완판됐다. 이것만 보면 올해 개인투자용 국채가 표면적으로 순항 중인 것으로 보인다.
개인투자용 국채는 개인이 소액 단위로 투자할 수 있는 국채로 2024년 6월 도입됐다. 3·5·10·20년물 중 선택해 청약할 수 있다. 만기 보유하면 가산금리, 연복리, 이자소득 분리과세(14%) 혜택이 주어진다. 의무 보유 기간(1년)만 채우고 중도 해지하면 가산금리·복리 혜택이 사라지고 일반과세가 적용된다.
완판 행렬이 이어지는 가운데 중도 이탈 규모 또한 역대 최다를 기록 중이다. 지난달 개인투자용 국채 중도환매 금액은 375억6700만원에 달했다. 올해 들어 1월 336억5230만원, 2월 336억5070만원, 3월 291억7500만원의 중도 환매가 일어난 데 이어 지난달 역대 최고액을 기록했다. 올해 정부가 신규로 확보한 개인 국채 자금(6700억원)의 20%에 달하는 금액이 중도 해지된 셈이다. 중도환매 금액이 31억~47억원대 수준이었던 지난해와 비교하면 10배가량 급증했다.
이런 이중구조에는 가산금리 상향에 따른 재가입 유인이 작용한 것으로 풀이된다. 정부는 투자 활성화를 위해 올해부터 장기물(10·20년물 대상) 가산금리를 기존 0.5% 포인트 안팎에서 최고 1.0% 포인트 이상으로 확대했다. 투자자로선 중도해지 단리 이자만 받더라도 가산금리가 1% 넘게 적용되는 새 국채로 갈아타는 게 최종 수익률 측면에서 더 이득일 수 있다.
코스피시장으로의 ‘머니 무브’ 가능성도 있다. 주식시장 활황에 연 3~4%대 이자를 받고자 수년간 돈이 묶이는 개인투자용 국채의 매력이 상대적으로 떨어진다.
대외 요인이 더해지며 향후 중도 해지 후 재가입 사례가 늘어날 가능성도 있다. 미국 10년물 국채금리는 18일(현지시간) 장중 4.60%를 돌파하며 약 15개월 만에 최고 수준을 기록했다. 국내외 시장 금리 상승은 향후 발행될 개인투자용 국채의 기본금리 상향으로 이어지게 된다.
개인투자용 국채가 안정적인 장기 국채 조달 수단이 되기 위해서는 갈아타기 유인을 줄여야 한다는 지적이 나온다. 강성진 고려대 경제학과 교수는 “정부의 인위적 가산금리 조정은 시장 왜곡을 부른다”며 “거래 금융기관의 취소 수수료만 배불리기 때문에 낭비를 줄일 보완책이 필요하다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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