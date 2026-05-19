[단독] 2차특검, ‘관저 이전 의혹’ 김대기 등 구속영장 청구

1차 수사 종료 앞두고 신병확보 나서

尹 대통령실 윤재순·김오진도 함께

김명수 전 합참의장 27일 소환 통보

'대통령 관저 이전 특혜 의혹'의 핵심 인물인 김오진 전 국토교통부 차관이 지난해 12월 16일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나와 구치소로 향하고 있다. 연합뉴스

윤석열정부의 ‘관저 이전 특혜’ 의혹을 조사 중인 2차 종합특검이 김대기 전 대통령 비서실장에 대한 구속영장을 19일 청구했다. 오는 24일 1차 수사기간 종료를 앞두고 주요 피의자 신병 확보에 나선 모습이다.



특검은 이날 김 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관, 김오진 전 관리비서관에 대해 직권남용권리행사방해 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 전날 내란선전 혐의로 이은우 전 KTV 원장에 대해 구속영장을 청구한 데 이은 두 번째 신병 확보 시도다.



김 전 비서실장 등은 2022년 대통령 관저 이전 과정에서 행정안전부 예산 약 28억원을 불법으로 전용한 혐의를 받는다. 관저 이전 예산으로 14억4000만원이 편성됐는데, 김건희 여사와 인연이 있는 것으로 알려진 인테리어 업체 21그램이 공사를 맡으며 공사 견적이 약 41억원까지 늘어난 것으로 조사됐다. 특검은 당시 대통령실이 부족한 예산을 메우기 위해 관저 이전과 무관한 행안부 정부청사관리본부 예산을 사용한 것으로 의심한다.



앞서 특검은 관련 자료 확보를 위해 기획예산처와 행안부 등을 압수수색하고 김 전 비서실장과 윤 전 총무비서관, 김 전 관리비서관을 차례로 불러 조사했다. 또 행안부 소속 공무원이 ‘차라리 인사 조치를 해 달라’며 예산 관련 대통령실 지시에 반발한 정황도 확보한 것으로 전해졌다.



특검이 ‘1호 인지사건’으로 규정한 합참 지휘부의 12·3 비상계엄 관여 의혹 수사도 정점을 향해 가고 있다. 특검은 의혹과 관련해 김명수 전 합참의장을 오는 27일 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 소환을 통보했다고 밝혔다. 이승오 전 작전본부장에 대해서도 오는 22일 소환을 통보했다.







다만 비상계엄 당시 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관으로부터 ‘패싱’당한 것으로 알려진 김 전 의장이 구체적으로 비상계엄에 관여한 정황을 밝히는 것이 특검 수사의 과제로 꼽힌다. 앞서 내란 특검은 김 전 의장의 비상계엄 관여 증거가 충분치 않다고 판단해 기소 대상에서 제외했다.



한편 특검은 윤 전 대통령 측에 통보한 26일에 소환이 이뤄지지 않을 경우 29일 추가 소환을 통보할 방침인 것으로 알려졌다. 소환에 계속 불응할 경우 강제구인도 검토 중이다.



이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 윤석열정부의 ‘관저 이전 특혜’ 의혹을 조사 중인 2차 종합특검이 김대기 전 대통령 비서실장에 대한 구속영장을 19일 청구했다. 오는 24일 1차 수사기간 종료를 앞두고 주요 피의자 신병 확보에 나선 모습이다.특검은 이날 김 전 비서실장과 윤재순 전 총무비서관, 김오진 전 관리비서관에 대해 직권남용권리행사방해 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 전날 내란선전 혐의로 이은우 전 KTV 원장에 대해 구속영장을 청구한 데 이은 두 번째 신병 확보 시도다.김 전 비서실장 등은 2022년 대통령 관저 이전 과정에서 행정안전부 예산 약 28억원을 불법으로 전용한 혐의를 받는다. 관저 이전 예산으로 14억4000만원이 편성됐는데, 김건희 여사와 인연이 있는 것으로 알려진 인테리어 업체 21그램이 공사를 맡으며 공사 견적이 약 41억원까지 늘어난 것으로 조사됐다. 특검은 당시 대통령실이 부족한 예산을 메우기 위해 관저 이전과 무관한 행안부 정부청사관리본부 예산을 사용한 것으로 의심한다.앞서 특검은 관련 자료 확보를 위해 기획예산처와 행안부 등을 압수수색하고 김 전 비서실장과 윤 전 총무비서관, 김 전 관리비서관을 차례로 불러 조사했다. 또 행안부 소속 공무원이 ‘차라리 인사 조치를 해 달라’며 예산 관련 대통령실 지시에 반발한 정황도 확보한 것으로 전해졌다.특검이 ‘1호 인지사건’으로 규정한 합참 지휘부의 12·3 비상계엄 관여 의혹 수사도 정점을 향해 가고 있다. 특검은 의혹과 관련해 김명수 전 합참의장을 오는 27일 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 소환을 통보했다고 밝혔다. 이승오 전 작전본부장에 대해서도 오는 22일 소환을 통보했다.김 전 의장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 특수전사령부와 수도방위사령부에 ‘계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 내리는 등 내란에 관여했다는 의혹을 받는다. 단편명령이란 부대의 임무를 변경할 때 내리는 간략한 작전명령을 말한다. 비상계엄 지원을 위해 이 같은 명령을 내렸을 가능성이 있다는 게 특검의 시각이다. 특검은 윤석열 전 대통령 등이 국회의 비상계엄 해제요구결의안 통과 후 ‘2차 계엄’을 모의·준비했다는 의혹과 관련해 합참 지휘부가 관여했는지 여부도 수사 중이다.다만 비상계엄 당시 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관으로부터 ‘패싱’당한 것으로 알려진 김 전 의장이 구체적으로 비상계엄에 관여한 정황을 밝히는 것이 특검 수사의 과제로 꼽힌다. 앞서 내란 특검은 김 전 의장의 비상계엄 관여 증거가 충분치 않다고 판단해 기소 대상에서 제외했다.한편 특검은 윤 전 대통령 측에 통보한 26일에 소환이 이뤄지지 않을 경우 29일 추가 소환을 통보할 방침인 것으로 알려졌다. 소환에 계속 불응할 경우 강제구인도 검토 중이다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지