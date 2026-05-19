세 번째 회담서도 과거사 ‘실종’… 탄광 유해 DNA 감정 논의 그쳐
호르무즈 위기에 대일 관리 모드
위안부·강제징용은 제자리걸음
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담에서는 조세이탄광 수몰 사고 희생자 유해의 유전자정보(DNA) 감정 협력 문제가 논의됐을 뿐 한·일 간 주요 과거사 문제는 다뤄지지 않았다. 양 정상이 세 차례 정상회담을 포함해 네 번이나 만났지만 위안부, 강제징용 문제 해결을 위한 움직임은 제자리걸음이다. 이란 전쟁 등 엄중한 대외 정세를 명분으로 약국 간 협력 강화에 무게를 둔 것이지만 일각에서는 과거사 문제가 외면되는 것에 대한 아쉬움의 목소리가 나온다.
외교 소식통은 19일 “한·일 관계의 우호적 분위기가 최근 중동 사태에서 큰 도움이 되고 있다”고 말했다. 이번 정상회담에서도 호르무즈 해협 상황에 따른 공급망·에너지 시장의 불안정성에 대해 양국은 협력 의지를 다졌다. 중동 사태에 따른 경제 불안을 해소하기 위해 민감한 과거사 문제 정리보다는 한·일 관계의 안정적 관리에 무게를 뒀다는 의미로 해석된다.
다만 시민사회에서는 이재명정부 들어 주요한 과거사 문제가 정상회담 의제로 본격 논의되지 않은 것에 대한 불만도 감지된다. 이 대통령은 정권 초 강제징용 피해자 배상을 위한 제3자 변제에 대해 “국가 관계에는 정책의 일관성이 중요하다”며 유지 기조를 밝혔다. 그러나 일본 전범 기업은 재원 조성, 배상금 지급에 참여하지 않고 있고 정상 간 논의에도 제외됐다. 지난 1월 일본 나라현에서 두 정상이 만났을 때 시민단체와 일부 전문가는 과거사 논의가 빠진 회담에 비판을 제기했다.
일본에 정통한 한 소식통은 “강제징용 배상의 재원 문제와 관련해 해결의 움직임이 아직 없다”며 “좋게 이야기하면 관계를 관리하는 것이지만 (과거사 문제를) 꺼내지 않는 것에 대해 아쉬움이 있다”고 말했다. 양기호 성공회대 일본학과 교수는 “아직 일본이 과거사 문제를 수용할 준비가 안 돼 있는 것 같다”고 말했다.
이날 논의된 유일한 과거사 의제는 조세이탄광 문제였다. 이 대통령은 “양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫걸음이 될 것”이라고 강조했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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