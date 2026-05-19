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“학폭당했다” 초등생 3년새 2.5배 늘어

입력:2026-05-19 18:57
수정:2026-05-19 19:00
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12.5% 응답… 신체폭력 경험도 증가
신고·도움 요청, 중고생보다 낮아

국민일보DB

“(학교폭력이 있었음을) 더 빠른 시일 내에 알아차리지 못해 아이 혼자 고통스러운 시간을 보내게 한 저에게 화가 났습니다.”

학폭 피해 학생 보호자인 박지연(가명)씨는 19일 비영리공익법인 BTF푸른나무재단이 주최한 ‘2026 학교폭력 실태조사 발표’ 기자회견에서 2년 동안 이어졌던 자녀의 학폭 피해 사실을 뒤늦게 알게 된 뒤 느꼈던 감정을 털어놨다.

재단은 이날 전국 초등학교 2학년부터 고등학교 2학년까지 학생 8476명과 학부모 521명을 대상으로 실시한 학폭 실태조사 결과를 발표했다. 조사 결과 최근 3년 새 학폭 피해 경험이 있다고 밝힌 초등학생 비율이 큰 폭으로 늘었고, 신체폭력 경험 응답 또한 늘었다.



초등학생의 학폭 피해 응답률은 2023년 4.9%에서 지난해 12.5%로 약 2.5배 증가했다. 중학생(3.4%)과 고등학생(1.6%)에 비해 응답률도 눈에 띄게 높고 상승세도 가파르다. 학폭 피해 유형 중 ‘신체폭력 경험이 있다’는 응답도 지난해 17.9%로 10.6%였던 2년 전보다 크게 늘었다. 신체폭력 경험이 있다는 응답은 초등학생이 21.2%로, 중학생(9.5%) 고등학생(2.0%)보다 압도적으로 높은 비율을 보였다. 재단 관계자는 “저연령 학생들이 폭력과 장난의 경계를 충분히 구분하지 못한 채 갈등을 신체적 방식으로 표출하는 것으로 보인다”고 분석했다.

학폭 피해 초등학생들은 주변에 도움을 요청하거나 신고를 하는 등 학폭 대응에서도 중고생보다 소극적인 것으로 조사됐다. 학폭 피해를 신고한 초등학생 학폭 피해 응답자는 11.4%로, 중학생(22.4%)이나 고등학생(25.0%)의 절반 수준에 그쳤다. ‘주변에 도움을 요청했다’는 응답도 초등학생은 46.2%로, 중학생(61.7%) 고등학생(47.2%)보다 낮았다. 초등학생의 학폭 피해 해결 비율도 44.2%로, 중학생(53.3%) 고등학생(80.6%)보다 저조했다.

‘반복해 학폭을 당했다’는 응답과 ‘반복해 학폭 가해를 했다’는 응답도 각각 54.4%, 35.9%로 2023년 대비 1.4배씩 증가했다. 반면 피해 후 도움을 요청했다는 응답은 같은 기간 66.1%에서 49.4%로 크게 줄었다. 학폭 목격 후 ‘가만히 있었다’는 응답도 과반(54.6%)을 넘겼다. 재단 관계자는 “학폭 피해와 가해에 대한 대응 체계가 충분히 작동하지 못하고 있다”며 “학폭 대응 체계가 보호와 회복 중심으로 전환돼야 한다”고 말했다.


김다연 기자 yan@kmib.co.kr

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