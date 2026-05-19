트럼프 떠난 中 찾은 푸틴… 서방 패권 맞서 전방위 밀착
FT “習, 푸틴 우크라전 후회할 것”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하고 다극화 질서와 에너지 협력 문제 등을 논의한다. 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁에서 미국 등 서방에 대한 공동 대응 방안도 모색할 것으로 예상된다.
19일 중국 관영 신화통신과 러시아 타스통신 등에 따르면 이날 25번째로 중국을 방문한 푸틴 대통령은 20일 시 주석과 함께 톈안먼 광장에서 열리는 환영 행사에 참석한 뒤 인민대회당에서 비공개 정상회담을 한다. 푸틴 대통령의 방중은 도널드 트럼프 미국 대통령이 귀국한 지 나흘 만에 이뤄졌다.
푸틴 대통령은 방중에 앞서 공개한 영상에서 “러시아와 중국은 국가 통합과 주권 보호를 포함한 광범위한 사안에서 서로 지원할 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 각각 우크라이나 전쟁과 대만 문제를 놓고 서방 진영과 갈등 중인 러시아와 중국이 전략적 공조를 강화하겠다는 취지로 풀이된다. 러시아는 우크라이나 점령지에 대한 병합을 주장하고, 중국은 대만과의 통일을 핵심 주권 문제로 규정한다. 푸틴 대통령은 중·러 간의 전략적 관계에 대해 “평화와 공동 번영을 추구한다”면서 “양국의 우호 관계는 미래를 위한 가장 대담한 계획도 가능하게 한다”고 강조했다.
유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 전날 중·러 정상이 ‘다극화된 세계 질서와 새로운 유형의 국제 관계 수립에 관한 공동선언문’과 양국 간 전략적 동반자 관계 강화 등에 대한 약 40건의 문서에 서명할 예정이라고 밝혔다. 이어 “비공개 차담회를 갖고 논의해야 할 모든 사항을 솔직하게 논의할 것”이라고 덧붙였다.
에너지 협력 문제도 다룬다. 우샤코프 보좌관은 “올해 1분기 중국에 대한 러시아의 석유 공급이 35%, 3100만t 증가했다”며 “러시아는 천연가스를 중국에 가장 많이 수출하는 국가 중 하나”라고 설명했다. 또 “사실상 양국 간의 모든 교역이 러시아 루블화, 중국 위안화로 이뤄지고 있다”며 “제3국의 영향이나 세계 시장의 부정적 추세에서 보호받는 안정적인 상호 무역 시스템”이라고 평가했다.
한편 영국 파이낸셜타임스(FT)는 시 주석이 지난주 중국을 방문한 트럼프 대통령에게 푸틴 대통령이 우크라이나 침공을 결국 후회하게 될 수 있다고 말했다고 보도했다. FT는 시 주석이 이전에는 미국과 정상회담에서 우크라이나 전쟁에 관해 이 정도 수준의 개인 의견을 밝힌 적이 없다며 이번 발언이 “과거보다 한 걸음 나아갔다”고 평가했다. 또 우크라이나가 드론으로 러시아군을 효과적으로 타격하고 있는 시점에 해당 발언이 나왔다는 점도 주목할 필요가 있다고 짚었다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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