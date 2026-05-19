李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로”

국빈급 예우… 李, 호텔 입구서 영접

“시골 소도시까지 오시느라 고생”

하늘색 넥타이로 존중·신뢰 담아

다카이치 “우정·신뢰 더 깊어져”

이재명 대통령은 경북 안동의 한 호텔에 마련된 정상회담장 입구에서 다카이치 총리를 영접했다. 청와대 제공

“이 시골 소도시까지 오시느라고 너무 고생하셨습니다.”



이재명 대통령은 19일 고향인 경북 안동을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리에게 “제가 어젯밤부터 기다리고 있었다”며 이같이 말했다. 차량에서 내린 다카이치 총리를 향해 박수를 치며 맞이한 이 대통령은 만면에 미소를 띤 채 먼저 악수를 건네고 어깨에 손을 얹으며 친밀감을 표시했다.



지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격으로 열린 이날 한·일 정상회담은 내내 화기애애한 분위기로 진행됐다. 국빈방문이 아니었음에도 회담 내내 다카이치 총리에 대한 국빈급 예우가 이어졌다.



다카이치 사나에 일본 총리가 19일 대구국제공항에 도착해 전용기에서 내리며 손을 들어 인사하고 있다. 청와대 제공

입국 행렬부터 화려했다. 대구공항에서 회담장으로 향하는 다카이치 총리 탑승 차량은 총 43명으로 구성된 전통 의장대와 29명의 군악대가 호위했다. 회담장 정문 양옆으로는 12명의 기수단이 배치됐다. 강유정 청와대 수석대변인은 “국빈 방한에 준하는 예우”라고 강조했다. 이 대통령은 다카이치 총리 도착 약 5분 전부터 회담장 앞에 미리 나와 환영을 준비했다. 이 대통령은 회색 양복에 하늘색 타이를 착용했다. 다카이치 총리가 자주 입는 푸른색 계열을 매치해 존중과 신뢰를 담았다는 게 청와대 설명이다. 또 일반적인 정상회담보다 격의 없이 이뤄지는 셔틀외교의 의미를 담아 더 친근한 느낌을 주는 색깔을 선택했다고 한다.



다카이치 총리 내외에겐 특별한 선물도 준비됐다. 이 대통령 고향인 안동의 상징물 중 하나인 하회탈 9점을 이어 붙인 목조각 액자가 그중 하나다. 선비와 양반, 각시 등 여러 얼굴이 하회탈에 두루 포함됐다. 강 수석대변인은 “화합을 상징하며, 한·일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다”고 밝혔다.



다카이치 총리 부부를 위해 준비한 안동 하회탈 목조각 액자와 달항아리 액자, 한지가죽가방, 눈꽃 기명 세트. 청와대 제공

한지 가죽(닥나무 껍질과 면을 붙여 만든 식물성 가죽) 가방, 홍삼의 일종인 지삼(地蔘), 달항아리 백자 액자도 선물로 준비했다. 한지와 홍삼은 한·일 교류의 상징인 조선통신사가 활동하던 당시 양국을 오간 품목이다. 오랜 시간 이어진 양국의 견고한 유대와 앞으로 지속될 교류·협력에 대한 기대를 담았다고 강 수석대변인은 설명했다. 청와대는 이를 상징하기 위해 숙종 임금 당시의 조선통신사 행렬도가 그려진 선물 포장지를 사용했다.



다카이치 총리 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원을 위해선 ‘눈꽃 기명(그릇)’ 세트가 준비됐다. 아연 유약과 은으로 눈꽃 형태를 표현한 것으로, 그의 고향인 후쿠이현의 설경을 묘사한 것이라고 한다. 안동시민들도 다카이치 총리를 위한 별도 선물을 준비했다. 안동포자기마을보존회는 안동포로 제작한 홑이불을, 안동하회마을종친회는 소형 장승 조각상을 선물했다.



이 같은 환대에 다카이치 총리도 반색했다. 다카이치 총리는 공동 언론발표에서 “이 대통령 고향인 이곳 안동에서 대통령과 다시 만나 뵙게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “지난번에 나라, 그리고 이번에 안동 이렇게 서로의 고향에서 셔틀외교를 시차를 두지 않고 실시함으로써 대통령과 저의 우정과 신뢰 관계가 더욱더 깊어진 것을 느낀다”고 말했다. 이어 연신 미소를 띤 채 “다음에는 (이 대통령이) 일본에 오실 것”이라며 “온천으로 할까요? 어디로 할까요? 정말 기대가 많이 된다. 아름다운 곳으로 모시도록 하겠다”고 약속했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이 시골 소도시까지 오시느라고 너무 고생하셨습니다.”이재명 대통령은 19일 고향인 경북 안동을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리에게 “제가 어젯밤부터 기다리고 있었다”며 이같이 말했다. 차량에서 내린 다카이치 총리를 향해 박수를 치며 맞이한 이 대통령은 만면에 미소를 띤 채 먼저 악수를 건네고 어깨에 손을 얹으며 친밀감을 표시했다.지난 1월 이 대통령이 다카이치 총리 고향인 일본 나라현을 찾은 데 대한 답방 성격으로 열린 이날 한·일 정상회담은 내내 화기애애한 분위기로 진행됐다. 국빈방문이 아니었음에도 회담 내내 다카이치 총리에 대한 국빈급 예우가 이어졌다.입국 행렬부터 화려했다. 대구공항에서 회담장으로 향하는 다카이치 총리 탑승 차량은 총 43명으로 구성된 전통 의장대와 29명의 군악대가 호위했다. 회담장 정문 양옆으로는 12명의 기수단이 배치됐다. 강유정 청와대 수석대변인은 “국빈 방한에 준하는 예우”라고 강조했다. 이 대통령은 다카이치 총리 도착 약 5분 전부터 회담장 앞에 미리 나와 환영을 준비했다. 이 대통령은 회색 양복에 하늘색 타이를 착용했다. 다카이치 총리가 자주 입는 푸른색 계열을 매치해 존중과 신뢰를 담았다는 게 청와대 설명이다. 또 일반적인 정상회담보다 격의 없이 이뤄지는 셔틀외교의 의미를 담아 더 친근한 느낌을 주는 색깔을 선택했다고 한다.다카이치 총리 내외에겐 특별한 선물도 준비됐다. 이 대통령 고향인 안동의 상징물 중 하나인 하회탈 9점을 이어 붙인 목조각 액자가 그중 하나다. 선비와 양반, 각시 등 여러 얼굴이 하회탈에 두루 포함됐다. 강 수석대변인은 “화합을 상징하며, 한·일 양국의 우호 관계 발전을 기원하는 뜻을 담았다”고 밝혔다.한지 가죽(닥나무 껍질과 면을 붙여 만든 식물성 가죽) 가방, 홍삼의 일종인 지삼(地蔘), 달항아리 백자 액자도 선물로 준비했다. 한지와 홍삼은 한·일 교류의 상징인 조선통신사가 활동하던 당시 양국을 오간 품목이다. 오랜 시간 이어진 양국의 견고한 유대와 앞으로 지속될 교류·협력에 대한 기대를 담았다고 강 수석대변인은 설명했다. 청와대는 이를 상징하기 위해 숙종 임금 당시의 조선통신사 행렬도가 그려진 선물 포장지를 사용했다.다카이치 총리 배우자인 야마모토 다쿠 전 중의원을 위해선 ‘눈꽃 기명(그릇)’ 세트가 준비됐다. 아연 유약과 은으로 눈꽃 형태를 표현한 것으로, 그의 고향인 후쿠이현의 설경을 묘사한 것이라고 한다. 안동시민들도 다카이치 총리를 위한 별도 선물을 준비했다. 안동포자기마을보존회는 안동포로 제작한 홑이불을, 안동하회마을종친회는 소형 장승 조각상을 선물했다.이 같은 환대에 다카이치 총리도 반색했다. 다카이치 총리는 공동 언론발표에서 “이 대통령 고향인 이곳 안동에서 대통령과 다시 만나 뵙게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “지난번에 나라, 그리고 이번에 안동 이렇게 서로의 고향에서 셔틀외교를 시차를 두지 않고 실시함으로써 대통령과 저의 우정과 신뢰 관계가 더욱더 깊어진 것을 느낀다”고 말했다. 이어 연신 미소를 띤 채 “다음에는 (이 대통령이) 일본에 오실 것”이라며 “온천으로 할까요? 어디로 할까요? 정말 기대가 많이 된다. 아름다운 곳으로 모시도록 하겠다”고 약속했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지