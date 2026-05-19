“영남·서울 어렵다”… 위기론 꺼낸 민주, 막판 굳히기 총력
정청래 “더 간절하게 뛰어야 할 것”
6·3 지방선거를 2주 앞두고 더불어민주당 내부에 위기론이 고개를 들고 있다. 선거 초반 압도적 우세 속 전국 대세론을 자신하던 민주당은 최근 중도층 이탈, 보수층 재결집, 텃밭 호남의 이상 징후가 동시에 맞물리며 몸을 한껏 낮춘 모습이다. 다만 격전지 격차가 좁혀진 건 사실이지만 전국 판세 자체가 뒤집힌 것은 아니라는 평가가 우세하다. 민주당 지도부는 남은 기간 지지층 재결집과 범진보 진영 공조를 극대화하며 막판 굳히기에 총력을 기울인다는 각오다.
정청래 민주당 총괄상임선대위원장은 19일 유튜브 방송에 출연해 “부울경(부산·울산·경남)은 해볼 만하다. 그런데 어렵다”며 “서울도 많이 어려워지고 있다”고 평가했다. 이어 “대구·경북(TK)은 많이 어렵다”며 “지금부터라도 더 긴장하고 더 절실하고 간절한 마음으로 뛰어야 하겠다”고 말했다. 내란 심판론을 앞세워 압승을 공언하던 초반 분위기와는 확연히 달라진 기류다.
영남권과 수도권 주요 격전지에서 민주당 우세 흐름은 유지되고 있지만 격차는 빠르게 좁혀지는 추세다. 조선일보가 메트릭스에 의뢰해 지난 16~17일 실시한 여론조사(무선전화면접 100%)에 따르면 서울시장 후보 지지도는 민주당 정원오 후보 40%, 국민의힘 오세훈 후보 37%로 오차범위 내 접전 양상이다. 대구시장 선거 역시 민주당 김부겸 후보 40%, 국민의힘 추경호 후보 38%로 초박빙 구도가 형성됐다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
이를 단순한 막판 보수층 결집 효과 이상으로 해석하는 목소리가 당 안팎에서 나온다. 복병은 텃밭 호남이다. 전북지사 경선 과정에서 불거진 갈등이 ‘불공정 공천’ 프레임으로 번지며 호남 내 반청(반정청래) 정서로 이어지고 있다는 것이다. 호남은 민주당 권리당원의 30% 이상을 차지하는 핵심 기반인 만큼 이 흐름이 오는 8월 전당대회까지 이어지면 정 위원장의 연임 구도에도 적잖은 변수가 될 것이라는 관측이다.
박상병 정치평론가는 국민일보에 "당이나 지도부가 오만한 모습을 보이면 가장 먼저 회초리를 드는 게 호남"이라며 "내란 심판으로 결집을 유도하는 동시에 집권당으로서 지역 발전 의지를 보여주는 투트랙 메시지가 필요하다"고 말했다.
다만 이재명 대통령의 높은 국정수행 지지율을 등에 업은 민주당은 전국적 대세 흐름이 쉽게 꺾이지는 않을 것으로 보고 있다. 내부적으로 위기론을 띄우는 것도 판세 역전 가능성보다는 지지층 투표율을 끌어올리기 위한 관리 측면이 강하다는 분석이 있다.
민주당은 남은 기간 '원팀 민주당' 이미지 굳히기에 총력 투구한다는 방침이다. 이날 국회에서는 강원·충북·전북·전남광주를 잇는 이른바 '강호축' 철도망 구축 공동 공약을 발표했다. 강릉에서 목포까지를 4시간대 생활권으로 묶는 고속철도망을 완성해 국가균형발전을 이루겠다는 구상이다.
경선 탈락자로 구성된 '오뚝유세단'도 공식 출범했다. 유세단장을 맡은 박주민 의원은 "서울시장 경선에서 똑 떨어진 뒤 마음이 많이 아팠다"면서 "넘어진 자리에서 다시 일어나 지방선거 승리를 이끌겠다는 마음으로 모였다"고 말했다. 정 위원장도 "경선에서 실패한 여러분이 이 자리에 앉기까지 얼마나 많은 번민이 있었을지 알고 있다"며 격려했다.
민주당은 최대 격전지 경기 평택을에서 범여권 단일화 가능성도 열기 시작했다. 정 위원장은 유튜브 방송에서 평택을 재보궐선거에 출마한 김용남·조국 후보 단일화 가능성을 묻자 "면밀히 예의주시하며 대비하고 있다"고 밝혔다. 민주당은 야권의 유의동, 황교안 후보 간 단일화가 성사돼 지지율이 30%를 훌쩍 넘어설 경우 여권 단일화 없이는 당선 가능성이 낮아질 것으로 본다.
한 민주당 지도부 의원은 "일부 당원 사이에 공천 결과에 대한 불만이 있는 것은 사실이지만 전체적인 판세를 뒤집을 정도는 아니다"며 "남은 2주 동안 원팀 이미지를 얼마나 안정적으로 유지하느냐가 중요하다"고 말했다. 정 위원장은 전날 페이스북에 당내 계파 갈등이 있다는 일부 해석에 대해 "허공에 주먹질하며 이간질하지 말라. 친청(친정청래)은 없다. 민주당은 다 친명"이라고 밝혔다.
김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사