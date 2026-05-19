이란, ‘비트코인 해상 보험’ 도입… 사실상 호르무즈 통행료
‘보험’으로 포장…해협 전담청 신설
이란이 비트코인 기반의 해상 보험을 출시해 호르무즈 해협 통행료 부과를 사실상 공식화했다. 해협 관리를 전담하는 페르시아만해협청(PSGA) 신설과 공식 엑스(옛 트위터) 계정도 만들어 해협 통제권 강화에 나섰다.
블룸버그는 18일(현지시간) 파르스통신이 이란 경제재무부로부터 입수한 문서를 인용해 이란이 호르무즈 해협과 페르시아만을 통과하는 해운사를 대상으로 해상 보험 ‘호르무즈 세이프(Hormuz Safe)’를 도입했다고 보도했다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보위원장은 지난 16일 엑스에 “운항관리 체계가 곧 공개될 것”이라며 “이란과 협력하는 측만 혜택을 볼 것”이라고 예고한 바 있다.
해운사는 비트코인으로 보험료를 납부하게 된다. 보험료를 내고 화물 확인이 이뤄지면 보험증서가 제공된다. 다만 보험의 구체적인 운영 방식은 공개되지 않았다.
이란 최고국가안보위원회도 같은 날 공식 엑스 계정을 통해 PSGA 출범 소식을 알렸다. PSGA는 엑스에 “호르무즈 해협을 통과하는 선박 통행을 관리하기 위한 이란 이슬람공화국의 법적 실체이자 대표 기관”이라고 소개했다. 그러면서 “해협 내 지정된 경계를 허가 없이 통과하는 것은 불법으로 간주된다”고 경고했다. 이를 두고 통행료 징수를 보험으로 포장한 것이란 분석이 나온다. 국제법상 영해에서 통행료를 받을 수 없는 한계를 인식했다는 설명이다. 이란 정부는 보험료를 통해 연간 100억 달러(약 15조원)의 수익을 기대하는 것으로 전해졌다. 네가르 모르타자비 국제정책센터 선임연구원은 알자지라방송에 “이란이 전반적인 방향을 국제사회가 수용할 수 있는 수준으로 만들어 ‘불량국가’라는 낙인이 찍히지 않도록 시도하는 것 같다”고 말했다. 앞서 미국은 해협 통과를 대가로 이란에 비용을 지불하면 제재 대상이 될 수 있다고 경고했다.
이란의 보상 능력에 대한 의문도 이 같은 분석에 힘을 싣는다. 실제 해상 사고가 발생했을 때 보험으로서 보장 기능이 부족하다는 지적이다. 압둘 칼리크 리버풀존무어스대학교 해양센터 소장은 “해상 보험은 재해로 인한 손실을 보상하기 위해 막대한 준비금과 국제 재보험 지원이 필요하지만 이란은 제재로 인해 글로벌 금융 및 보험 시장에 접근하는 데 심각한 제약을 받고 있다”고 알자지라방송에 말했다. 이란 전쟁 개전 후 주요 해상 보험사 가드(Gard), 스쿨드(Skuld) 등은 걸프 지역 운항 선박에 대한 전쟁 위험 보장을 취소했다. 이후 이 지역 보험료는 최대 5배 상승했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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