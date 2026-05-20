[금융뒷담] “외국인 통합계좌, 하나증권도 시작했는데 우리는 뭐 했나”
김성환 한국투자증권 사장
경쟁사 언급하며 임직원 질책
지난해 업계 최초로 순이익 2조원을 돌파하며 업계 1위에 오른 한국투자증권이 ‘외국인 통합계좌 서비스 도입’ 경쟁에서는 한발 늦었다. 외국인 통합계좌는 해외 투자자가 현지 증권사를 통해 한국 주식을 직접 거래할 수 있도록 한 서비스다. 김성환 한국투자증권 사장은 경쟁사 사례를 언급하며 임직원들을 질책한 것으로 알려졌다.
19일 금융투자업계에 따르면 김 사장은 최근 임직원이 모인 자리에서 “하나증권도 외국인 통합계좌 서비스를 시작했는데 우리는 그동안 뭐 했냐”며 분발을 촉구했다. 하나증권은 업계 10위 중상위권 증권사다. 골드만삭스자산운용 펀드를 국내 단독 판매하는 등 글로벌화를 주도해 온 한투증권의 자존심에 상처가 난 것 아니냐는 평가가 나온다.
외국인 통합계좌 시장은 지난해 8월 하나증권이 홍콩 엠퍼러증권과 첫 통합계좌 거래를 시작하며 본격적으로 열렸다. 삼성증권도 이달 미국 인터랙티브브로커스(IBKR)를 통해 관련 서비스를 시범 운영하며 주목을 받았다. 삼성증권 주가는 지난 4일 상한가에 가까운 28.28% 급등했다.
전 세계 증시에서 가장 가파르게 오른 한국 증시에 대한 외국인 투자자들의 관심은 커지고 있다. 미국 온라인 커뮤니티 레딧에서는 삼성전자와 SK하이닉스 매수 방법을 묻거나 코스피 유망 종목을 추천해달라는 글들이 올라온다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 “외국인의 국내 증시 자금 유입을 중개하는 역할을 한다는 점에서 확장성이 클 것”이라고 말했다.
증권사들은 외국인 통합계좌 서비스 도입에 속도를 내고 있다. KB증권은 다음 달 출시를 목표로 준비 중이다. 미래에셋증권과 NH투자·메리츠·신한·유안타증권 등도 관련 서비스를 추진하고 있다. 한투증권 관계자는 “기관 대상 주문은 현지 법인을 통해 이전부터 받아왔고, 개인 투자자 대상으로도 준비 중”이라고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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