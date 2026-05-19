“삼성전자 성과급, 물가 자극 우려”
한은 “다른 업종 확산 가능성 주시”
성장률 타격 이어 경제 강력 변수로
삼성전자 노사 간 성과급 협상을 두고 한국은행 안팎의 우려도 커지고 있다. 파업 여파가 국내 물가를 자극할 수 있다는 판단에서다. 노사 갈등이 장기화하거나 파업으로 치달으면 성장률에 악영향을 줄 수 있다. 대규모 성과급 이슈가 다른 업종의 임금 인상 요구와 소비 확대로 번질 경우 물가 상승 가능성도 예상된다. 삼성전자 노사 갈등이 한국 경제 전망에서 강력한 변수로 작용하는 양상이다.
한은은 최근 삼성전자 노조의 총파업이 거시경제에 미칠 영향을 분석한 보고서를 정부에 전달했다. 지난 14일 열린 ‘F4 회의’(시장상황점검회의·재정경제부 장관, 한은 총재, 금융위원장, 금융감독원장)에서도 관련 논의가 이뤄졌다. 회의에서는 성과급 지급에 따른 물가 영향도 거론된 것으로 알려졌다. 다만 물가 파급 경로는 불확실성이 큰 만큼 한은이 작성한 보고서에는 별도로 포함되지 않은 것으로 전해졌다.
한은은 삼성전자 성과급 지급 이후의 파급 경로에 주목하고 있다. 반도체 업황 회복으로 삼성전자와 SK하이닉스 직원들이 수억원에 달하는 성과급을 받았거나 받을 가능성이 커진 만큼 자동차·조선·정유·금융 등 실적이 좋은 업종의 노조들도 이를 임금·성과급 협상의 기준점으로 삼을 수 있다. 노동자 몫에 대한 요구가 확산하면 경제 전반의 임금 눈높이도 높아질 수 있다.
임금 상승은 두 갈래로 물가를 자극한다. ①기업의 인건비 부담이 커지고, 이를 제품이나 서비스 가격에 반영하려는 유인이 생긴다. 특히 외식·숙박·운송·돌봄·교육처럼 사람 손이 많이 들어가는 서비스 업종은 인건비 상승분이 가격에 전가되기 쉽다.
②소득이 늘면서 소비가 확대되는 경로도 있다. 한은 관계자는 19일 “삼성전자나 SK하이닉스 직원들이 성과급을 받는다고 해서 곧바로 물가가 오르는 것은 아니다. 늘어난 소득이 사치품 소비나 저축으로 이어진다면 영향은 제한적일 수 있다”고 말했다. 그는 그러나 “생필품 소비나 국내 여행, 외식 등으로 지출이 넓게 퍼지고 성장의 온기가 산업 전반으로 확산한다면 수요 측 물가 압력으로 이어질 가능성이 있다”고 설명했다.
한은은 기본급과 통상수당 등으로 구성된 상용직 정액급여가 전반적으로 오르는지를 더 주의 깊게 보고 있다. 한은 관계자는 “성과급 확대가 다른 업종의 임금 협상으로 번지고, 나아가 기본급과 정기상여 인상 요구로 이어질 경우 기업의 고정비 부담이 커지고 물가 상승 요인이 된다”며 “이번달 금융통화위원회에서 이런 부분도 고려해 기준금리를 결정하게 될 것”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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