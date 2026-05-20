[단독] 부처 쪼갰더니… 재경부 인력 15.2% 공백
[관가뒷담]
조직개편 3개월 만 결원율 4배
“권한 축소에 업무 부담 여전”
정부 조직개편으로 재정경제부와 기획예산처가 분리 출범한 후 재경부가 극심한 인력난에 시달리고 있다. 전체 결원율은 조직개편 전보다 4배 뛰었다. 6급 이하 실무 인력은 10명 중 3명이 비어 있는 것으로 파악됐다. 최근 부처 인사 교류 수요조사에서는 기획처로의 인력 쏠림 현상도 감지된다.
국민일보가 19일 국회를 통해 입수한 재경부 정·현원 현황을 보면 지난 3월 말 기준 재경부 정원은 789명, 현원은 669명으로 120명이 비어 있었다. 결원율이 15.2%다. 6급 이하는 71명이 부족해 결원율이 30.3%에 달했다.
조직개편 이전과 비교하면 인력난은 한층 심해졌다. 기획재정부 시절인 지난해 12월 말 결원은 43명으로, 정원 1115명 대비 결원율이 3.8%였다. 3개월 만에 결원율이 4배로 치솟았다.
같은 시기 분리 출범한 기획처와 비교해도 격차는 뚜렷하다. 기획처의 이달 기준 결원율은 9.1%(정원 462명·현원 420명)다. 전체 결원율 기준 재경부의 인력 공백이 기획처보다 1.7배 큰 셈이다.
향후 인력 상황도 녹록지 않다. 재경부와 기획처는 최근 서기관급 아래 직원을 대상으로 1대 1 맞교환 인사 교류를 추진하고 있다. 지난 11일까지 희망자를 조사했고, 부처 승인을 거쳐 교류안을 확정할 예정이다.
이 과정에서 기획처로 이동하려는 수요가 더 많아 ‘미스매치’가 발생한 것으로 전해졌다. 핵심 권한이었던 예산 기능이 기획처로 넘어간 반면, 물가·세제·환율 등 민감한 현안 대응 부담은 남아 있어 부처 선호도가 떨어졌다는 평가다. 재경부 한 관계자는 “권한은 줄었는데 일할 사람은 적고 책임만 그대로”라고 말했다.
다만 재경부는 3월은 통상 결원이 많이 발생하는 시기이며, 신규 공채와 복귀 인력 충원을 통해 인력 상황이 점차 개선될 것으로 보고 있다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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