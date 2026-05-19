부위원장은 “분사”, 위원장은 “노조 분리”… 내홍 키우는 집행부
“못해먹겠다” 위원장 발언에 반발
비반도체 배척 조합 탈퇴로 이어져
삼성전자 노조의 쟁의행위를 이끌고 있는 초기업노조 위원장이 비(非)반도체 부문을 배척하는 언사를 쏟아내 논란이 커지고 있다. 가뜩이나 반도체(DS) 부문 우선주의로 흘러가는 성과급 협상에 대해 스마트폰·가전 등 비반도체 부문 직원들의 불만이 쌓이는 상황에서 거듭된 집행부의 부적절한 발언이 노조 간 내부 분열을 부채질하는 모양새다.
19일 업계에 따르면 최승호 초기업노조 위원장은 전날 2차 사후조정 회의를 마친 직후인 오후 6시58분쯤 노조 내부 소통방에 “마무리되면 노조 분리 고민을 해봅시다. 전삼노(전국삼성전자노동조합), 동행(삼성전자노조동행)이 너무하네요. DX 솔직히 못해먹겠습니다”라는 글을 올렸다. 전삼노와 동행은 삼성전자 내 제2·3노조로, 완제품(DX) 부문 직원들의 가입 비중이 높은 조직이다.
전체 조직을 아울러야 할 노조 위원장이 특정 사업부를 비하하는 듯한 거친 발언을 한 사실이 알려지자 내부에서 바로 거센 반발이 일었다. 최 위원장은 문제의 글을 삭제하고 다른 소통방을 통해 “집행부에 하소연하려던 글을 잘못 올렸다. 죄송하다”며 서둘러 진화에 나섰으나 이미 고조된 갈등에 기름을 부은 격이 됐다. 최근 이송이 초기업노조 부위원장의 “분사할 거면 하고 여기까지 끌고 온 우리가 책임지겠다”는 발언이 논란이 되기도 했다.
초기업노조 집행부의 이 같은 발언은 내홍이 심화되고 있는 노조 내부 분위기를 반영하고 있다는 해석이 나온다. 그간 DX 부문 근로자를 중심으로 노조 측을 대표하는 초기업노조가 성과급 협상에서 DS 부문만 챙긴다는 불만이 나왔다. 반도체 불황기 때는 모바일과 가전에서 번 돈으로 DS 투자를 이어갔는데, 이제와서 DS 위주로 보상 체계를 만드는 것은 형평성에 어긋난다는 취지다.
이에 DX 부문 조합원의 노조 탈퇴가 잇따르는 상황이다. 18일에는 전삼노와 동행 관계자들이 중앙노동위원회의 사후조정 회의장으로 입장하던 최 위원장을 가로막고 “DX 부문 5만명의 목소리를 반영하라”며 공개 항의를 벌이기도 했다. 이에 최 위원장은 “지금 와서 (협상안을) 바꾸라고 하면 어렵다”고 답했다.
업계에서는 이번 노사 협상 결과와 상관없이 삼성전자 내부 조직에 심각한 균열이 생겼다는 평가가 지배적이다. 특정 사업부의 호황기에 맞춰 보상 체계를 설계한다면 향후 업황 사이클이 바뀔 때마다 노·노 갈등이 반복될 수 있다는 우려도 나온다. 향후 사업부 간 노조 분리 움직임이나 교섭권 분쟁이 발생할 가능성도 열려 있다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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