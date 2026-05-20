약국 넘어 PX까지… 제약사들 ‘더마 화장품’으로 영토 확장
[이슈 분석] 더마코스메틱 뭐길래
제약사들이 ‘더마코스메틱’ 브랜드를 앞세워 유통 채널 다각화에 나서고 있다. 기존에는 약국 유통망과 의약품 기반 성분 경쟁력을 중심으로 시장을 공략했다면, 최근에는 다이소와 PX(군부대마트), 해외 헬스·뷰티 매장 등으로 판매 채널을 확대하며 소비자 접점을 넓히는 모습이다.
더마코스메틱은 피부과학을 뜻하는 ‘더마(Dermatology)’와 화장품을 뜻하는 ‘코스메틱(Cosmetic)’의 합성어다. 피부 장벽 회복과 진정, 보습, 트러블 케어 등 기능성을 강조한 제품군을 뜻한다. 제약사들의 더마코스메틱 시장 진출은 2010년대 중반부터 본격화됐다. 신약 개발보다 진입 부담이 상대적으로 낮으면서도 기존 의약품 연구개발(R&D) 자산과 브랜드 신뢰도를 활용할 수 있다는 점이 배경으로 꼽힌다.
실제 동국제약은 2015년 상처치료제 ‘마데카솔’로 쌓은 피부 관련 이미지를 바탕으로 ‘센텔리안24’를 선보였고, 동아제약도 2019년 더마 브랜드 ‘파티온’을 출시하며 화장품 사업에 뛰어들었다. 이후 코로나19 시기 장시간 마스크 착용으로 피부 자극과 트러블을 호소하는 소비자가 늘면서 피부 장벽 관리와 성분 중심 소비가 확산됐다. 최근에는 K뷰티 열풍과 맞물려 해외 소비자 관심까지 커지면서 시장 경쟁도 더욱 치열해지고 있다.
이에 대웅제약은 약국 유통망과 의약품 연구 경험을 앞세운 ‘정통 제약사형’ 더마코스메틱 전략을 이어가고 있다. 대웅제약은 19일 ‘이지에프 엑스(EGFx) 다운타임 앰플’ 3종을 약국 유통 화장품으로 출시했다. 제품에는 화장품법상 최대 함량 수준인 10ppm의 고함량 EGF(상피세포 성장인자)가 담겼다.
동화약품은 전날 다이소 전용 더마 브랜드 ‘후시덤’을 선보였다. ‘베리어 리페어’ 라인 6종과 ‘큐어 립’ 라인 2종으로 구성됐으며, 2000~5000원대의 가격으로 접근성을 높였다.
동아제약은 PX(군부대마트)를 중심으로 젊은 소비자층 공략에 나서고 있다. 동아제약의 더마 브랜드 ‘파티온’은 지난 1월 PX 입찰에 선정돼 ‘노스카나인 트러블 흔적 앰플’과 ‘모공탄력 크림’ 등 2종을 판매하고 있다. 독자 성분인 ‘헤파린RX콤플렉스’와 ‘나노-레티날RX콤플렉스’가 적용돼 트러블 진정과 흔적 케어 기능을 강화했다.
동국제약은 해외 유통망 확대에 속도를 내고 있다. 동국제약의 더마 브랜드 ‘센텔리안24’는 지난 13일 태국 센트럴 백화점 12개 지점과 뷰티 플랫폼 ‘콘비’ 등에 입점하며 동남아 시장 공략에 나섰다. 이어 14일에는 서울 강남구 청담동 본사에 글로벌 쇼룸을 열었다. 쇼룸에서는 ‘센텔리안24’와 ‘마데카21’ 등 주요 더마 브랜드의 제품을 선보였다. 해외 유통망 확장은 성과로 이어지고 있다. 센텔리안24는 북미·일본·중국·동남아시아·유럽·중동 등 해외 시장에서 성장세를 이어가며 1분기 수출이 전년 동기 대비 332% 증가했다.
업계에서는 성분과 효능을 꼼꼼히 따지는 소비자가 늘어나면서 제약사 더마 브랜드의 성장세도 이어질 것으로 보고 있다. 한 화장품 업계 관계자는 “한국 소비자들의 화장품 성분 이해도와 눈높이가 높아지면서 제약사들의 연구개발(R&D) 역량과 전문성이 차별화 요소로 부각되고 있다”며 “이에 따라 다양한 유통 채널로 소비자 접점을 넓히는 흐름도 계속될 것”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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