트럼프 “이란 공격 보류”… ‘걸프국 만류’ 뒤엔 물가·여론 부담
“중동 지도자들 합의 도출 근접 판단”
트럼프, 이란 핵무기 금지 포함 주장
트럼프 지지율 37%… 집권 2기 최저
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 피트 헤그세스 국방장관과 군 수뇌부에 19일로 예정됐던 이란에 대한 공격을 보류하라고 지시했다고 밝혔다. 표면적으로는 걸프국 정상들의 만류를 들었지만 물가 상승과 이란 전쟁에 대한 낮은 지지율로 군사행동 재개가 쉽지 않을 것이란 분석이 나온다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 무함마드 빈 살만 알사우드 사우디아라비아 왕세자, 무함마드 빈 자예드 알나하얀 아랍에미리트(UAE) 대통령이 이란에 대한 군사 공격 보류를 요청했다고 올렸다. 그러면서 “이들에 대한 존중 뜻에서 헤그세스 장관과 댄 케인 합참 의장, 그리고 미군에 내일(19일) 예정된 이란 공격을 실행하지 않도록 지시했다”고 썼다.
트럼프는 “(중동 지도자들이) 심각한 협상을 현재 진행 중이며 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고 이 합의는 미국과 중동, 중동 이외 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것”이라고 주장했다. 이어 “무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 덧붙였다.
그는 다만 수용 가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 이란에 대한 대규모 공격을 할 준비를 하라고 지시했다고 강조했다. 이날 백악관에서 열린 행사에서도 트럼프는 중동 국가의 보류 요청과 관련해 “그들이 요청한 것은 현재 합의 도출에 매우 근접했다고 판단하기 때문”이라고 설명했다.
온라인 매체 악시오스는 트럼프가 언급한 중동 국가 정상들이 일치된 메시지를 냈다며 “‘협상 기회를 줘라. 만약 이란을 공격하면 우리 모두 그 대가를 치르게 될 것’이란 내용이었다”고 전했다. 그러면서 이들이 “석유와 에너지 시설이 폭파되는 것을 원치 않는다”고 말했다고 덧붙였다.
그럼에도 트럼프가 여전히 공격 재개를 염두에 두고 있다는 보도도 나왔다. 월스트리트저널은 이날 “19일 국가안보 보좌관들과 회동할 예정이었던 트럼프 대통령은 공격 명령을 내리는 쪽으로 기울고 있었다”며 “최근 몇 주간 보좌관들과 외부 측근들로부터 제한적 공습을 승인하면 이란을 협상 테이블로 끌어낼 수 있다는 조언을 받았다”고 전했다.
공습 보류 결정에도 트럼프는 전날 이란이 파키스탄을 통해 보낸 14개 조항의 종전 협상안이 불충분하다고 판단하는 것으로 악시오스가 보도했다. 이란 종전안에는 핵무기 개발 추구를 중단하겠다는 ‘형식적인 내용’이 포함됐지만 우라늄 농축 중단이나 고농축 우라늄 비축분 반출 등 구체적인 약속은 없었다는 것이다.
다만 공습 재개가 쉽지 않을 것이란 전망도 있다. 막대한 전쟁 비용과 물가 상승에 이은 국채 금리 상승 탓이다. 뉴욕타임스와 시에나대가 지난 11~15일 전국 유권자 1507명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사에서 트럼프 지지율은 37%였다. 해당 조사 기준으로 트럼프 2기 최저다. 특히 응답자의 64%가 이란 전쟁을 ‘잘못된 결정’이라고 평가한 반면 ‘올바른 결정’이란 응답은 30%에 그쳤다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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