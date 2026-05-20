野 후보들 잇따라 단식·삭발… 예전 같지 않은 약자의 결기

[정치 언박싱]



불리한 선거 구도에 반전 승부수

명분 약해 표심 잡을지는 미지수

절박함 알지만 관심끌기 ‘쇼’ 지적

야권 후보들이 절박함을 호소하기 위해 잇따라 단식을 하거나 삭발을 하며 강경 투쟁에 나서고 있다. 왼쪽부터 양향자 국민의힘 경기지사 후보(단식), 정이한 개혁신당 부산시장 후보(단식), 서범수 국민의힘 의원(삭발), 김진태 국민의힘 강원지사 후보(삭발). 연합뉴스

6·3 지방선거를 2주 앞두고 곡기를 끊거나 머리를 미는 야권 후보의 강경 투쟁이 곳곳에서 벌어지고 있다. 여론조사 지형상 불리한 여건에서 제 목소리를 내고, 절박함을 호소해 반전의 계기를 마련하겠다는 의도지만 일각에선 철 지난 정치쇼 아니냐는 비판도 제기된다. 언론 주목도 측면에선 어느 정도 성과를 거뒀지만, 유권자의 공감을 살 수 있을지는 의문이라는 평가가 나온다.



양향자 국민의힘 경기지사 후보는 지난 18일 경기 평택 삼성전자 캠퍼스 앞에서 삼성전자 노사 타협을 촉구하는 단식 시위에 돌입했다. 삼성전자 최초 고졸 출신 여성 임원을 지낸 양 후보는 19일 “제 선거 승리보다 대한민국 생존이 더 중요하다”고 밝혔다. 장동혁 대표는 단식 장소를 방문해 양 후보를 격려하고 “이재명 대통령과 민주당은 자신들이 통과시킨 노란봉투법(노동조합법 개정안)이 가져온 문제를 직접 나서서 빨리 해결해야 한다”고 목소리를 높였다. 국민적 우려를 낳고 있는 삼성전자 노사 갈등이 여권의 노란봉투법 강행 처리에 따른 것이라는 목소리를 부각하겠다는 의도가 읽힌다.



울산 울주군을 지역구로 둔 서범수 의원은 전날 “중앙정치의 잘못은 저를 꾸짖어주시고, 지선에 나선 울주군 후보들은 객관적으로 평가해 달라”며 삭발식을 단행했다. 국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 이후 과거와 단절하지 못하고 분열한 데 대해 사죄하고, 선거를 뛰는 후보들에 대해선 선입견을 품고 판단하지 말아 달라는 호소다. 정이한 개혁신당 부산시장 후보는 지상파 TV 토론회 배제에 항의하며 지난 8일 부산시청역 앞에서 단식에 돌입했다가 14일 건강 문제로 종료한 바 있다. 국민의힘 김진태 강원지사 후보, 박형준 부산시장 후보도 지역 현안 관련 법안의 조속한 처리를 촉구하며 국회 앞에서 삭발식을 벌였다.



전문가들은 삭발이나 단식의 선거 효용에 대해선 대체로 부정적으로 평가했다. 이강윤 정치평론가는 “과거 군사정권 시대엔 야당 정치인의 결연한 단식투쟁이 최종 저항 수단으로 국민적 관심을 불러일으켰던 것은 맞지만, 지금은 정치 수용자들의 의식이 많이 바뀌었다”며 “누가 왜 하는지에 대한 고민도 결여돼 있다 보니 처절한 항거로 인식되기가 쉽지 않다”고 말했다. 김상일 평론가도 “정치권에서 으레 하다 보니 아무리 결기를 가지고 해도 잘 알아주지 않는 수단이 됐다”며 “정말 목숨을 걸고 하지 않는 이상 그냥 쇼한다고 받아들여질 가능성이 크다”고 말했다.



정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 677 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 6·3 지방선거를 2주 앞두고 곡기를 끊거나 머리를 미는 야권 후보의 강경 투쟁이 곳곳에서 벌어지고 있다. 여론조사 지형상 불리한 여건에서 제 목소리를 내고, 절박함을 호소해 반전의 계기를 마련하겠다는 의도지만 일각에선 철 지난 정치쇼 아니냐는 비판도 제기된다. 언론 주목도 측면에선 어느 정도 성과를 거뒀지만, 유권자의 공감을 살 수 있을지는 의문이라는 평가가 나온다.양향자 국민의힘 경기지사 후보는 지난 18일 경기 평택 삼성전자 캠퍼스 앞에서 삼성전자 노사 타협을 촉구하는 단식 시위에 돌입했다. 삼성전자 최초 고졸 출신 여성 임원을 지낸 양 후보는 19일 “제 선거 승리보다 대한민국 생존이 더 중요하다”고 밝혔다. 장동혁 대표는 단식 장소를 방문해 양 후보를 격려하고 “이재명 대통령과 민주당은 자신들이 통과시킨 노란봉투법(노동조합법 개정안)이 가져온 문제를 직접 나서서 빨리 해결해야 한다”고 목소리를 높였다. 국민적 우려를 낳고 있는 삼성전자 노사 갈등이 여권의 노란봉투법 강행 처리에 따른 것이라는 목소리를 부각하겠다는 의도가 읽힌다.울산 울주군을 지역구로 둔 서범수 의원은 전날 “중앙정치의 잘못은 저를 꾸짖어주시고, 지선에 나선 울주군 후보들은 객관적으로 평가해 달라”며 삭발식을 단행했다. 국민의힘이 12·3 비상계엄 사태 이후 과거와 단절하지 못하고 분열한 데 대해 사죄하고, 선거를 뛰는 후보들에 대해선 선입견을 품고 판단하지 말아 달라는 호소다. 정이한 개혁신당 부산시장 후보는 지상파 TV 토론회 배제에 항의하며 지난 8일 부산시청역 앞에서 단식에 돌입했다가 14일 건강 문제로 종료한 바 있다. 국민의힘 김진태 강원지사 후보, 박형준 부산시장 후보도 지역 현안 관련 법안의 조속한 처리를 촉구하며 국회 앞에서 삭발식을 벌였다.전문가들은 삭발이나 단식의 선거 효용에 대해선 대체로 부정적으로 평가했다. 이강윤 정치평론가는 “과거 군사정권 시대엔 야당 정치인의 결연한 단식투쟁이 최종 저항 수단으로 국민적 관심을 불러일으켰던 것은 맞지만, 지금은 정치 수용자들의 의식이 많이 바뀌었다”며 “누가 왜 하는지에 대한 고민도 결여돼 있다 보니 처절한 항거로 인식되기가 쉽지 않다”고 말했다. 김상일 평론가도 “정치권에서 으레 하다 보니 아무리 결기를 가지고 해도 잘 알아주지 않는 수단이 됐다”며 “정말 목숨을 걸고 하지 않는 이상 그냥 쇼한다고 받아들여질 가능성이 크다”고 말했다.정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지