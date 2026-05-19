“시민 안전보다 치적관리” 與, 오세훈 ‘안전불감증’ 맹공
吳 “뉴스 보고 알아… 의혹 부풀려”
‘도파민 특별시’ 관광공약 발표
더불어민주당이 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태를 계기로 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 ‘안전불감증’ 맹공을 퍼붓고 있다. 오 후보는 ‘철근 괴담’이라 일축하며 ‘도파민 특별시’를 슬로건으로 내세운 서울 관광 공약을 발표했다.
한병도 민주당 원내대표는 19일 “오 후보는 서울시민의 생명과 안전보다 자신의 치적 과시가 더 중요한 것인가”라며 “이제라도 무상급식 때처럼 후보직을 내려놓고 책임지는 것은 어떻겠냐”고 비판했다. 고민정 민주당 의원도 기자회견을 열고 “대규모 지하 공간의 부실 시공을 ‘충분히 발생할 수 있는 오류’라고 인식하는 사람이 서울시장이었다는 사실에 등골이 서늘해진다”며 “서울시의 안전관리 최종 책임자였던 오 시장이 바로 안전불감증의 진원지였다”고 목소리를 높였다. 오 후보의 부동산 공세에 안전 이슈를 앞세워 반격에 나서는 분위기다.
오 후보 측은 “(철근 누락은) 순수한 현대건설 측 과실”이라며 “건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하고 있다”고 반박했다. 오 후보는 정책 간담회 현장에서 “철근 문제로 선거에 유리한 국면을 만들기 위해 참 어지간히 애쓴다. 분명한 사실은 나도 사나흘 전 뉴스 보고 알았고 사전에 보고된 바 없다는 것”이라며 “이 사안을 선거에 이용하기 위해 의혹을 부풀리고 확산시킨 민주당은 진심으로 반성하고 사과해야 한다”고 맞받았다. 오 후보는 이날 관광 정책 비전으로 ‘도파민 특별시 3377’ 구상을 밝혔다. 연간 3000만 관광객이 찾고, 1인당 300만원을 소비하며, 평균 7일간 체류하고, 방문객의 70%가 재방문을 희망하는 서울시를 만들겠다는 의미다.
천양우 최수진 기자 yahoo@kmib.co.kr
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