시사 전체기사

“시민 안전보다 치적관리” 與, 오세훈 ‘안전불감증’ 맹공

입력:2026-05-19 18:41
공유하기
글자 크기 조정

吳 “뉴스 보고 알아… 의혹 부풀려”
‘도파민 특별시’ 관광공약 발표

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 19일 '도파민 특별시 3377' 관광 공약을 발표하고 있다. 연간 3000만 관광객이 찾고, 1인당 300만원을 소비하며, 평균 7일간 체류하고, 70%가 재방문을 희망하는 서울시를 만들겠다는 구상이다. 연합뉴스

더불어민주당이 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태를 계기로 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 향해 ‘안전불감증’ 맹공을 퍼붓고 있다. 오 후보는 ‘철근 괴담’이라 일축하며 ‘도파민 특별시’를 슬로건으로 내세운 서울 관광 공약을 발표했다.

한병도 민주당 원내대표는 19일 “오 후보는 서울시민의 생명과 안전보다 자신의 치적 과시가 더 중요한 것인가”라며 “이제라도 무상급식 때처럼 후보직을 내려놓고 책임지는 것은 어떻겠냐”고 비판했다. 고민정 민주당 의원도 기자회견을 열고 “대규모 지하 공간의 부실 시공을 ‘충분히 발생할 수 있는 오류’라고 인식하는 사람이 서울시장이었다는 사실에 등골이 서늘해진다”며 “서울시의 안전관리 최종 책임자였던 오 시장이 바로 안전불감증의 진원지였다”고 목소리를 높였다. 오 후보의 부동산 공세에 안전 이슈를 앞세워 반격에 나서는 분위기다.

오 후보 측은 “(철근 누락은) 순수한 현대건설 측 과실”이라며 “건설사의 단순 실수를 정치 쟁점화하고 있다”고 반박했다. 오 후보는 정책 간담회 현장에서 “철근 문제로 선거에 유리한 국면을 만들기 위해 참 어지간히 애쓴다. 분명한 사실은 나도 사나흘 전 뉴스 보고 알았고 사전에 보고된 바 없다는 것”이라며 “이 사안을 선거에 이용하기 위해 의혹을 부풀리고 확산시킨 민주당은 진심으로 반성하고 사과해야 한다”고 맞받았다. 오 후보는 이날 관광 정책 비전으로 ‘도파민 특별시 3377’ 구상을 밝혔다. 연간 3000만 관광객이 찾고, 1인당 300만원을 소비하며, 평균 7일간 체류하고, 방문객의 70%가 재방문을 희망하는 서울시를 만들겠다는 의미다.


천양우 최수진 기자 yahoo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘세기의 AI 재판’ 허무한 종결… 영리화 정당성 판단은 빠졌다
부위원장은 “분사”, 위원장은 “노조 분리”… 내홍 키우는 집행부
李대통령 “어젯밤부터 기다려” 다카이치 “다음은 온천으로”
가출 신고 2시간 만에 총기 난사…美 샌디에이고 이슬람 사원 참사
[영상] 23㎏ 냉장고 알아서 ‘번쩍’ 드는 현대차 아틀라스
조련사 물고 탈출한 280㎏ 호랑이…경찰에 사살
구미 상주영천고속도로서 교통사고·화재…4명 사망
류호정, 목수 콘셉트 보디프로필 공개…“노동 모욕” 지적도
국민일보 신문구독