백신·치료제 없는 에볼라 변종 공포… 누적 사망자 130명 넘어
분디부교 변종 치사율 30∼50%
美, 阿 3국 방문 외국인 입국 제한
콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 에볼라 바이러스 관련 누적 사망자 수가 130명을 넘어섰다.
BBC는 19일(현지시간) “민주콩고에서 에볼라 감염 의심 환자가 513명, 그중 사망자는 131명으로 집계됐다”며 “민주콩고 내 광범위한 지역에서 확진 사례가 정부에 보고되고 있다”고 전했다. 올해 에볼라 발병 사태 관련 첫 번째 사망자는 민주콩고 북동부 이투리주 주도 부니아에서 지난달 24일 감염된 것으로 의심되는 의료시설 종사자로 지목됐다. 이후 에볼라는 한 달도 채 지나지 않아 민주콩고 동쪽에 접경한 우간다와 남수단으로 확산했다. 우간다에선 2명이 확진 판정을 받았고 그중 1명이 사망했다.
올해 아프리카 중부를 강타한 에볼라는 2007년 우간다에서 처음으로 유행한 분디부교 변종이다. 분디부교는 우간다 서부 지역명으로, 국경이 맞닿은 민주콩고에선 2012년 이 변종이 처음 유행했다. 치사율은 30~50% 수준으로, 심한 출혈을 일으키는 에볼라의 대표적 변종인 자이르형보다는 낮은 편이다. 하지만 백신이 개발된 자이르형과 다르게 분디부교형에는 백신과 치료제가 모두 존재하지 않는다.
앞서 세계보건기구(WHO)는 민주콩고와 우간다의 누적 사망자 수가 90명에 육박했던 지난 17일 에볼라 발병 사태와 관련해 ‘국제적 공중보건 비상사태’(PHEIC)를 선포했다. WHO는 선제적으로 임상 시험에 투입할 백신 후보군을 추천하는 자문단회의를 열고 관련 자료를 평가한다고 파이낸셜타임스가 전했다. 검토될 자료에는 코로나19 팬데믹 당시 백신 개발에 큰 역할을 한 감염병대비혁신연합(CEPI)의 분석도 포함된다.
미국 질병통제예방센터(CDC)는 최근 21일 안에 민주콩고·우간다·남수단을 방문한 모든 외국인에 대한 입국 제한 명령을 내렸다. 미 국무부는 이들 3개국 수도에 주재한 자국 대사관에서 비자 발급 업무를 일시적으로 중단했다고 이날 홈페이지에 공지했다. 미국 CBS방송은 “민주콩고에서 최소 6명의 미국인이 에볼라에 노출됐고, 그중 의사 1명은 확진됐다”고 보도했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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