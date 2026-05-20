정부가 2030년 재생에너지 100GW 보급 목표 달성을 위해 수도권과 충청·강원권에 초대형 태양광 단지를 10곳 이상 조성한다. 주택·건물 등 자가용 태양광 발전으로 일반 국민이 추가 소득을 벌 수 있는 ‘자가설비 인증서(REGO) 제도’도 도입한다. 재생에너지 시장 제도를 바꿔 현재 화석연료보다 비싼 태양광 발전 단가를 2035년까지 원전 수준으로 낮춘다는 계획이다.
기후에너지환경부는 19일 서울 중구 대한상의에서 김성환 장관 주재로 제38차 에너지위원회를 열고 이런 내용의 ‘제1차 재생에너지 기본계획’을 발표했다. 2035년까지 태양광·풍력 등 재생에너지 중장기 이행 구상을 담은 최초의 계획이다.
정부는 수도권 등에 초대형 재생에너지 플래그십 단지를 구축한다. 수도권·충청권·강원권 등에는 GW급 태양광 프로젝트 10개 이상을 발굴해 총 12GW 규모의 발전 단지를 조성한다. 전력 수요가 밀집한 지역에 재생에너지 단지를 꾸려 ‘지산지소’(지역 생산·지역 소비)를 확대한다는 구상이다. 4대 정책 입지에도 44.2GW 규모의 태양광 보급을 추진한다. 산업단지와 공장 지붕, 햇빛 자원이 풍부한 농지와 도로·철도, 학교 건물과 주차장 등이 대상이다.
재생에너지 소득 공유 모델도 확산한다. 지역 주민이 재생에너지 발전에 참여해 수익을 나눠 갖는 햇빛·바람·계통소득 모델을 전국으로 넓혀 2030년까지 1000만명이 재생에너지 관련 소득을 얻도록 한다는 방침이다. 주택이나 공장 등의 자가용 재생에너지 설비에 대한 REGO 발급·거래 제도도 올해부터 시범 사업에 들어간다. 기존 전기요금 할인에 더해 RE100(재생에너지 100%) 달성이 필요한 기업에 인증서를 팔아 추가 수익을 거둘 수 있게 한다는 구상이다. 공동주택 베란다 태양광 발전 설비도 올해 10만 가구를 시작으로 2035년까지 200만 가구 보급을 추진한다.
재생에너지 확대의 장벽이던 발전 비용 인하도 병행한다. 정부는 태양광 계약단가(㎾h당)를 현재 150원에서 2035년 80원으로 낮춘다는 목표치를 제시했다. 해상풍력과 육상풍력도 각각 330원에서 120원 이하로, 180원에서 120원 이하로 낮춘다는 계획이다. 이를 위해 현행 재생에너지 공급인증서(REC) 제도와 현물 시장을 순차 폐지하고 장기 고정가격 계약시장 제도로 개편하기로 했다. 또 발전사에 발전량의 일정 비율을 재생에너지로 공급하도록 한 현행 RPS 제도를 법 개정을 거쳐 재생에너지 ‘설비용량 보급 의무’로 바꾼다는 방침이다.
재생에너지를 제2의 반도체·조선업으로 키우기 위해 국산화도 가속한다. 공공사업이나 계획입지 등에선 국산 태양광 모듈과 인버터 사용을 의무화한다. 이를 통해 현재 30% 수준까지 떨어진 국산 태양광 모듈 점유율을 2031년까지 80% 이상 끌어올린다는 구상이다. 태양광 핵심 기자재를 ‘경제안보품목’으로 지정하는 방안도 추진한다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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“옥상 태양광도 기업에 판다”… 정부, 태양광 소득모델 확대
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