“10년 뒤 인간 운전 사라진다”… 머스크의 ‘자율주행’ 호언장담
“주행 90%, 자율주행 AI가 담당”
뇌 칩 심어 마비 치료도 개발 중
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 “10년 안에 사람이 직접 운전하는 것은 드문 일이 될 것”이라며 자율주행 기술 보편화에 대한 낙관적 전망을 내놨다. 머스크 CEO는 뇌·컴퓨터 인터페이스(BCI) 기업인 뉴럴링크에서는 마비 환자의 보행을 돕는 기술을 개발 중이라고 소개하며 인간의 이동 제약을 미래 기술로 해소하겠다는 구상을 구체화했다.
18일(현지시간) 로이터와 블룸버그 통신에 따르면 머스크는 이스라엘 텔아비브에서 열린 스마트 모빌리티 서밋에 화상으로 참석해 “5년 후, 확실히 10년 후에는 모든 주행의 90%를 자율주행차 AI가 담당하게 될 것”이라고 말했다.
테슬라는 현재도 감독형 완전자율주행(FSD) 시스템을 운영하고 있으며 미국 텍사스주 오스틴, 댈러스, 휴스턴에서 자율주행 로보택시를 시범 운행 중이다. 올해 1분기 기준 FSD 구독자 수는 전년 대비 51% 증가한 128만명을 기록했다.
연내에는 자율주행 로보택시 운행 지역을 미국 전역으로 확대할 계획이다. 머스크는 “올해 말까지 미국에서 무인 자동차가 광범위하게 운행하는 것을 보게 될 것”이라며 “AI와 카메라 기반의 테슬라 소프트웨어 접근 방식이 어떠한 인간 운전보다도 안전할 것”이라고 자신했다.
글로벌 자율주행차 시장도 빠르게 성장할 전망이다. 시장조사업체 글로벌마켓인사이트는 전 세계 자율주행차 시장 규모가 올해 2조6000억 달러(약 3900조원)에서 2035년 8조4000억 달러로 증가할 것으로 예측했다. 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG가 매년 진행하는 ‘글로벌 자동차 기업 임원 조사’에서도 응답자의 87%가 2030년까지 자율주행 기술이 모든 차량 유형에서 표준이 될 것이라고 답했다.
머스크는 뉴럴링크와 스페이스X 사업 계획도 언급했다. 뉴럴링크에서는 연말쯤 시력을 잃은 사람들을 위한 첫 시술을 진행할 것이라고 밝혔다. 이는 뇌의 시각 피질에 초소형 칩을 심어 외부 카메라가 수집한 이미지 정보를 전기 신호로 변환해 칩에 전달하는 방식이다. 눈이나 시신경이 손상됐더라도 뇌가 이미지를 인식하도록 우회 경로를 만드는 셈이다. 그는 “초기에는 제한적으로 시력이 생기겠지만 시간이 지나면 매우 정밀한 시력도 갖게 될 것”이라고 말했다.
마비 환자의 보행을 돕는 기술도 개발 중이다. ‘걷고 싶다’ ‘손을 움직이고 싶다’ 등 뇌에서 보내는 운동 신호를 해석해 로봇 보조 장치나 근육 자극 장치로 명령을 전달하는 원리다.
2400조원 가치로 평가되는 항공우주 기업 스페이스X의 상장이 임박했다는 소식도 전했다. 머스크는 이날 서밋에 화상으로 참석한 이유에 대해 “조만간 스페이스X 기업공개(IPO) 업무를 본격적으로 시작해야 하기 때문”이라고 설명했다. 스페이스X는 기존 예상보다 일정을 앞당겨 다음 달 12일 IPO에 나설 것이라는 예측이 나온다.
그는 “올해 안에 발사 시스템 재활용 기술을 성공시킬 수 있다”며 “이 기술이 개발되면 인류 역사에 분기점이 되며 우주 문명으로 나아가게 된다”고 강조했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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