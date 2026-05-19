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‘노상원에 비화폰 지급’ 김용현 징역 3년

입력:2026-05-19 18:58
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1심서 계엄 증거인멸교사도 유죄

연합뉴스

서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 19일 비화폰(보안용 휴대전화)을 민간인이었던 노상원 전 국군정보사령관에게 전달한 혐의 등으로 기소된 김용현(사진) 전 국방부 장관에게 징역 3년을 선고했다.

재판부는 김 전 장관이 비상계엄 선포 하루 전인 2024년 12월 2일 대통령경호처를 속여 받은 비화폰을 노 전 사령관에게 전달한 혐의(위계공무집행방해)를 유죄로 인정했다. 노 전 사령관은 계엄 당시 부정선거 의혹을 수사할 ‘제2수사단’ 단장 역할을 하며 비화폰을 사용한 것으로 조사됐다.

재판부는 김 전 장관이 수행비서 역할을 한 양모씨에게 계엄 직후인 12월 5일 계엄 관련 서류 등을 모두 없애라고 지시한 혐의(증거인멸교사)도 유죄로 봤다.


재판부는 위계공무집행방해 혐의가 앞서 기소된 내란중요임무종사 혐의에 포섭돼 ‘이중기소’라는 김 전 장관 측 항변은 받아들이지 않았다. 김 전 장관 측은 항소할 방침이다.

성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr

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