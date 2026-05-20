상주영천고속道 추돌 화재… 가족 4명 사망
25t 화물차 들이받힌 차량에 불
경찰 “운전자 졸음운전 등 조사”
경북 구미시 상주영천고속도로에서 승용차가 화물차에 들이받힌 뒤 불이 나는 사고가 발생했다. 이 사고로 승용차에 타고 있던 가족 4명이 숨졌다.
19일 오후 1시2분쯤 상주영천고속도로 상주 방향 19.4㎞ 지점을 지나던 25t 화물트럭이 앞서가던 하이브리드형 쏘나타 승용차를 들이받았다. 사고 직후 승용차에 불이 났다. 불은 승용차를 태운 뒤 40여분 만에 꺼졌다.
차에 타고 있던 운전자 A씨(69) 부부와 70대 A씨의 누나, 형수 등 4명이 숨졌다. A씨 부부는 승용차 앞자리에, 누나와 형수는 뒷자리에 타고 있었다.
4명은 이날 오전 경북 영천에 있는 산소에 갔다가 경기도 집으로 돌아가는 길이었던 것으로 알려졌다. 이들은 화물차 충돌 직후 충격으로 승용차에서 빠져나오지 못한 것으로 추정됐다.
진화 작업이 이뤄지는 동안 고속도로 상주 방향 통행이 제한됐다. 트럭 운전자는 사고 직후 갓길에 정차했으며 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 사고 직후 승용차에서 불길이 일었다는 목격자 진술을 확보했다. 사고 현장 주변 상황이 녹화된 CCTV 분석도 진행 중이다. 경찰은 트럭 운전자를 상대로 전방 주시 태만 여부 등을 확인할 방침이다.
경찰 관계자는 “경북경찰청 고속도로순찰대에서 관련 자료를 넘겨받아 졸음운전 여부나 차량 이상 등이 있었는지 조사할 것”이라고 말했다.
구미=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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