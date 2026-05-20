“표지판 쳐다보면 자동번역”… 삼성·구글 ‘AI 안경’ 베일 벗다
‘구글 I/O’ 행사서 2종 실물 첫 공개
갤럭시 AI생태계 웨어러블로 확장
추후 사양 공개… 올 하반기 출시
삼성전자와 구글이 공동으로 인공지능(AI) 기능을 탑재한 스마트 안경의 실물을 처음 공개했다. 삼성전자는 AI 글라스를 통해 갤럭시 AI 생태계를 웨어러블 기기까지 확장한다는 계획이다.
삼성전자와 구글은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 연례 개발자 행사 ‘구글 I/O 2026’에서 ‘안드로이드 XR(확장현실)’ 기반 AI 글라스 2종을 선보였다. 두 회사가 지난해 12월 글로벌 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터·워비파커와의 협업을 발표한 이후 실제 제품 디자인을 공개한 건 처음이다.
이번 AI 글라스는 젠틀몬스터와 워비파커의 디자인을 각각 적용한 두 가지 모델로 구성됐다. 삼성전자와 구글은 정밀한 하드웨어 기술과 개인화 AI 서비스를 결합해 일상에서 부담 없이 착용할 수 있는 ‘안경 폼팩터’를 구현하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.
AI 글라스는 갤럭시 AI폰의 기능을 보조하는 ‘컴패니언’(동반자) 기기다. 사용자가 스마트폰을 꺼내지 않고도 일상 속에서 고도화된 AI 경험을 누릴 수 있도록 설계됐다. 스피커와 카메라, 마이크를 탑재해 사용자의 상황을 실시간으로 파악하고 별도 조작 없이 음성만으로 다양한 기능을 실행할 수 있다.
일상 편의 기능은 음성 중심으로 구현됐다. 사용자가 구글 AI ‘제미나이’를 호출하면 목적지까지 길 안내를 받을 수 있다. 주변 카페 추천이나 음료 주문도 음성 명령으로 처리할 수 있다. 스마트폰으로 받은 메시지를 요약해 들려주거나 별도 입력 없이 캘린더에 일정을 추가하는 기능도 제공한다.
번역과 촬영 기능도 갖췄다. 대화 상대의 목소리 톤을 반영해 실시간 음성 번역을 제공한다. 메뉴판이나 표지판 등 사용자가 보고 있는 문자를 인식해 번역 결과를 음성으로 안내한다. 탑재된 카메라로 눈앞의 장면을 즉시 촬영할 수도 있다.
삼성전자는 AI 글라스를 갤럭시 생태계 확장의 축으로 삼겠다는 구상이다. 김정현 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 부사장은 “이번 AI 글라스는 삼성의 AI 비전을 확장하는 중요한 이정표”라며 “삼성의 모바일 리더십과 파트너사와의 협업을 바탕으로 갤럭시 생태계 경험을 확장해 더 의미 있는 사용자 경험을 제공하는 데 집중할 것”이라고 말했다.
신제품 AI 글라스는 올해 하반기 출시될 예정이다. 구체적인 사양은 추후 공개된다. 샤람 이자디 구글 안드로이드 XR 담당 부사장은 “신규 글라스는 AI를 일상에서 더 유용하게 만들겠다는 구글과 삼성의 공동 비전이 담긴 제품”이라고 강조했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
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