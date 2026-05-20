KT, 국방 시스템에 양자내성암호 적용한다
국방부·육군정보통신학교 실증
스마트부대 플랫폼·드론 등 대상
KT는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘2026년 양자내성암호 시범전환 지원사업’을 통해 국방 주요 시스템에 양자내성암호(PQC)를 적용한다고 19일 밝혔다. 미래 양자 공격에도 안전한 암호 기술을 국가 핵심 인프라에 선제적으로 구축함으로써 보안 사업 역량을 강화한다는 계획이다.
양자내성암호 시범전환 지원사업은 미래 양자 공격에도 안전한 암호 기술을 국가 핵심 인프라에 적용 및 검증하는 것이 목표다. 기존 암호체계가 양자컴퓨터 시대에 무력화될 수 있다는 우려가 커지면서, 현재 각국 정부와 통신업계를 중심으로 양자내성암호 전환이 가속화되고 있는 상황이다.
KT는 국방부와 육군정보통신학교를 대상으로 양자내성암호 실증 프로젝트를 진행한다. 컨소시엄 참여 업체인 대영에스텍, 이에스이와 함께 스마트부대 플랫폼과 사용자 PC, CCTV와 영상저장시스템(NVR), 드론과 지상관제시스템(GCS) 등 주요 인프라 구간에 양자내성암호 모듈을 적용하고 실제 전장 환경에서의 성능과 적용성을 검증하게 된다.
KT는 이번 사업에서 축적한 검증 결과와 운영 경험을 바탕으로 공공·민간 영역에 양자내성암호 적용을 확대한다는 방침이다. 아울러 글로벌 보안 기준에 부합하는 차세대 보안 서비스 모델 개발도 이어나갈 예정이다. 전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장 상무는 “국방 분야 시범사업 수행을 통해 대한민국 통신 및 보안 기술의 신뢰성을 높이고, 안전한 인공지능 전환 환경 구축에 앞장서겠다”고 말했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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