SK이노, 뀐랍 LNG 프로젝트 착수… 베트남 찍고 글로벌 전기사업자로
3.3조 규모… AI밸류체인 적용
추형욱 “2030년 상업 운전 목표”
SK이노베이션이 베트남에서 3조3000억 규모 초대형 액화천연가스(LNG) 발전 프로젝트에 본격 착수했다.
SK이노베이션은 베트남 국영 발전사 PV파워, 현지파트너 NASU와 결성한 컨소시엄이 지난 18일(현지시간) 베트남 응에안성 떤마이 지역에서 ‘뀐랍 LNG 프로젝트 실행 발표 및 기술 인프라 착공식’을 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 프로젝트는 베트남 하노이에서 남쪽으로 약 220㎞ 떨어진 응에안성 뀐랍 지구에 1.5기가와트(GW) 규모의 LNG 복합화력발전소와 LNG 터미널 등을 건설하는 것을 목표로 한다. 총사업비는 23억 달러(약 3조3000억원) 규모다. 2030년 12월부터 상업 운전을 개시한다는 계획이다.
이번 사업은 SK그룹이 베트남 정부에 제안한 산업 생태계 모델인 ‘특화 에너지-산업 클러스터(SEIC)’가 적용되는 첫 사례다. SK이노베이션은 발전소에서 생산된 전력을 인근 첨단 산업단지에 공급하고, 인공지능(AI) 데이터센터 등을 구축하는 ‘한국형 AI 풀스택 밸류체인’을 적용해 베트남 산업 고도화를 지원한다는 방침이다.
사업에 앞서 최태원 SK그룹 회장을 비롯한 최고경영진은 베트남 당서기장 등 베트남 최고 지도부와 수차례 면담하며 적극적인 세일즈 경영을 펼쳤다. 특히 최 회장은 직접 SEIC 모델의 방향성을 제안하고 베트남 국가혁신센터(NIC)를 지원하기도 했다. 총수의 지속적인 관심이 사업 추진의 핵심 동력이 됐다는 평가가 나온다.
추형욱(사진) SK이노베이션 대표이사는 축사에서 “베트남 국가 에너지 안보의 핵심 기지가 될 이번 프로젝트가 2030년 상업 운전이라는 목표를 달성할 수 있도록 파트너사들과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.
SK이노베이션은 이번 뀐랍 사업을 발판 삼아 베트남 내 대규모 발전 역량을 보유한 전기사업자로 도약한다는 전략이다. 나아가 현지 정부 및 파트너사와의 지속적인 협력을 바탕으로 LNG와 에너지저장장치(ESS), 재생에너지, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 솔루션을 결합해 글로벌 전기사업자로 성장해 나갈 방침이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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