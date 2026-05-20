서울 온 퐁피두센터, 큐비즘 첫 전시
퐁피두센터 한화 내달 4일 개관
파리 센터 보수 4년간 독점 전시
프랑스 파리의 현대미술 심장 퐁피두센터가 서울에 상륙했다.
한화문화재단과 퐁피두센터가 파트너십 협약을 맺고 출범한 사립미술관 ‘퐁피두센터 한화’가 19일 언론에 모습을 드러냈다. 내달 4일 정식 개관하는 퐁피두센터 한화는 여의도 63빌딩 별관 내 옛 수족관 자리에 2개의 대형 전시관을 갖춘 3000㎡ 규모로 들어섰다. 프랑스 건축가 장 미셸 빌모트가 설계를 맡았다.
퐁피두센터 한화는 파리 퐁피두센터가 2025년부터 5년간 건물 전체를 전면 폐쇄하고 대대적인 보수 공사에 들어가면서 수장고의 근현대미술 컬렉션을 전 세계에 ‘해외 유람’시키는 전략에 따른 것이다. 한화는 퐁피두에 매년 일정한 브랜드 사용료(로열티)와 대여료를 지불하고 한화는 그 대가로 퐁피두가 소정한 세계적인 마스터피스들을 매년 2회씩, 향후 4년간 서울에서 독점적으로 전시할 수 있는 권리를 가진다. 소장품은 있지만 한시적으로 공간이 부재한 퐁피두, 미술관은 만들었지만 자체 소장품이 없는 한화의 이해가 맞아떨어진 윈윈 전략으로 분석된다. 이에 따라 파리 본관이 문을 닫아 프랑스 현지에서도 보기 힘든 파블로 피카소, 마르크 샤갈, 앙리 마티스, 바실리 칸딘스키 등의 원작들을 서울에서 곧바로 마주할 수 있게 됐다.
개관전(6월 4일~10월 4일)은 ‘큐비스트: 시각의 혁신가들’을 주제로 피카소, 조르주 브라크, 페르낭 레제 등 작가 54명의 작품 112점이 나왔다. 양측이 공동으로 기획한 전시는 총 9개 섹션으로 나눠 초기 큐비즘(입체파) 실험부터 분석적 큐비즘, 살롱 큐비즘, 전쟁 이후의 변형과 1920년대 이후의 양식적 변주까지 조망한다.
퐁피두 측 큐레이터 크리스티앙 브리앙은 이날 기자간담회에서 큐비즘을 택한 이유에 대해 “우리가 세계 최고의 수준의 큐비즘 걸작을 많이 소장하고 있는데다 큐비즘 자체가 파리에서 탄생했기 때문”이라며 “또 큐비즘은 앞으로 이곳에서 전시될 20세기 초반의 중요한 작가들에게 큰 영향을 끼쳤다”고 설명했다. 임근혜 총괄디렉터는 “앞으로 마티스, 초현실주의, 여성 추상미술, 샤갈, 칸딘스키, 콘스탄틴 브랑쿠시, 코딩 더 월드 등의 전시가 예정돼 있다”라고 전했다.
김승연 한화그룹 회장은 개관식 기념사에서 “한화는 문화예술을 단순한 ‘지원 대상’이 아닌 ‘미래 가치의 핵심’으로 바라보고 있다”며 “누군가는 보이지 않는 미래를 그려야 하고 그 가능성을 끝까지 지켜내야 한다는 믿음이 결국 현실이 돼 오늘 이 자리에 모습을 드러냈다”고 말했다.
글·사진=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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