‘스벅 논란’에 고개 숙였지만… 더 거세지는 불매 여론

정용진 “모든 책임 저에게” 사과

텀블러·머그잔 부수며 탈벅 조짐

국내 운영권 시비로 번질 가능성

한 시민이 19일 서울 시내 스타벅스 매장에 들어가고 있다. 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스코리아 이벤트 파장이 커지면서 이날 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민사과문을 발표했다. 권현구 기자

5·18 광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스코리아 이벤트 파장이 커지고 있다. 스타벅스코리아 대표를 전격 해임한 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민사과문까지 발표했지만 불매 여론은 더 거세지고 있다. 이 문제가 신세계그룹과 스타벅스글로벌과의 국내 스타벅스 운영권 시비로까지 번질 수 있다는 관측도 조심스럽게 고개를 들고 있다.



정 회장은 19일 대국민사과문에서 “제46주년 5·18민주화운동 기념일이었던 어제 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”고 말했다. 문제가 불거진 당일 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임한 데 이어 연이틀 고개를 숙였다.



특히 정 회장은 “이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다”며 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 덧붙였다. 정 회장은 또 “엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다”고 약속했다.



하지만 여론은 갈수록 악화하고 있다. 5·18기념재단과 5·18 공법 3단체는 이날 오전 10시쯤 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾은 김수완 신세계그룹 부사장의 면담 요청을 거부했다. 신세계그룹 측은 전날 저녁 사과 의사 전달을 위해 5·18 단체에 면담을 요청했지만 만남을 20여분 앞두고 5·18 단체 측이 면담 거부 의사를 신세계그룹 측에 전달하면서 결국 불발됐다. 단체 관계자는 “(마케팅 문제에 대한) 경위 파악도 되지 않은 상태에서 대뜸 사과부터 하겠다는 것은 받아들일 수 없다”고 말했다.



면담 거부로 발길을 돌린 김 부사장은 “회사 광고 이벤트 기획의 전체적인 프로세스를 면밀하게 점검하겠다”며 “오월 영령들에게 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 조사하겠다”고 밝혔다. 이어 “‘탱크’의 의미는 알고 있다. 다만 현재로서는 마케팅의 일환이었고 텀블러의 공식 명칭이 ‘탱크 텀블러’여서 이런 이벤트를 한 것으로만 파악하고 있다”며 이벤트 결재 라인에 대한 조사에 나서겠다고 말했다.







광주의 스타벅스 매장은 전국에서 두 번째로 많은 것으로 파악됐다. 행정안전부 주민등록통계 등에 따르면 지역 인구 대비 스타벅스 매장수는 서울(인구 929만여명·매장 수 687개)이 1만3535명당 1곳으로 가장 많았다. 광주(138만여명·71개)는 1만9529명당 1곳으로 2위를 차지했다.



이 문제가 스타벅스 국내 운영권 시비로 불거질 수 있다는 전망도 나온다. 스타벅스코리아는 이마트와 스타벅스글로벌의 합작 법인(지분율 각 50%)으로 시작됐다. 그러다 이마트가 2021년 스타벅스글로벌 보유 지분 17.5%를 추가로 사들여 최대주주가 됐고, 이때 이마트가 스타벅스글로벌에 콜옵션(주식매수청구권)을 부여했다. 이마트 측 귀책으로 계약이 해지되면 스타벅스글로벌이 이마트의 지분을 공정가치평가 방법에 따라 35% 할인된 가격에 인수할 수 있다는 의미다.



스타벅스글로벌도 사태의 심각성을 인지하고 있다. 스타벅스글로벌 대변인은 19일(현지시간) 로이터통신에 “리더십 책임 조치가 취해졌으며 철저한 조사가 진행 중이다”고 밝혔다.



다만 이번 일이 계약 해지까지 번지지는 않으리라는 관측이 많다. 신세계그룹 측은 “당사 귀책 사유에 따른 의무불이행(출점계획 미달, 채무불이행, 비밀유지위반 등)으로 인한 라이선스 계약 해지 경우에는 공정한 가치평가방법에 따른 가격에 35% 할인율 적용한 가격 각각 적용된다”면서도 “이번 일은 라이선스 계약상 계약 해지에 관련이 없는 사안으로 판단해 계약상 영향도 없을것으로 예상하고 있다”고 설명했다.



스타벅스에 이벤트에 대한 반감과 불신은 정 회장 개인과 신세계그룹이라는 조직 전반을 향해 확산하고 있다. 통상적인 기업 행사에서는 당연히 작용했어야 할 ‘스크리닝’ 절차가 제 기능을 발휘하지 못한 이유가 아직 밝혀지지 않았기 때문이다.



이택현 기자, 광주=이은창 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스코리아 이벤트 파장이 커지고 있다. 스타벅스코리아 대표를 전격 해임한 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민사과문까지 발표했지만 불매 여론은 더 거세지고 있다. 이 문제가 신세계그룹과 스타벅스글로벌과의 국내 스타벅스 운영권 시비로까지 번질 수 있다는 관측도 조심스럽게 고개를 들고 있다.정 회장은 19일 대국민사과문에서 “제46주년 5·18민주화운동 기념일이었던 어제 신세계그룹의 계열사인 스타벅스코리아가 있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다”고 말했다. 문제가 불거진 당일 손정현 스타벅스코리아 대표를 해임한 데 이어 연이틀 고개를 숙였다.특히 정 회장은 “이 일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다”며 “무엇보다 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사 인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”고 덧붙였다. 정 회장은 또 “엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 저를 포함한 전 임직원을 대상으로 교육을 실시하겠다”고 약속했다.하지만 여론은 갈수록 악화하고 있다. 5·18기념재단과 5·18 공법 3단체는 이날 오전 10시쯤 광주 서구 쌍촌동 5·18기념문화센터를 찾은 김수완 신세계그룹 부사장의 면담 요청을 거부했다. 신세계그룹 측은 전날 저녁 사과 의사 전달을 위해 5·18 단체에 면담을 요청했지만 만남을 20여분 앞두고 5·18 단체 측이 면담 거부 의사를 신세계그룹 측에 전달하면서 결국 불발됐다. 단체 관계자는 “(마케팅 문제에 대한) 경위 파악도 되지 않은 상태에서 대뜸 사과부터 하겠다는 것은 받아들일 수 없다”고 말했다.면담 거부로 발길을 돌린 김 부사장은 “회사 광고 이벤트 기획의 전체적인 프로세스를 면밀하게 점검하겠다”며 “오월 영령들에게 죄송하다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 조사하겠다”고 밝혔다. 이어 “‘탱크’의 의미는 알고 있다. 다만 현재로서는 마케팅의 일환이었고 텀블러의 공식 명칭이 ‘탱크 텀블러’여서 이런 이벤트를 한 것으로만 파악하고 있다”며 이벤트 결재 라인에 대한 조사에 나서겠다고 말했다.스타벅스 불매 운동도 확산하고 있다. 소셜미디어에는 스타벅스를 이용하지 않겠다는 ‘탈벅’이라는 신조어가 늘어나고 있다. 더 나아가 소셜미디어에는 스타벅스 텀블러와 머그잔 등을 부수거나 폐기하는 영상과 게시물이 잇따라 올라오고 있다.광주의 스타벅스 매장은 전국에서 두 번째로 많은 것으로 파악됐다. 행정안전부 주민등록통계 등에 따르면 지역 인구 대비 스타벅스 매장수는 서울(인구 929만여명·매장 수 687개)이 1만3535명당 1곳으로 가장 많았다. 광주(138만여명·71개)는 1만9529명당 1곳으로 2위를 차지했다.이 문제가 스타벅스 국내 운영권 시비로 불거질 수 있다는 전망도 나온다. 스타벅스코리아는 이마트와 스타벅스글로벌의 합작 법인(지분율 각 50%)으로 시작됐다. 그러다 이마트가 2021년 스타벅스글로벌 보유 지분 17.5%를 추가로 사들여 최대주주가 됐고, 이때 이마트가 스타벅스글로벌에 콜옵션(주식매수청구권)을 부여했다. 이마트 측 귀책으로 계약이 해지되면 스타벅스글로벌이 이마트의 지분을 공정가치평가 방법에 따라 35% 할인된 가격에 인수할 수 있다는 의미다.스타벅스글로벌도 사태의 심각성을 인지하고 있다. 스타벅스글로벌 대변인은 19일(현지시간) 로이터통신에 “리더십 책임 조치가 취해졌으며 철저한 조사가 진행 중이다”고 밝혔다.다만 이번 일이 계약 해지까지 번지지는 않으리라는 관측이 많다. 신세계그룹 측은 “당사 귀책 사유에 따른 의무불이행(출점계획 미달, 채무불이행, 비밀유지위반 등)으로 인한 라이선스 계약 해지 경우에는 공정한 가치평가방법에 따른 가격에 35% 할인율 적용한 가격 각각 적용된다”면서도 “이번 일은 라이선스 계약상 계약 해지에 관련이 없는 사안으로 판단해 계약상 영향도 없을것으로 예상하고 있다”고 설명했다.스타벅스에 이벤트에 대한 반감과 불신은 정 회장 개인과 신세계그룹이라는 조직 전반을 향해 확산하고 있다. 통상적인 기업 행사에서는 당연히 작용했어야 할 ‘스크리닝’ 절차가 제 기능을 발휘하지 못한 이유가 아직 밝혀지지 않았기 때문이다.이택현 기자, 광주=이은창 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지