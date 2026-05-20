출동 현장서 흉기 ‘피습’ 경찰관 결국 숨져
2년간 우울증·PTSD 치료에도
“고위험군 선제·지속 관리해야”
112 출동 현장에서 피의자가 휘두른 흉기에 다친 경찰관이 2년간 외상후스트레스장애(PTSD)에 시달리다 끝내 숨졌다.
광주경찰청에 따르면 광주지역 모 지구대 소속 50대 A경감이 18일 병원 치료를 받던 중 사망했다. 그는 2024년 4월 19일 광주 남구에서 행인을 폭행하고 도주하던 피의자 B씨가 휘두른 흉기에 얼굴과 손가락을 다치는 등 중상을 입었다.
A경감 외에도 현장 출동 경찰관 4명이 중경상을 입었다. 이후 A경감은 긴급심리지원 대상으로 지정돼 수차례 심리 상담과 치료를 받았다. 하지만 일선 지구대로 복귀한 뒤에도 우울감과 PTSD 등에 시달린 것으로 전해졌다.
경찰청이 지난해 국회 행정안전위원회 소속 양부남 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면 자살 경찰관은 2021년 24명, 2022년 21명, 2023년 24명, 2024년 22명, 지난해 25명 등 최근 5년간 매년 20명을 넘었다.
이번 사건을 계기로 경찰 내부에서는 PTSD를 겪는 경찰관이 언제든지 상담이나 치료를 받을 수 있도록 고위험군에 대한 지속적이고 선제적인 관리 체계가 필요하다는 지적이 제기된다. 유재성 경찰청장 직무대행은 19일 오전 A경감의 빈소를 찾아 유가족을 위로했다.
박정수 광주경찰청 직장협의회장은 “직무 중 사고를 당해 PTSD 등에 시달리는 경찰관이 상당히 많지만 공상이나 순직을 인정받기는 어려운 실정”이라며 “더는 불행한 사건으로 이어지지 않도록 정부 차원의 관심과 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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