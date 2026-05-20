[송세영 특파원의 여기는 베이징] “대등한 국력 과시”… 미·중관계 재정립에 환호하는 중국

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 14일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈 만찬을 앞두고 시진핑 중국 국가주석과 기념 촬영을 하고 있다. UPI연합뉴스

1997년 장쩌민·클린턴 정상회담서

‘건설적 전략동반자관계’ 합의에도

美, 중국의 급부상에 경쟁자 간주

시진핑 ‘투키디데스의 함정’ 언급

이번 회담서 ‘전략안정관계’ 관철

현실 무대서 적용될지는 미지수

