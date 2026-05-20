HSAD 제작 AI 영화 ‘메신저’, 글로벌 영화제 5관왕
HSAD는 자사 인공지능(AI) 디렉터가 제작한 AI 영화 ‘메신저’(사진)가 글로벌 영화제 5곳에서 수상했다고 19일 밝혔다.
메신저는 HSAD AI 디렉터스팀 소속 박동화 AI 디렉터가 제작한 공상과학(SF) 영화다. 2030년에서 보내진 메시지를 받은 과학자가 자신이 개발한 AI 기반 소형 모듈 원자로로 인해 발생할 미래의 비극을 알게 되면서 선택의 기로에 놓이는 이야기를 담았다.
러닝타임 8분 5초의 영화는 약 2개월의 제작 기간동안 기획, 촬영, 편집, 음악, 후반 작업 등 영화 제작의 전 과정을 100% 생성형 AI로 완성했다. 특히 카메라 모델, 렌즈 스펙, 조명 설계 등 실제 촬영 환경의 요소를 프롬프트에 반영하는 ‘시네마틱 프롬프트 엔지니어링’을 적용해 완성도를 높였다.
이 작품은 ‘뉴욕 필름 어워즈 2026’을 비롯해 ‘월드 필름 페스티벌 인 칸’, ‘로스앤젤레스 필름 어워즈’, ‘필름메이커스 커넥트 어워즈’, ‘카이콘 2026’ 등에서 AI영화 부문 ‘최우수 AI 영화상’을 수상했다. 프랑스 칸에서 열리는 ‘AI 필름 어워즈 인 칸 2026’에도 공식 선정작으로 초청받았다. 박 디렉터는 수상소감에서 “AI를 통해 이야기를 더 깊이 전달할 수 있는 가능성을 확인한 작업이었다”고 말했다.
신주은 기자
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