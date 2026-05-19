작품을 상품 찍듯… 비즈니스가 예술이다

“너 돈 좋아하잖아. 네가 좋아하는 그 돈에 집중해 보는 건 어때?”
1961년 33세의 앤디 워홀(1928∼1987)은 실의에 빠져 있었다. ‘글래머’ ‘보그’ 등 유명 패션 잡지에 고용된 일러스트레이터로 뉴욕 상업 미술계에서 대체 불가의 인기를 누리고 있었던 그는 순수 미술계에서도 인정받고 싶었다. 특기인 구두 드로잉이 상업 미술임에도 뉴욕 현대미술관(MoMA) 기획전 ‘최근 미국 드로잉’전에 뽑혀 전시된 터라 열망은 더욱 부풀어 올랐다. 그는 뽀빠이, 배트맨 등 만화에서 차용한 작품을 백화점 쇼윈도에서 선보인 뒤 전속 갤러리를 구했다. 미술계의 반응은 차가웠다. 워홀보다 한발 먼저 만화의 인쇄 망점 기법을 살린 작품으로 혜성처럼 등장한 로이 리히텐슈타인(1923∼1997)의 그림과 비슷하다는 이유였다. 실망해서 신세 한탄을 하는 그에게 친구가 돈을 주며 농담처럼 던진 이 말은 결과적으로 앤디 워홀 예술 인생에 이정표가 됐다.
#돈을 실크스크린으로 찍어내다
워홀은 말 그대로 돈에 집중했다. 실크스크린 기법을 배워 위조지폐처럼 지폐를 찍어낸 것이다. 워홀의 예술 세계를 특징짓는 실크스크린 기법이 탄생하는 순간이었다. 동시에 이것은 “훌륭한 비즈니스는 최상의 예술”이라는 워홀의 예술 철학을 상징하는 사건이기도 했다. 훗날 그는 실제 미국의 2달러짜리 지폐 4장에 사인을 해서 돈 자체를 작품화하기도 했다.
대전시립미술관이 ‘앤디 워홀: 예술을 팔다’전을 통해 예술과 상업을 결합시킴으로써 20세기 미술사에 한 획을 그은 워홀의 사업가적 면모를 조명하고 있다. 초기의 신문·잡지 삽화와 광고 등에서 시작해 텍스타일 디자인, 앨범 커버, 유명인 초상화와 자화상에 이르기까지 예술 생애 전반을 10개 섹션으로 구성해 선보인다.
이번 전시는 마릴린 먼로 초상화, 플라워 연작 등 작품 자체에 집중하는 여느 전시와는 차이가 있다. 대신 비즈니스 감각에서 천재적 능력을 발휘하며 예술을 상업적 영역으로 확장한 워홀의 전략적 사고를 훔쳐볼 수 있다.
이는 이번 전시가 캐나다 미술사가 폴 마레샬이 30여년간 연구·수집해온 컬렉션을 바탕으로 한 덕분이다. 마레샬은 통상의 컬렉터들이 눈길을 잘 주지 않는 잡지 일러스트레이션과 그래픽 디자인, 레코드 커버, 정치 포스터 등을 수집했다. 전시장에 나온 이들 아카이브성 작품은 순수 회화에 비해 스펙터클함은 작지만 예술과 마케팅, 상업과 창조성이 만나는 결정적 순간들을 전해준다.
#캠벨 수프 캔 시리즈로 초대박
리히텐슈타인 때문에 만화를 사용한 팝아트를 접은 워홀은 “사람들이 매일 보면서도 알아채지 못하는 흔한 게 뭐가 있을까” 고민하다가 친구의 조언을 듣고 매일 점심으로 먹던 ‘캠벨 수프 캔’을 그리기 시작했다. 이 캠벨 수프 캔 시리즈가 1962년 7월 로스앤젤레스 페러스 갤러리에서 전시되며 대박을 터뜨리게 된다.
이후 워홀은 대량 생산된 상품(수프 캔, 코카콜라)과 대중 스타(마릴린 먼로, 엘비스 프레슬리) 이미지를 차용한 작품으로 팝아트의 황제가 됐다. 남을 따라 하기보다 과감하게 자신이 잘 하는 상업 미술 형식과 기획 방법을 이용했고, 당시에 유명한 것들, 대중적인 것들을 주제로 가져와서 예술을 가장 비개성적이고 평면적이면서 가장 미술적이지 않은 형태로 만들었다.
워홀이 본격적으로 미술계에서 활동하기 시작한 1950, 60년대는 미국이 전후 최고의 소비 사회를 구가하던 때였다. 1950년대 초 미국에서 TV는 전국에 1만대 보급됐으나 10년 새 그 수는 4000만대로 불었다. 대중 매체의 영향력이 증가하던 시기에 그는 먼로와 프레슬리 등 대중 스타들을 실크스크린으로 인쇄했던 것이다. 코카콜라 병, 캠벨 수프 캔, 브릴로 상자 등 소비 사회의 대량 생산품을 작품 소재로 삼았다.
당시 미술계는 엘리트 미술인 추상표현주의가 지배했다. 하지만 소비 문화의 핵심으로 부상한 베이비붐 세대 대중은 사회적 참여 의식이 생겨나면서 자신들도 고급 예술을 소유하고픈 욕구를 품게 됐다. 그런 시대적 변화를 워홀은 정확하게 간파한 것이다. 실크스크린 기법을 이용하고 신문·잡지와 광고에서 찾아낸 이미지를 차용함으로써 예술은 작가의 손으로 창작돼야 하고 독창성이 있어야 한다는 고정 관념을 뒤집었다.
#총격사건으로 인생의 분수령
만 40세가 되던 1968년은 워홀 인생의 분수령이 됐다. 어느 날 급진적 페미니스트 작가인 발레리 솔라나스가 팩토리라 부르던 작업실에 들어와 워홀과 미술평론가 마리오 아마야에게 총격을 가했다. 아마야는 경상을 입었지만 워홀은 중상을 입고 몇 달간 병원 신세를 진 끝에 간신히 살아났다.
이 총격 사건 이후 심경의 변화가 일어난 워홀은 팩토리를 비즈니스 기업으로 만드는 데 집중했다. 실크스크린을 통한 대량 생산, 조수를 고용한 분업 체제를 가동했다. 자필 서명까지 조수들에게 맡겼다. 예술 창작 과정에서 자신의 손을 지워 버리고 최고경영자(CEO)가 되고자 한 것이다. 심지어 “나는 기계가 되고 싶다. 모두가 똑같이 생각하고 똑같이 행동하면 좋겠다”고 말했다. 뉴욕 맨해튼에 위치한 첫번째 팩토리는 과거 모자 공장·소방서 건물을 개조한 곳이라 외관부터 산업적인 냄새가 났다. 워홀은 천장과 벽에 은박지를 붙이고 은색 페인트를 칠해 기계적인 느낌을 극대화했다.
그는 이 팩토리를 기반으로 회화와 조각, 설치 미술 등을 하는 전형적인 예술가의 작업에서 확장해 영화, 사진, 출판, 연극 및 상업 작업에서 새로운 시도를 했다. ‘인터뷰’라는 잡지를 창간하기도 했다.
스스로를 브랜드화하는데도 천재였다. 워홀은 작품 제작에 그치지 않고 외모와 말투, 작업 방식, 팩토리에 이르기까지 자신의 모든 이미지를 하나의 전략으로 설계했다. 예컨대 대머리를 감추기 위해 가발을 썼지만 폭탄을 맞은 듯한 은색 가발를 써서 가발임을 일부러 드러냈고, 평소의 패션 자체를 자신의 아이콘으로 삼았다. 자신이 광고 모델이 되기도 했다. 남성 패션지 ‘에스콰이어’ 표지 모델은 워홀의 아이콘인 캠벨 수프 캔 속에 빠져 익사하기 직전의 모습으로 표현됐다.
#가난한 이민자 아들서 부와 명예
가난한 이민 노동자의 아들 워홀은 마침내 자신이 열망했던 돈과 유명세를 거머쥔 거장이 됐다. 여기서 질문 하나. 비즈니스 감각만으로 워홀의 예술은 미술사에 살아남을 수 있었을까. 아니다. 전시장에 나온 작품들은 신발 디자인 하나, 패션 디자인 하나에서도 독창성을 볼 수 있다. “예술은 이미 광고”라고 심드렁하게 말했지만 그냥 광고가 아니었다. ‘파충류 가죽 구두’는 뱀의 얽힌 몸체를 통해 구두의 형체를 만드는 감각이 놀랍다. ‘브릴로 박스 드레스’는 아이콘인 브릴로 박스 이미지를 실크스크린했는데, 그걸 착용할 때 신체가 하나의 전시 공간으로 바뀌는 콘셉트가 재미있다. 롤링 스톤스의 앨범 ‘스티키 핑거즈’에는 실제 지퍼 달린 청바지를 붙여 화제가 되면서 1972년 그래미 어워즈 최우수 앨범 커버 후보에 올랐다.
워홀은 1987년 담낭암 수술 합병증으로 타계했다. 만 59세였다. 60세도 못 채운 인생이었지만 당당히 예술의 상업성을 추구하면서 독창성도 놓치지 않았기에 20세기 예술사에 큰 족적을 남길 수 있었다. 6월 21일까지.
대전=글·사진 손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
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