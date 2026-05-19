작품을 상품 찍듯… 비즈니스가 예술이다

[손영옥의 미술시장 사람들]



⑬ 예술을 판 거장 앤디 워홀

'앤디 워홀: 예술을 팔다' 전시가 열리고 있는 대전시립미술관에서 지난 13일 관계자가 전시장을 둘러보고 있다.

#돈을 실크스크린으로 찍어내다



워홀이 1967년 디자인한 ‘벨벳 언더그라운드&니코’ 앨범 커버. 대전시립미술관 제공

요셉 보이스의 의뢰로 1980년 워홀이 제작한 독일 녹색당 포스터. 대전시립미술관 제공

#캠벨 수프 캔 시리즈로 초대박



#총격사건으로 인생의 분수령



워홀을 ‘캠벨 수프 캔’ 속에 빠져 익사하기 직전의 모습으로 표현한 1969년 5월 에스콰이어 표지. 대전시립미술관 제공

#가난한 이민자 아들서 부와 명예



워홀이 직물 제조업체와 협업한 패션 의류들. 대량 생산된 세제 상자를 의상으로 바꾼 '브릴로 박스 드레스'가 눈길을 끈다.