동서식품 “카누 혁신·신제품으로 브랜드 경쟁력 강화”
출시 이후 첫 신규 BI 도입
동서식품이 2011년 출시한 ‘카누(KANU)’는 제품 혁신과 신제품 출시를 통해 15년 동안 한국 커피 시장에서 입지를 강화하고 있다.
동서식품은 최근 아이스커피 수요 증가에 맞춰 카누 아이스 샷 아메리카노 한정판 제품을 선보였다고 19일 밝혔다. 스틱 하나로 간편하게 아이스 아메리카노를 즐길 수 있도록 개발된 해당 한정판 제품은 찬물에서도 빠르게 녹는 공법과 기존 대비 두 배 용량의 더블 사이즈 스틱을 적용해 편의성을 높였다.
2024년에는 카누 이노베이션을 통해 브랜드와 제품 전반에 대대적인 혁신을 단행했다. 출시 이후 처음으로 신규 브랜드이미지(BI)를 도입했다. 간결하면서 가독성이 높은 서체를 적용해, 스틱·캡슐·원두 전 제품군에 통일된 패키지 디자인을 도입했다.
또한 소비자 조사 결과를 바탕으로 선호도가 높은 아메리카노 맛을 구현하기 위해 다크, 마일드, 라이트 제품별 원두 배합비를 조정하고, 각 원두의 특성을 극대화하는 공법을 적용해 향미 차별화를 꾀했다.
동서식품 관계자는 “카누는 새로운 커피 문화를 제안하며 성장해온 브랜드로, 앞으로도 지속적인 혁신을 통해 언제 어디서나 특별한 커피 경험을 제공할 계획”이라고 밝혔다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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