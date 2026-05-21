킨텍스 ‘노보텔 앰배서더’ 착공… 체류형 마이스 전환 첫 단추

2028년 제3전시장 완공을 앞둔 킨텍스가 전시면적 17만㎡ 규모의 글로벌 전시컨벤션센터로 도약을 추진하고 있다. 세계 20위권 전시장으로 성장하는 데 필요한 핵심 과제로는 ‘체류형 마이스(MICE) 인프라’ 구축이 꼽힌다. 아시아 톱클래스를 넘어 글로벌 경쟁력을 확보하려면 추가 숙박시설과 자족형 복합 인프라 확충이 필요하다는 것이다.
세계 30위권 도약하는 킨텍스
국내 최대 전시컨벤션센터인 킨텍스는 현재 제3전시장 건립 사업을 추진 중이다. 2028년 하반기 완공 예정인 제3전시장이 들어서면 전체 전시면적은 기존 10만8000㎡에서 17만㎡로 확대된다. 이에 따라 킨텍스는 세계 전시장 순위 기준 60위권에서 30위권 수준으로 올라서게 된다. 킨텍스는 이를 기반으로 장기적으로 세계 20위권 전시장 진입을 목표로 하고 있다.
전시면적 확대는 외형 성장 이상의 의미가 있다. 최근 글로벌 전시산업은 초대형화와 복합화 흐름이 빠르게 진행되고 있다. CES, MWC, IFA 등 글로벌 메가 전시회는 전시를 넘어 투자·협력·비즈니스 네트워크가 이뤄지는 산업 플랫폼으로 기능하고 있다. 결국 국제 전시장은 지역 경제를 넘어 국가 산업 경쟁력을 상징하는 핵심 인프라로 평가된다.
킨텍스 역시 국내 전시산업 중심축 역할을 강화하고 있다. 이미 인도 최대 전시장인 야쇼부미와 말레이시아 페낭(PWCC) 전시장 운영권을 확보하며 글로벌 운영 역량도 인정받고 있다. 단순히 시설 규모만 키우는 것이 아니라 운영 노하우와 국제 네트워크까지 확보하며 글로벌 경쟁력을 확대하고 있는 셈이다.
특히 제3전시장이 완공되면 초대형 산업전과 국제회의, 글로벌 이벤트 동시 개최 능력이 크게 강화될 수 있다. 이는 수도권 북부와 국내 마이스 산업 경쟁력 강화의 전환점이 될 전망이다.
글로벌 마이스 산업에서 경쟁력을 결정짓는 요소는 단순한 전시면적만이 아니다. 최근 전시산업은 전시장 중심 구조에서 벗어나 숙박·교통·상업시설·문화 콘텐츠가 결합한 ‘체류형 복합도시’ 모델로 빠르게 재편되고 있다. 참가자와 바이어들이 행사 기간 현지에 머물며 비즈니스 협상과 네트워킹을 이어갈 수 있는 환경이 핵심 경쟁력이 되는 것이다.
이 같은 흐름에서 이번 ‘노보텔 앰배서더 킨텍스’ 착공은 단순한 호텔 신축 이상의 의미가 있다. 킨텍스는 개장 이후 20년 넘게 배후 숙박시설 부족 문제를 안고 있었다. 한류월드 호텔 개발, CJ라이브시티 복합개발(호텔 포함), 킨텍스 지원시설 S2 호텔부지 개발 등 여러 사업이 추진됐지만 투자 유치 실패와 사업성 악화, 공사비 상승 등의 문제로 번번이 무산됐다.
글로벌 금융위기 이후 민간 투자 심리가 급격히 위축되면서 호텔 개발 사업은 장기간 표류했다. 그 결과 킨텍스는 국내 최대 전시장을 보유하고도 정작 전시장 인근에 충분한 숙박시설을 확보하지 못하는 구조적 한계를 안게 됐다.
이번 호텔 사업은 킨텍스가 자체 투자와 운영사 계약을 통해 직접 추진하는 첫 사례라는 점에서 상징성이 크다. 2029년 상반기 준공 예정인 이 호텔은 약 300실 규모의 4성급 비즈니스 호텔로 조성된다. 운영은 글로벌 브랜드인 노보텔이 맡는다. 국제회의 기획사(PCO)와 전시 주최사(PEO) 사이에서 높은 인지도를 가진 브랜드를 확보했다는 점도 향후 국제행사 유치 경쟁력 강화에 긍정적 요소로 평가된다.
앵커호텔 착공은 ‘시작’
업계에서는 300실 규모만으로는 세계적 메가 전시회를 감당하기에 여전히 부족하다는 평가가 나온다. 해외 주요 전시장들은 전시면적에 걸맞은 대규모 숙박 인프라를 갖추고 있기 때문이다. 독일 베를린 IFA 개최지는 약 19만㎡ 전시면적 주변에 수천 실 규모의 호텔 클러스터가 형성돼 있다. 스페인 바르셀로나 MWC 개최지도 호텔·교통 인프라가 유기적으로 연결돼 있어 세계 최대 이동통신 전시회를 안정적으로 개최하고 있다.
싱가포르 마리나베이샌즈(MBS)는 약 2500실 규모 호텔과 전시장을 결합한 대표적인 ‘원스톱 MICE’ 모델로 꼽힌다. 중국 광저우의 캔톤페어 역시 초대형 전시장 배후에 수만 실의 숙박시설을 구축해 메가 전시 비즈니스 생태계를 완성했다.
킨텍스는 대형 국제행사 때 참가자들이 서울 도심이나 인천 등 외부 지역으로 분산 숙박해야 하는 경우가 많아 체류형 비즈니스 효과가 제한적이라는 지적을 받아왔다. 이는 전시 이후 이어지는 네트워킹과 비즈니스 협상 기회가 분산되는 결과로 이어질 수 있다는 분석이다.
GTX-A 개통으로 서울 접근성은 크게 개선됐지만, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 추가적인 5성급 호텔과 상업·관광 인프라 확충이 필요하다는 목소리가 나온다. 특히 향후 CES나 MWC급 글로벌 메가 전시회, 국제 정상회의 등을 유치하기 위해서는 VIP급 숙박시설과 장기 체류형 복합 인프라가 필수라는 평가다.
결국 이번 노보텔 착공은 완성이 아니라 시작이라는 분석이 지배적이다. 전시장 규모 확대와 함께 숙박·교통·문화·상업 기능이 결합된 ‘자족형 MICE 복합지구’를 얼마나 완성도 높게 구축하느냐가 킨텍스의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 과제가 될 전망이다.
이민우 킨텍스 대표이사는 20일 “앵커호텔 착공은 킨텍스가 글로벌 전시장으로 도약하기 위한 핵심 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “향후 국제 전시회와 대형 컨벤션 행사 유치를 위해서는 숙박 인프라 확충이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 이어 “제3전시장과 앵커호텔, GTX-A를 연계한 자족형 MICE 복합지구를 구축해 킨텍스를 아시아 대표 마이스 플랫폼으로 성장시키겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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